Итоги года-2019: XXIX зимняя Универсиада подняла Красноярск на международный уровень

2019 год для Красноярского края был богат на спортивные события. В регионе прошли соревнования международного и российского уровня. Одно из них – Зимняя универсиада – дало мощный толчок для развития инфраструктуры краевого центра. После нее весь мир по-другому взглянул на Сибирь.

Универсиада – это честь для Красноярска

Впервые Россия принимала у себя зимнюю универсиаду. И эта честь выпала Красноярску. Сейчас мы уже можем сказать, что наши всемирные студенческие игры признаны лучшими за всю историю зимних универсиад. Мощный импульс обновления получил не только краевой центр, но и весь регион.

Подготовка к событию началась в 2015 году, со строительства моста, который соединил между собой главные объекты универсиады, расположенные на разных берегах Енисея. За четыре года были построены или реконструированы 33 объекта. Среди них самый крупный в Сибири спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», ледовая арена «Кристалл», кластер «Радуга», стадион «Енисей» и многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», Академия биатлона и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. И другие. На подготовку было затрачено более 85 миллиардов рублей.

"Кристал Арена" - один из объектов универсиадыФото: Мария ЛЕНЦ

В столицу Енисейской Сибири приехали около 3000 спортсменов, трансляция велась в 60 странах мира. Отечественная сборная завоевала 112 наград из 228 – самое большое количество наград всю историю зимних мировых соревнований.

Теперь Красноярск может претендовать на проведение у себя крупных общероссийских и мировых спортивных состязаний.

"Сопка" - одна из лучших сноубордистских трасс в РоссииФото: Мария ЛЕНЦ

Керлинг за полярным кругом – это круто

В конце мая Дудинка на четыре дня превратилась в столицу мирового керлинга. Здесь прошел Arctic Curling Cup (Арктический кубок по керлингу) – международный турнир среди женских команд из престижной мировой серии World Curling Tour.

Накал страстей был нешуточным. Поддержать соотечественниц в Дудинку приехали болельщики из Норильска и Игарки. Важно отметить, что ледовая арена «Таймыр» на 1500 мест, где проходили соревнования, была построена при поддержке «Норникеля». Когда она открылась, туда потянулись дудинские дети и подростки. Интерес к ледовым видам спорта за Полярным кругом возрос – а это главное.

Керлинг за полярным гругомФото: Мария ЛЕНЦ

Неизменный «Иван Ярыгин»

В январе в Красноярске прошел юбилейный, 30-й Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». После трех лет перерыва состязания вернулись под родную крышу – во Дворец спорта, который носит имя выдающегося спортсмен (там три года шел капитальный ремонт). На турнир съехались около 260 спортсменов их 23 стран мира.

Добавим, что Красноярская школа вольной борьбы – одна из сильнейших в мире. Она воспитала чемпионов мира и олимпийских чемпионов. А гран-при «Иван Ярыгин» давно превратилось в соревнование, напрямую влияющее на мировой рейтинг спортсменов этой дисциплины.

Болельщики футбольного клуба "Енисея"Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигурное катание

Билеты на выступления фигуристов во время универсиады продавались за считанные минуты – как никакие другие. Желающих попасть в «Платинум Арену» было слишком много. Для тех, кому не повезло, появилась надежда, когда стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Впервые. В Красноярск съехались сильнейшие спортсмены страны. Конкуренция была жесткой, не обошлось и без неожиданных сюрпризов. Но все участники увезли из Красноярска незабываемые впечатления.

Евгения Медведева - участница чемпионата России по фигурному катаниюФото: Мария ЛЕНЦ

Министр спорта – об итогах года и планах

27 сентября новым министром спорта Красноярского края был назначен Павел Ростовцев, биатлонист, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года. О проблемах и надеждах краевого спорта он знает не понаслышке.

Подводя итоги 2019 года, Павел Ростовцев отметил, что после универсиады в спортивных школах края выросло количество воспитанников. Эту тенденцию нужно поддержать. В 2020-2022 годах начнется строительство шести спортивных объектов в регионе. Это крытый ледовый каток в Канске, плавательные бассейны в Минусинске и Боготоле, физкультурно-оздоровительные комплексы в Сухобузимо и Кодинске и площадка в Курагинском районе.

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады и еще министр спорта Красноярского края Павел РостовцевФото: Мария ЛЕНЦ