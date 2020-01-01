Итоги года – 2019: В Красноярске достроили объекты Универсиады и нашли решение проблемы обманутых дольщиков

Основные итоги 2019 года подвел министр строительства Красноярского края Сергей Козупица:

- Минувший год для строительной отрасли был непростым. Мы заканчивали объекты Универсиады. Последний объект введен недавно, это хирургический корпус краевой больницы. Плюс у нас были серьезные работы с проведением юбилея Енисейска. А для жилищного строительства – это переход на проектное финансирование и счета эскроу. Катаклизмов не случилось, цена на жилье пока в прогнозируемых параметрах. По новому механизму до 1 октября застройщик, при соблюдении определенных условий, мог избежать новой процедуры и достраивать объекты в старых нормативных правилах. С 1 октября тот, кто не смог остаться в старых правилах, работает в новых. Чуть больше 50 объектов сейчас реализуется по эскроу-счетам. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе.

Сдвинулась с места проблема обманутых дольщиковФото: Мария ЛЕНЦ

Аварийное жилье

В крае полным ходом реализуется национальный проект «Жилье и городская среда» и региональная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». В 2019 и 2020 годах стоят задачи ликвидировать 30,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 1740 человек в 19 муниципальных образованиях края.

А в целом до 2024 года в крае предстоит расселить из 1021 дома 18,5 тысяч человек, общая площадь, непригодная для жилья, – 315,4 тысяч квадратных метров. Объем финансирования – почти 18,6 миллиардов рублей. Из них 13,3 миллиардов поступит из федерального и 5 – из краевого бюджета.

Дивногорская набережная была благоустроена минувшим летомФото: Мария ЛЕНЦ

Не только строим, но и благоустраиваем

Благоустройство городов и поселков края – это тоже часть национального проекта «Жилье и городская среда». Важно ведь не только возводить новое жилье и объекты соцкультбыта. В крае проводится конкурс под названием «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». Города, представляющие свои проекты на конкурс, могут рассчитывать: в случае победы они получат деньги из бюджета на реализацию.

Вот победители 2019 года. Минусинск получил 100 миллионов на реконструкцию своего исторического квартала. В Дивногорске за 80 миллионов благоустроили набережную «Причал у Дивных год», а в Бородино - «Музей-аллею» за 56,4 миллионов рублей. Нужно отметить, что жители края сами решают и выбирают, что именно они хотят благоустроить в своих городах. Сейчас формируется список на участие в конкурсе на 2021 год.

В нацпроект «Жилье и городская среда» также включает в себя программу «Формирование комфортной городской среды», по которой в 2019 году в 61 территории края преобразились 454 двора и 51 общественное пространство. Из наиболее крупных проектов здесь можно выделить правобережную набережную в Красноярске и набережную Дивногорска.

Уже готовится региональная программа благоустройства на следующие годы. Например, уже началось голосование за территории, которые могут быть благоустроены в 2021 году. Опрос проводится на краевом сайте 24благоустройство.рф, на официальных сайтах муниципальных образований и в социальных сетях.

За год построено и введено в эксплуатацию 1 183 064 квадратных метров жильяФото: Мария ЛЕНЦ

Проблема долевого строительства

В уходящем году удалось решить очень важную проблему – с обманутыми дольщиками. Толчком стало неожиданное банкротство одной из ведущих строительных компаний Красноярска – «Реставрации». Разразился скандал, подключились и правоохранительные органы. В отношении руководителей и владельцев десятка строительных компаний были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В список проблемных внесены 29 объектов.

- В регионе успешно реализована такая мера господдержки, как возмещение расходов на оплату найма жилых помещений. Благодаря изменению, внесенному в краевое законодательство, начиная с 2018 года ежемесячные выплаты в размере от 10 до 15 тысяч рублей по состоянию на начало декабря получают 283 дольщиков, - рассказал Сергей Козупица.

Подписано соглашение о софинансировании достройки 18 проблемных домов. А там, где завершить работы невозможно (экспертиза показала, что многие дома возводились с нарушениями технологий), людям выплатят компенсации. Первыми стали получать как раз дольщики «Реставрации» - более 1400 человек.

Достроен хирургический корпус Красноярской краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ

Жилищное строительство в крае – в цифрах:

- прогнозируемый объем ввода нового жилья – 1 183 064 квадратных метров (это 104 % к уровню 2018 года, тогда было 1 140 953 квадратных метров);

- за 11 месяцев введено в эксплуатацию 847 345 квадратных метров;

- в декабре 2019 года планируется к вводу 33 многоквартирных дома общей площадью 322 719 квадратов, прогноз объемов ввода объектов индивидуального жилищного строительства – не менее 13 000 квадратных метров.