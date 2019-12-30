С 1 января изменится режим работы офисов Красноярскэнергосбыта

С 1 января 2020 года изменится график приема частных клиентов во всех стационарных офисах ПАО «Красноярскэнергосбыт». Сразу после январских каникул абонентские участки заработают по-новому - со вторника по пятницу, с 08.00 до 18.00, а в субботу с 8.00 до 17.00. Понедельник и воскресенье - выходные дни.

«Мы изменили режим работы для удобства клиентов, которые работают по пятидневной рабочей неделе и не могут прийти на абонентский участок в будний день. Теперь суббота - приемный день во всех офисах, работающих с населением, - пояснила заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. - Красноярскэнергосбыт выстроил взаимодействие с потребителями таким образом, что практически любой вопрос можно решить дистанционно, но все же остаются ситуации, которые требуют личного присутствия клиента. Например, внесение изменений в персональные данные».

Изменение режима работы коснется всех территорий края. Отделения, где прием ведут два и более сотрудников, будут работать без обеда. В небольших населенных пунктах, где прием ведет один специалист, обеденный перерыв сохранится - с 12.00 до 13.00.

Красноярскэнергосбыт обладает внушительным арсеналом интерактивных сервисов для оказания качественных услуг. Абонент может воспользоваться личным кабинетом клиента на сайте компании. В нем можно передать показания, оплатить начисления, посмотреть историю платежей и статистику потребления электроэнергии, узнать о сроках поверки счетчика, получить консультацию. Задать интересующий вопрос можно также на сайте компании через виртуальную приемную. Специалисты контактного центра (тел. 8 (800) 700-24-57) также готовы решить любую проблему абонента. Кроме того, сотрудники Красноярскэнергосбыта консультируют клиентов в официальных пабликах компании в социальных сетях.