Итоги года – 2019: «Мира Сибири», первый фестиваль Хворостовского и возрождение Енисейска

2019 год в плане культурных событий стал для Красноярского края очень насыщенным. Фестивали, выставки, открытия, ярмарки, конкурсы, юбилеи – они непрерывно сменяли друг друга. Среди них стоит выделить самые значимые, благодаря которым о нашем крае вновь говорили в масштабах всей России и мира.

Енисейску – 400 лет

Енисейск, старейший город края, отметил свой юбилей. Сегодня он внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО как город-музей под открытым небом. За 5 лет подготовки из федерального бюджета было потрачено около 2 миллиардов рублей. Отреставрированы здания и жилые дома 18-19 веков. И не только они. Были подняты из руин, вернулись к жизни многие старинные храмы и церкви, признанные памятниками архитектура.

Край вложил в благоустройство Енисейска свою лепту: были отремонтированы улицы и дороги, а также набережная Енисея, благоустроены скверы и парки, новые детские и спортивные площадки. Город включен в список привлекательных для туристов мест Красноярского края.

Отпраздновали юбилей старейшего города края 9 и 10 августа. На нем побывали около 50 тысяч гостей.

Основатели города ЕнисейскаФото: ИВАНОВА Диана

Первый фестиваль Хворостовского

В октябре в Красноярске прошел первый фестиваль Дмитрия Хворостовского. Он открылся 16 октября, в день его рождения. Инициаторами и учредителями этого музыкального события стали родители знаменитого певца Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские, поддержали Министерство культуры РФ и правительство Красноярского края.

В фестивале приняли участие выдающиеся исполнители – певцы и музыканты, мировые знаменитости, со многими из них Дмитрий Хворостовский был знаком. Своим приездом на родину певца они почтили его память. Они выступили на сцене Театра оперы и балета, где когда-то он начинал свой творческий путь. Здесь же он дал свое последнее выступление. А теперь театр носит его имя.

Организаторы фестиваля объявили, что в 2020 году в Красноярске пройдет международный конкурс молодых исполнителей, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского с призовым фондом 100 тысяч евро.

Первый фестиваль Дмитрия Хворостовского. Фото: Александр Паниотов

«Мир Сибири» - с особенным размахом

Невозможно представить себе лето без Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». В этом году он прошел в 16-й раз. И снова на три дня в июле территория музея-заповедника в селе Шушенском превратилась в интерактивную площадку для гостей и участников.

Размах события впечатляет. Номинанты мастеровой премии провели 384 мастер-класса. В музыкальном конкурсе состязалось 40 номинантов – беспрецедентный случай в истории фестиваля. В этом году в Шушенское приехали 75 музыкантов из 12 стран мира. Впервые на Главной сцене «МИРа Сибири» выступили артисты из Алжира, Израиля, Туниса и Турции.

Добавьте к этому множество национальных обрядов, семинаров, встреч, театрализованных представлений, концертов. Все – в лучших традициях народных гуляний. Плюс богатырские бои и состязание лучников. Те, кто приезжает в Шушенское хоть раз, никогда не забывают об этом. А многие становятся постоянные гостями фестиваля.

"Мир Сибири" в Шушенском. Фото: Александр Паниотов

Сибирский кинофорум

Стоит отметить еще одно событие: кинофорум отечественных фильмов имени актрисы Марины Ладыниной, который прошел в девятый раз на ее родине, в городе Назарово, и охватил Ачинск, Боготол и Шарыпово. Это событие носит местный характер, но на него по приглашению организаторов приезжают звезды отечественного кино. На сей раз это были Ивар Калныньш, Даниил Спиваковский, Юрий Беляев, Ольга Хохлова, Сергей Астахов и Артем Михалков.

Гости и организаторы принесли цветы к единственному в России памятнику Марины Ладыниной, пообщались с поклонниками. Поделились воспоминаниями. И вместе посмотрели фильм «Трактористы», в котором блистала советская актриса. Он вышел на экраны 80 лет назад. Для сибиряков это настоящий подарок.

Кинофестиваль Марины Ладыниной в Назарово. Фото: Александр Паниотов

"Карапузы, на старт!" - традиция "Комсомолки"Фото: Мария ЛЕНЦ

Французский театр "Ремью Минаж" на улицах КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ