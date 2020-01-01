- Кто поедет со мной сегодня? – спрашивает Дед Мороз. Красная шуба, борода по пояс, рукавицы и валенки – самый настоящий новогодний волшебник. Детвора пританцовывает и подпрыгивает в восторге, всем хочется поскорее сесть в сани и прокатиться. А шесть лохматых ездовых сабак повизгивают от нетерпения, лают и виляют хвостами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752868" frameborder="0"></iframe> На севере Красноярского края Дед Мороз прокатил детей на собачьей упряжке.

Вот первые двое маленьких пассажиров заняли свое место в санях.

- Ну-ка, внучка, распутай-ка собак, - командует Дед Мороз. Пара манипуляций с упряжью – и вот уже лохматые перевозчики рванули с места. Они мчатся по наезженной дороге, а вокруг – все белым-бело, даже деревья в снежном кружеве. Довольны все – и дети, и их родители.

А произошло это в Эвенкии, накануне Нового года. В роли сказочного персонажа Деда Мороза – старший сержант полиции Евгений Дудин. Он-то и подготовил для ребятни праздничную программу. А чтобы его не перепутали ни с какими другими Морозами, на шубе обозначение: «Полиция». Добавим, что настроение не испортила даже погода: накануне в Эвенкии морозы достигали -37 градусов.

Вокруг все белым-бело. Стоп-кадр видео