Рассчитаться с кредитами и выучить иностранный язык: что красноярцы загадывают в Новый год

31 декабря большинство из нас будет загадывать желание на следующий год под бой курантов. Иногда они исполняются тогда, когда мы о них уже забываем, а иногда сбывается не совсем то, что загадываем… Колумнист «Комсомолки» вспомнила своих знакомых счастливчиков, у которых сбылись желания, загаданные в Новый год под бой курантов. И что они принесли?

Иногда полезно забыть о своем желании

С Дашей мы дружили больше пяти лет, и все это время она бредила рождением ребенка. С Андреем они жили вместе 13 лет, но с ребенком как-то не получалось. Они проверялись и лечились всеми возможными способами, врачи заболеваний не находили и хождение по мукам продолжалось. Каждый Новый год она загадывала одно и то же желание - родить. Но так от этого устала, что в какой-то момент решила: семья может быть счастливой и без ребенка. Начала учиться, увлеклась хобби, поменяла работу.

И вот, Даша приехала ко мне очень счастливая и загадочная. Я сразу подумала, что это может быть, но боялась спрашивать, чтобы в очередной раз не наступить на больную мозоль. Выяснилось – уже 3 месяца!

- Когда меня начало подташнивать, я боялась даже предположить, что это может быть беременность, - выдала она. - Ведь столько было уже пережито ложных надежд! Когда тест оказался положительным, Андрей тоже не поверил. Ведь у меня очень часто появлялись все симптомы: меня и тошнило, и живот тянуло, и плакать хотелось. Поэтому мы только после основательного обследования решились рассказывать всем родным и друзьям.

Еще одна история произошла с Надеждой, мы вместе работали, и она просто не могла ни о чем думать и говорить, кроме детей. Замуж она вышла рано, с мужем жила хорошо. И каждый раз, встречая знакомых, слышала один и тот же вопрос: кто у вас - мальчик или девочка? И отвечать, что у них нет никого, уже не было никаких сил! Все это время они проверялись, лечились, мечтали и надеялись. И вот, в 38 лет Надя стала мамой.

Когда я встретила ее в автобусе, по моим подсчетам, ребенку не было и двух лет. И я очень удивилась, что она так рано вышла на работу. А она мне объяснила:

- Когда дочке было полгода, я шла по улице и думала: вот сбила бы меня машина, и наконец-то все бы и закончилось! Я не высыпалась вообще, меня раздражало все: бесконечные советы окружающих, посты в соцсетях счастливых мам, хвастающихся своим материнством! Мне все время хотелось убежать из дома! Поэтому я и вышла на работу, дочка до садика сидит с бабушками, и всем нам стало намного легче.

Полвека до мечты

Галина Николаевна, моя старшая коллега, всегда любила повторять, что мечты сбываются. А когда вышла на пенсию, доказала всем, что это реально. В молодости она, то ли шутя, то ли серьезно, хотела выйти замуж за капитана дальнего плаванья. Это казалось ей идеальным вариантом: во-первых, моряки редко бывают дома, а, во-вторых, неплохо зарабатывают и имеют возможность выезжать заграницу. И в один из Новых годов они с подружками загадали это желание.

Потом Галина вышла замуж за врача, развелась, вырастила сына, вышла на пенсию и уехала жить в Подмосковье. И в одном из пансионатов познакомилась с интересным мужчиной, как позже выяснилось – настоящим капитаном в отставке.

- Мы недавно решили оформить отношения, - написала мне Галина в соцсетях. - Когда рассказала об этом подруге, она мне напомнила, что именно это я загадала под Новый год 50 лет назад. Может, конечно, после 70-ти выходить замуж – глупо, но очень мне хочется, чтобы мечта моя сбылась по-настоящему. Тем более, она так долго меня искала!

Как сделать так, чтобы сбывшиеся мечты на самом деле приносили счастье?Фото: архив "КП"

На чужом счастье…

Когда мы познакомились, Рита уже пять лет встречалась с женатым мужчиной. Он регулярно обещал уйти из семьи, когда дети подрастут. Все свободное и несвободное время они проводили вместе. А ночевать он уезжал домой, и праздники она тоже проводила без него. Это было для нее самой большой занозой! Каждый Новый год она мечтала, чтобы он был рядом во время боя курантов. И вот однажды, 1 января в ее дверь постучались, и… счастью девушки не было предела: на пороге стоял он с вещами и сообщением, что пришел навсегда.

Но не долго музыка играла… Выяснилось, что романтические встречи и расставания намного интереснее быта, а всегда опрятный и галантный любовник дома позволял себе выглядеть совсем в другом свете. Да и жениться он не хотел, а о детях и подавно речи не шло. Вдобавок, в силу разницы в возрасте, он очень ревновал молодую любовницу. И так прошли долгих 10 лет.

- Я с ужасом вспоминаю, что об этом мужчине я когда-то мечтала! – призналась мне Маргарита. – В конце наших отношений я хотела только одного: чтобы он куда-нибудь исчез! Очень боялась, что он умрет, и я всю жизнь буду чувствовать себя виноватой. Но все сложилось как нельзя лучше: я забеременела и сообщила ему об этом. А он… просто исчез, сказав, что никакого отношения к этому ребенку не имеет. Таким образом, мои самые заветные желания сбылись целых два раза.

Бойтесь своих желаний

У моей подруги Юли своя теория счастья. Она уверена, что нас делают счастливыми именно те желания, о которых мы боимся даже подумать. Девушке было 35, она жила легкой и беззаботной жизнью. Может, в глубине души ей хотелось семьи, но никому, даже себе, она в этом не признавалась. Да и менять особенно ничего не хотелось, а, учитывая возраст, думать о рождении ребенка было уже боязно.

Однажды она подумала: может все-таки стоит попробовать обзавестись семьей? Именно так три года назад в Новый год и сформулировала свое желание: «Чтобы в этом году у меня появилась семья». Загадала – и забыла. С этого момента жизнь девушки стала меняться. Летом ее мама заболела, долго не могла ходить и переехала к ней. А через два года родился сын.

- В очередной Новый год, когда часы пробили 12, я укачивала малыша и радовалась, что так хорошо все у меня сложилось: мама жила рядом, выздоровела, есть сын! – рассказала Юля. - И тут меня осенило, что это и есть та семья, которую загадала несколько лет назад! Конечно, я всегда представляла семью несколько традиционней (муж, дети), но когда я загадывала желание, я не конкретизировала.

Формулируйте конкретно!

Я любила подшучивать над своей подругой, потому что не проходило месяца, чтобы она не купила хоть один лотерейный билет. И все мечтала: «Вот выиграю миллион, и будет мне счастье!». До этого года выигрыши были несущественными, и расходились незаметно. О ремонте дома она мечтала давно, но всегда думала, что это – не реально. Однажды в гости зашел знакомый строитель и посчитал, что для полного преображения жилища, девушке нужно 250 тысяч рублей.

- И тут моя мечта приобрела вполне конкретные очертания, - рассказывает Татьяна. - Разослала заявки по банкам, но там озвучили неподъемные проценты. Я расстроилась, но не успокоилась: каждый вечер, засыпая, рисовала в воображении наш будущий интерьер, включая цвет штор и подушек. Мечтала я долго, и накануне прошлого года зашла на почту, где увидела подарочную упаковку лотереек. Решила сделать себе подарок, купила всю коробку. Посмотрела первый билет – там были все мои любимые цифры. Под бой курантов я загадала: чтобы мой дом стал таким, как на картинке! И что вы думаете? В новогоднем розыгрыше 1 января я выиграла 300 тысяч рублей! Заплатила налог и 261 тысячи как раз хватило на ремонт моей мечты.

Комментарий психолога

- Важно чувствовать свои истинные потребности, - уверена Дарья Кайзер, клинический психолог. - Ведь часто мы загадываем желания не потому, что мы этого хотим, а потому что это модно или нужно. То есть «я хочу замуж», не потому что готова к замужеству, а потому что мама боится, что я останусь старой девой. «Хочу похудеть» не потому что считаю себя непривлекательной в своем весе, а потому что в обществе считается, что худые люди красивее. «Хочу миллион», а что с ним буду делать, не знаю.

Бывает так, что желание сбылось, а счастья не случилось. Это потому, что мы не умеем быть счастливыми сегодня. Мы откладываем счастье и придумываем причину: вот «выиграю в лотерею, выйду замуж, уеду заграницу, и тогда точно каждое утро буду просыпаться абсолютно счастливым». Но желание сбывается, а радоваться не получается. Поэтому что это особый навык, который не зависит от внешних причин. Нужно учиться чувствовать счастье независимо от обстоятельств.

Ну и традиционный совет: свои желания нужно конкретизировать. Хорошо работает технологии для постановки целей, которые также можно использовать и при формулировке желаний.

Конкретно

Как грамотно загадать желание (по технологии «SMART»)

Аббревиатура SMART сформирована от 5 английских слов:

Specific — конкретный.

Measurable — измеримый.

Achievable — достижимый.

Relevant — соотвествующий.

Time bounded — ограниченный во времени.

Кстати

Топ-10 заветных желаний красноярцев

Татьяна 5 лет занимается праздниками. На каждый новогодний банкет они устанавливают «Елку желаний», где взрослые люди пишут свои заветные желания. «Комсомолка» проанализировала эти записи и составила топ-10 самых распространенных желаний.

1. Чтобы родные были живы, здоровы и счастливы

2. Посмотреть мир, попутешествовать

3. Рассчитаться с кредитами

4. Встретить любимого человека

5. Купить квартиру

6. Похудеть, заняться своим здоровьем

7. Осуществить мечту ребенка

8. Избавится от вредных привычек (бросить курить)

9. Купить машину

10. Выучить иностранный язык