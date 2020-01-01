2020-01-01T13:32:57+03:00
Общество

На севере Красноярского края Дед Мороз прокатил детей на собачьей упряжке

Уточняем: полицейский Дед Мороз [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края Дед Мороз прокатил детей на собачьей упряжке. Стоп-кадр видеоНа севере Красноярского края Дед Мороз прокатил детей на собачьей упряжке. Стоп-кадр видео
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- Кто поедет со мной сегодня? – спрашивает Дед Мороз. Красная шуба, борода по пояс, рукавицы и валенки – самый настоящий новогодний волшебник. Детвора пританцовывает и подпрыгивает в восторге, всем хочется поскорее сесть в сани и прокатиться. А шесть лохматых ездовых сабак повизгивают от нетерпения, лают и виляют хвостами.

На севере Красноярского края Дед Мороз прокатил детей на собачьей упряжке.

Вот первые двое маленьких пассажиров заняли свое место в санях.

- Ну-ка, внучка, распутай-ка собак, - командует Дед Мороз. Пара манипуляций с упряжью – и вот уже лохматые перевозчики рванули с места. Они мчатся по наезженной дороге, а вокруг – все белым-бело, даже деревья в снежном кружеве. Довольны все – и дети, и их родители.

А произошло это в Эвенкии, накануне Нового года. В роли сказочного персонажа Деда Мороза – старший сержант полиции Евгений Дудин. Он-то и подготовил для ребятни праздничную программу. А чтобы его не перепутали ни с какими другими Морозами, на шубе обозначение: «Полиция». Добавим, что настроение не испортила даже погода: накануне в Эвенкии морозы достигали -37 градусов.

Вокруг все белым-бело. Стоп-кадр видео

Вокруг все белым-бело. Стоп-кадр видео

В предвкушении поездки. Стоп-кадр видео

В предвкушении поездки. Стоп-кадр видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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