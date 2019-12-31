Сказки случаются: отцу-одиночке, брошенному с детьми в пустой квартире, помогли на Новый год

Верить в Деда Мороза или не верить – дело каждого. Но признаем, чудеса случаются, особенно под Новый год. В том числе и у нас, в Красноярске. Вот только в роли Деда Мороза чаще оказывается не какой-то абстрактный кудесник, а вполне реальный человек. Эта история случилась незадолго до зимних праздников в Советском районе.

Остались голые стены

- К нам обратился воспитатель одного из детсадов, - говорит руководитель общественной организации «Движение многодетных матерей» Надежда Левданская. – И рассказывает: К ним водит ребенка отец-одиночка с двумя детьми. Один сын ходит, другому обещали помочь с детским садом, но не помогли. Дети раздетые, есть нечего. Приезжаем: дома только полпачки пшенки и полбутылки растительного масла. Из мебели – диван и стол, больше ничего. Он сам инженер-электрик, в первый раз уехал на вахту – подзаработать. Возвращается: ни жены, ни детей. Она ушла, сыновей забрали в приют.

Такие дела, разводит руками 37-летний Владимир. Приехал в пустой дом, был телевизор за 80 тысяч, плитка, стиральная машина, остались голые стены. Но главное не это – дети.

- Мне соседи позвонили, - признается мужчина. – Приезжай, у вас беда. Я полетел обратно. И что? Говорят, она тут пила, гуляла, водила, кого попало. Продала почти все, даже детские вещи! Скандалы, драки, пьянки. Если что не так, зло вымещала на старшем ребенке, у нас два сына: 3 и 5 лет, Леня и Слава*. Когда забирал из приюта (это была отдельная эпопея), их не узнал. Славка был весь в ссадинах. Похудел, замкнулся в себе, а еще – от шока замолчал, перестал разговаривать. Маленький тоже кричал по ночам. Запуганные, пришлось возить их по психологам.

Боролся за семью, но…

Как так вышло? О своей семейной жизни Владимир сейчас рассказывает неохотно. Говорит, натерпелся, просто хочется покоя, тишины.

Сам он из детдома. Всегда мечтал о жене, детях. С Ларисой они познакомились несколько лет назад. Тогда Владимир тяжело переживал развод, у девушки тоже были свои беды. Он старался помочь, и как-то незаметно все закрутилось.

- Вскоре выяснилось: у Ларисы проблемы с алкоголем. Пытался ее вытащить – врачи, психологи, церковь… На время помогло: она завязала, родила сына. Но потом опять стала выпивать. Приняв спиртное, становилась другим человеком. А уже ждала второго сына. Я сиротой был, хотел, чтобы мои дети росли в полной семье. Поэтому боролся и за нее, и за детей. Все пробовал, все методы. Прожили мы так 5 лет. Ничего не мог поделать, не хотела меняться. Даже ради нас.

А потом уехал на вахту – она заверяла, что все нормально. Пока не раздался тот самый звонок от соседей…

Не знали, что такое йогурт

Вернулся домой, отвоевал детей. Потихоньку приходили в себя. Но работать не мог – младшему не давали садик, сидел с ним дома. Деньги проели быстро, какое-то время помогали друзья. Но вечно же не будешь сидеть на чужой шее. Рад бы выйти на работу, а парня куда?

- В какой-то момент осталась последняя тысяча. За садик не мог заплатить, привел ребенка, а мне нянечка говорит: «Одевайтесь, идите домой. Вы не оплатили питание – 2 тысячи с чем-то». – Через недельку смогу! – Нет, у нас распоряжение заведующей. Получается, ребенок у меня неделю в садике не был.

Ходили по морозу в осенних куртках… Ни пуховиков, ни теплых сапог, ничего. Но мир не без добрых людей. После звонка воспитателя подключились активисты «Движения многодетных матерей», тут же собрали ребятишкам теплые вещи, продукты. Несколько коробок «добра».

- Дети не видели вообще ничего, - продолжает Надежда Левданская. – Привезла я йогурты, даю один маленькому. Он смотрит на меня такими глазищами: что это? Я убеждаю: «Это очень вкусно. Попробуй! Хоть ложечку». Гляжу, он уже за обе щечки такой уминает – распробовал. - Еще будешь? - Да!

Дед Мороз есть в каждом

А главное - обратились за помощью к депутату Законодательного собрания края Марине Добровольской.

В роли Деда Мороза чаще оказывается не какой-то абстрактный кудесник, а вполне реальный человек.Фото: Марина Добровольская, фейсбук.

- Опущу все подробности, скажу только что сегодня оба ребенка в детском саду, - рассказывает Марина Ивановна. - Более того решены бытовые вопросы. От всего сердца благодарю директора магазина «Планета одежды и обуви» Фархада Махмадшаева, который помог с зимними вещами. Теперь ребятишки могут не просто ходить в детский сад, а еще и выходить со всеми на прогулку, раньше они вынуждены были сидеть в группе и наблюдать за гуляющими детишками из окна.

С продуктами тоже ситуация стабилизировалась, так как появился Камран Насиров, генеральный директор цветочной компании «Labuton», который взял на себя человеческую обязанность помогать продуктами, а также в сделать для мальчишек двухъярусную кровать и шкаф для одежды. Ещё раз низкий поклон ВАМ! Спасибо за вашу человечность и неравнодушие. Без вас этой Новогодней сказки бы не случилось! Сегодня эта семья – счастливые люди!

Теперь можно спокойно работать, улыбается Владимир. Готовимся к Новому году – поставили елочку, устроим праздник:

- Для меня главное: здоровье детей и погода в доме – благополучие, тишина. Столько всего мы наслушались, что теперь наслаждаемся. Спасибо вам, люди!

(*имена детей и жены изменены).