В Бородино появился музей под открытым небом

Память о первых поселенцах, взрыв угольного пласта и даже уличная гостиная - в городском парке, на аллее, соединяющей стелу защитникам Отечества и ДК «Угольщик», появились новые арт-объекты. Это не просто творчество современных дизайнеров, а музей под открытым небом. В Красноярском крае это первый опыт.

Музей открывали торжественно - под гимн города. Мэр Бородина Александр Веретенников и руководитель Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова перерезали красную ленточку, и несколько сотен горожан прошли по обновленной аллее в составе первой экскурсии.

Идем на экскурсию!

Если идти по аллее от стелы защитникам Отечества, то первый арт-объект, который увидят гости, - это памятный камень первостроителям Ирша-Бородинского разреза и тем, кто построил на месте небольшого сибирского села город Бородино. Рядом с камнем - оригинальная композиция из дерева и металла, символизирующая взрыв 1948 года. Именно он открыл первостроителям путь к «большому углю», подняв в воздух свыше миллиона кубометров скрывающей его земли.

Следующий объект - это уличная гостиная, погружающая нас в атмосферу 80-х. Две стены, лампа с оригинальным абажуром, стол, стулья, полки с посудой, милыми домашними сувенирами и предметами обихода. Центральное место, как и в большинстве советских квартир, занимает телевизор - самый настоящий, по нему показывают видеофильмы с архивными кадрами из истории города и угольного разреза.

Дальше по аллее находится оригинальный двухцветный диск - элемент роторного колеса экскаватора. Нижней частью он как бы вгрызается в угольный пласт, а на верхней растет зеленая трава, напоминая, что за каждую тонну угля горняки благодарят природу высаженными на месте бывших выработок деревьями.

Новый смысл получил и памятник Ленину у крыльца городской администрации: вождя мирового пролетариата обновили, укрепили на новом постаменте, а за спиной разместили фотографии, связанные с той эпохой - революцией и первыми годами новой страны. В 2020 году исполнится сто лет знаменитому плану ГОЭЛРО - государственной электрификации России. Именно благодаря этому, как бы сейчас сказали, «инвестиционному мегапроекту» в Сибири и появились свет, тепло и большая промышленность.

Завершает аллею стела с изображением нагрудных знаков «Шахтерская слава» трех степеней. Эта награда была учреждена в 1956 году для отличников отрасли. За все время работы Бородинского разреза полными кавалерами «Шахтерской славы» стали сотни человек.

Еще один акцент музея - гранитный куб с перечислением основных достижений бородинских угольщиков. Самое важное из них - добыча Бородинским разрезом в 2016 году миллиардной тонны угля. До сих пор такой рубеж не покорило ни одно предприятие отечественной угольной промышленности!

Живой музей

Участники первой экскурсии по музею под открытым небом увидели все объекты «в действии»: артисты бородинского Дворца культуры «Угольщик» «оживили» экспонаты. У памятного камня первостроителям города артисты разыграли сцену приезда людей. Угольный разрез начали осваивать через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной войны, и люди ехали сюда, не успев сменить телогрейки и армейские галифе.

А в гостиной пели народные песни под руководством Деда Мороза и Снегурочки «студенты» народного университета «Активное долголетие» - именно на 80-е пришлась их молодость, когда они спешили, творили, помогая расти и развиваться родному городу.

- Здесь гости музея под открытым небом могут присесть отдохнуть, посмотреть кадры кинохроники, - рассказывает Александр Веретенников. - Мы планируем проводить здесь творческие встречи и мастер-классы. То есть это не просто арт-объект, на который надо смотреть, а полноценное, живое пространство.

Работа над проектом музея шла почти два года - от идеи до воплощения. Находки дизайнеров обсуждали на общественном совете, искали лучшие мировые примеры и придумывали, как передать именно дух угольной столицы. В следующем году музей пополнится новыми экспонатами. Например, рядом с памятным камнем появится землянка первостроителей.

- Она будет не один в один повторять историческую землянку: музей под открытым небом - это все-таки интерактивное пространство, поэтому она будет больше, - раскрыла интригу руководитель Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова. - Мы наполним ее экспонатами, которые расскажут, как шло освоение разреза, строительство города, как был организован быт.

Забота о будущем

На самом деле кроме музея под открытым небом жители города получили совершенно новую аллею. Арт-объекты - это важный элемент общественного пространства, но идея заключалась еще и в том, чтобы сделать городской парк современным и удобным для жителей всех возрастов. Работы велись в рамках национального приоритетного проекта «Комфортная городская среда», который реализуется под эгидой Министерства строительства.

- В первую очередь мы занялись благоустройством, - рассказал Александр Веретенников. - Переложили коммуникации, высадили больше 3 тысяч деревьев и саженцев, разбили клумбы, жаль, что под снегом их не видно, уложили несколько видов брусчатки, установили новую современную уличную мебель и фонари.

Обновленная аллея объединила в единый архитектурный ансамбль все знаковые городские объекты. А дизайнеры позаботились даже о таких мелочах, как оригинальный кожух для теплотрассы, проходящей через парк. Можно считать его еще одним самостоятельным арт-объектом.

- СУЭК с удовольствием участвовала в работе над этим проектом, - говорит Марина Смирнова, - ведь жители города - это сотрудники компании, члены их семей, дети, и мы хотим, чтобы им было здесь удобно и уютно. Чтобы здесь было интересно молодежи, и чтобы она возвращалась после учебы в родной дом. Чтобы знала и уважала историю свое малой родины, помогала развивать ее дальше - для себя и своих детей.

СПРАВКА КП

В 2018 году в рамках приоритетного национального проекта «Комфортная городская среда» при активном участии СУЭК и Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» были реконструированы центральная городская площадь и парк. На площади появился современный «сухой» фонтан, в парке организовали арт-галерею, шахматную площадку, зону для воркаута и экстремальных видов спорта, танцевальную ретроплощадку.

К 70-летию Великой Победы на пустыре в микрорайоне Стахановский по инициативе горняков обустроен Сквер Памяти с мемориальной плитой, на которой высечены имена бородинцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В 2020-м, к 75-летию Великой Победы, здесь появятся постаменты с военной техникой, поддержку в реализации этого замысла также оказывает СУЭК.