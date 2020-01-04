Итоги года – 2019: в Красноярске открыли самый крупный за Уралом хирургический корпус

В минувшем году в сфере здравоохранения Красноярского края произошли важные события. Открылись несколько медицинских объектов, дает свои положительные результаты реализация национальных проектов. Введена единая информационная система управления льготным лекарственным обеспечением. А доктора осваивают одну из другой прогрессивные технологии в лечении сложных заболеваний.

- Главным результатом деятельности системы здравоохранения края стал рост продолжительности жизни населения – 71,3 года (в 2018 году – 70,7) и снижение смертности – 12,4 на 1 тысячу населения (2018 год – 12,6 на 1 тысячу). Общий уровень смертности населения снизился на 2,4%, - рассказал министр здравоохранения региона Борис Немик.

Главным результатом деятельности системы здравоохранения края стал рост продолжительности жизни населения – 71,3 годаФото: Мария ЛЕНЦ

Строительство новых больниц

В декабре в Красноярской краевой больнице открылся долгожданный хирургический корпус. Самый крупный на территории Сибири и Дальнего Востока:

- 61 тысяча квадратных метров общей площади;

- 14 операционных залов, из которых 3 – для экстренных пациентов;

- диагностическое отделение, зоны подготовки к операциям и многое другое.

Все – от инженерных систем до кроватей в палатах – оборудовано по последнему слову техники. Из тех 7,4 миллиардов рублей, которые были затрачены на хирургический корпус, половина ушла как раз на закупку, установку и отладку медицинского оборудования. А пока шло строительство, персонал прошел переобучение и стажировку в ведущих клиниках России и мира. Теперь в краевой больнице будут делать до 25 тысяч операций в год, это в 1,5 раза больше, чем раньше.

Самый крупный за Уралом хирургический корпус - в Красноярской краевойФото: Мария ЛЕНЦ

Нужно отметить, что в минувшем году открылась новая Богучанская районная больница и станция скорой помощи в Минусинске. Возводится акушерский корпус с терапией в Енисейске. Идет реконструкция корпуса в краевом онкодиспансере. Готова проектно-сметная документация на строительство поликлиник в Красноярске (Северный) и Емельяново и крупнейшей многопрофильной детской больницы в Красноярске.

С заботой о кадрах

Актуальная проблема для здравоохранения края – обеспечение кадрами государственных медучреждений. Статистика по 2019 году: в крае работают 10 736 врачей и 27 105 средних медицинских работников. После обучения ряды медиков пополнили 318 врачей и 442 специалиста среднего медперсонала.

По квоте в Красноярский медицинский университет на целевое обучение зачислено 168 человек, на ординатуру – 78 человек. А в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук – 13 человек. При этом уже практикующие врачи, например, онкологи, хирурги, кардиологи и диагносты, повышают свои навыки на стажировках, в том числе за рубежом. Расходы компенсирует бюджет края.

А чтобы привлечь кадры для работы на селе, работают две программы: «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2019 году 90 медиков уехали работать в сельскую местность, получив при этом бюджетные выплаты: 66 врачей – по 1 миллиону рублей, 24 фельдшера – по 500 тысяч.

Новейшее оборудование в Красноярской краевой больнице и специально обученный пенсоналФото: Мария ЛЕНЦ

Высокая международная оценка

По итогам Универсиады-2019 FISU отметила высокий уровень оказания медицинской помощи в Красноярске во время всемирных студенческих игр. За всю историю проведения Универсиад в распоряжении участников не было медицинского центра в Деревне Универсиады такого высокого уровня и таких профессиональных медпунктов на спортивных объектах. FISU не получила ни одной жалобы по вопросам медицинского обеспечения. Всего были задействованы 31 медицинский пункт, 7 медицинских организаций, 49 мобильных бригад и 50 бригад скорой медицинской помощи.

Медицинский центр, который был построен в Деревне универсиадыФото: Мария ЛЕНЦ

Здравоохранение края в цифрах:

- 197 учреждений здравоохранения оказывают медицинскую помощь

- 2 636 700 000 рублей – объем финансирования программ нацпроекта «Здравоохранения»

- 10 736 врачей и 27 105 средних медицинских работников – работают в государственных медицинских учреждениях

- более 21 миллиона человек посетили поликлиники, более 500 тысяч человек получили лечение в стационарах

- около 1 миллиона раз выезжала «Скорая помощь» на вызовы.