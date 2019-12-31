Фейерверк на Новый год 2020 в Красноярске: где и когда смотреть

Новогодняя ночь без фейерверков – не считается! Тем более она обещает быть теплой, синоптики прогнозируют минус 15 со снежком. Так что тысячи взрослых и детей отправятся встретить праздник на главную елку, расположенную на острове Татышев.

Еще бы: 55 метров, 60 тысяч огней, множество «сценариев» подсветки. К тому же рядом ледовый городок с 12 горками и лабиринтом, причудливые фигуры медведей, зайцев, лисиц.

А в полночь в Татышев-парке будет яркий фейерверк: в небо взметнутся огненные всполохи. Кроме того, красноярцев ждет праздничная программа (она пройдет с 23.00 до 3.00 часов). Конкурсы с призами, шоу барабанщиков, концерт от певцов и танцоров. Вести его будут снеговики. А самыми главными на празднике будут Дед Мороз и Снегурочка.

Конечно же, на большом экране будут транслировать новогоднее обращение президента России Владимира Путина. А еще можно будет прокатиться на катке «Татышев ICE». Ждем всех!

КОНКРЕТНО

Лучшая площадка для наблюдения за фейерверком – сам остров Татышев. А также – район ТРЦ «Июнь», видовка у медакадемии, вантовый мост и район Стрелки.