2019-12-31T06:17:57+03:00
Общество

Обыкновенное чудо. Под Новый год просивший милостыню дедушка из Красноярска купил квартиру

Он лишился жилья, спасая дочь [фото]
Ася ЖУКОВА
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Прохожая изменила жизнь дедушки, который отдал все для спасения дочери, и оказался вынужден просить милостыню возле супермаркета… Фото: Елена Серебровская, соцсети.Прохожая изменила жизнь дедушки, который отдал все для спасения дочери, и оказался вынужден просить милостыню возле супермаркета… Фото: Елена Серебровская, соцсети.Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Настоящее чудо – как раз под Новый год! Просивший милостыню на улице дедушка Закий из Красноярска купил себе квартиру. Об этом сообщил на своей странице депутат Илья Зайцев.

История 68-летнего Закия Мингалиевича – прогремела в СМИ недели две назад. Когда у одного из супермаркетов на улице 9 Мая красноярка Екатерина Чаликян заметила дедушку с палочкой. Чистенько одетый, прячущий глаза, он стоял с протянутой рукой. Позже оказалось, собирать медяки на улицу его погнала нужда.

У старшей дочки нашли онкологию. Пытаясь отстоять свою девочку, Закий Мингалиевич с женой сделали все. В конце концов, продали единственное, что у них было – квартиру. Пришлось снимать, а чем платить, когда пенсии копеечные? Вот и побрел на улицу – просить подаяние. На то, чтобы элементарно выжить.

Признается: не мог такого и представить: всю жизнь работал, себя не жалел. Родом из Башкирии, после школы окончил училище, отслужил армию и приехал по комсомольской путевке строить Саяно-Шушенскую ГЭС. Плотник, столяр, плотник, бетонщик, водитель – одним словом, трудяга. В советские годы семья получила трехкомнатную квартиру в Черемушках (рабочий поселок близ СШГЭС). В общем, все было как у всех. До 2008 года, пока старшая дочь не заболела.

Спасая свою дочь, дедушка потерял квартиру. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Спасая свою дочь, дедушка потерял квартиру.Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Деньги идут со всего мира

… Вернуться домой как ни в чем не бывало Екатерина не смогла. Взяла у дедушки номер телефона, написала пост в соцсетях. И тут произошло невероятное. Выложила сообщение вечером, а к утру на карту дедушки поступило больше миллиона рублей! Когда посыпались переводы, банк даже заблокировал карту - вдруг какое-то мошенничество. Пришлось объяснять, кто и зачем перечисляет деньги. А они шли не только из России – со всех уголков света.

В историю дедушки вмешался депутат Заксобрания Илья Зайцев, подключил к проблеме социальные службы и медиков. И все получилось!

- Впервые за много лет плачем не от горя, от счастья, - призналась «Комсомолке» Валентина, жена Закия Мингалиевича.

В ситуацию вмешался депутат Илья Зайцев. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В ситуацию вмешался депутат Илья Зайцев.Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Сбор уже закончен, но переводы все идут. Мир не без добрых людей. А недавно дедушка смог купить квартиру, на те самые, присланные им средства. Так обычная прохожая изменила жизнь дедушки, который отдал все для спасения дочери, и оказался вынужден просить милостыню…

Сейчас Закий Мингалиевич с женой готовится к празднику. Новый год он встретит вместе с той самой Катей, девушкой, ставшей для его семьи добрым ангелом.

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- Простите, у вас что-то случилось?

К пожилому мужчине, просящему милостыню возле супермаркета, подошла девушка. Посмотрела тревожно: опрятно одетый, явно смущенный, по всему видно – не алкоголик, не маргинал. В руках пластиковая коробочка, на дне немного монет и мелкие купюры.

- Денег совсем нет, - поднял он голову и не выдержал, заплакал. - Все отдали на лечение дочки. Да не спасли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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