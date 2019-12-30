Итоги года – 2019: в Красноярском крае запустили мусорную реформу и построили новую трубу для ТЭЦ-1 высотой в четверть километра

Год выдался богатым на события, а министерству экологии и регионального природопользования Красноярского края пришлось погружаться в решение проблем буквально с самого первого дня: в стране вступили в силу новые правила работы с твердыми коммунальными отходами. Продолжилась совместная с крупными промышленными предприятиями работа по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. В рамках охраны природы шло оздоровление водных объектов и сохранение биологического разнообразия.

За состоянием воздуха следят специализированные лабораторииФото: Мария ЛЕНЦ

Итоги мусорной реформы

Начало выдалось не совсем гладким: из-за плохой подготовки и организации некоторых компаний – региональных операторов несколько городов края оказались на грани мусорного коллапса. Однако вскоре все удалось взять под контроль. Сегодня территориальная схема по обращению с отходами в крае актуализирована. В планах до 2024 года построить 12 мусоросортировочных заводов, 17 комплексов по обезвреживанию отходов для северных территорий.

Плюс появится производство RDF-топлива и компоста на основе отходов. Деньги на это выделит бюджет, краевой и федеральный), а также инвесторы. Таким образом, к 2024 году доля обработанных отходов должна составить 89 %. А пока заводов нет, идет борьба с несанкционированными свалками. За год выявлено 85, ликвидирована силами региональных операторов и органов местного самоуправления 41 свалка.

Бездымное топливоФото: Мария ЛЕНЦ

Снижение нагрузки на экологию

В конце 2018 года была принята региональная программа «Чистых воздух», которая должна снизить загрязнение воздуха до 2024 года в Красноярске на 22,33 %, в Норильске на 75 %. Это и снижение нагрузки от общественного транспорта, и от промышленных предприятий, и от ТЭЦ.

Например, в Красноярске перевозчики меняют подвижной состав на новый, с экологическим классом не ниже Евро-4. Снесли 415 аварийных домов с печным отоплением на территории Красноярска и в планах еще 109 домов. Кроме того, создан лесопарковый зеленый пояс вокруг Красноярска площадью 246 135 гектаров.

Активно подключаются к региональному проекту «Чистый воздух» крупные промышленные предприятия края – «РУСАЛ Красноярск», «Красноярский цемент», «Сибирская генерирующая компания», ГМК «Норильский никель». Общее финансирование проекта на год составило 149,73 миллиарда рублей, из которых 148,7 миллиарда (или 99 %) - средства из внебюджетных источников.

В Красноярске построили трубу высотой четверть километровФото: Мария ЛЕНЦ

Новая труба для ТЭЦ-1

Сибирская генерирующая компания завершила строительство новой дымовой трубы для Красноярской ТЭЦ-1 – взамен той, что была снесена. Высота трубы теперь составляет 275 метров. А на реализацию проекта было потрачено 1,2 миллиарда рублей. Вскоре, после завершения всех работ, на новую трубу будут поэтапно переключены 17 действующих котлов ТЭЦ-1, затем начнется демонтаж еще двух старых, высота которых 105 и 120 метров. Затем на тэплоэнергоцентрали начнется установка электрофильтров. Что это даст? Фильтры будут улавливать частицы золы с эффективностью в 99,7%. Таким образов общий объем выбросов теплостанции снизится на четверть, уменьшив нагрузку на экологию города.

Экологическое оздоровление водных объектов

Есть еще один региональный проект – «Сохранение уникальных водных объектов». Каждый год на территории края проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории Енисея и других водных объектов. Привлекаются волонтеры, общественные организации и местное население, а организацию берут на себя крупные предприятия. Одно из них, например, «РусГидро» - автор известной акции «оБерегай», которую очень любят школьники.

За 2019 год в акциях по очистке берегов приняли более 16,3 тысяч человек, облагородили 1060 километров берегов в 51 муниципальных образованиях края.

Акции по уборке берегов "оБерегай" давно стали традицией. Фото: "РусГидро"

Сохранение биологического разнообразия

В конце декабря заповедник «Столбы» был переведен в статус национального парка. От этого, по сути, мало что изменилось, «Столбы» по-прежнему особо охраняемая природная территория. К слову, к 2024 году площадь таких ООПТ увеличится на 0,637 миллиона гектаров. Туда войдут памятники природы Черная сопка, Кинзелюкский водопад, Базаихский разрез, микрозаказник «Жаровский», Баджейские пещеры, Кедранский реликтовый остров и другие.

И пару слов об экологическом туризме, который набирает все большую популярность. Миллионного посетителя за 2019 год на «Столбах» приветствовали в конце ноября. А на «Ергаках» в 2020 году ожидают до 70 тысяч человек.