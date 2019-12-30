Итоги года – 2019: в Красноярском крае старые котельные меняют на цифровые

Энергетика всегда была и остается одной из важнейших тем, когда речь заходит об улучшении комфортной среды. Для сибиряков важно получать в дома бесперебойно тепло и электроэнергию. При этом всех волнует экологическая составляющая, основа которой – уход от технологий прошлого века. Об итогах работы в этом направлении рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда» (107,1 FM)

Богучанская ГЭСФото: Мария ЛЕНЦ

Альтернатива малым котельным

Львиная доля ТЭЦ в городах края успешно справляются со своей задачей, вырабатывая и поставляя тепловую энергию своим потребителям, как жителям, так и предприятиям. 2019 год прошел без экстремальных и аварийных ситуаций. Сказываются многомиллионные инвестиции, которые ежегодно вкладывают компании в модернизацию и подготовку оборудования.

Особое внимание министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края уделяет выводу неэффективных котельных в муниципальных районах края, строительство автоматизированных угольных котельных, приближенных к потребителю. В итоге – существенное снижение потерь в тепловых сетях. В первую очередь речь идет о локальных малых угольных котельных. Их заменят на автоматизированные модульные котельные отечественного производства.

Более 5 миллиардов рублей было направлено на реконструкцию и модернизацию систем электроснабженияФото: Мария ЛЕНЦ

По словам министра Евгения Афанасьева, сегодня цифровые технологии пришли и в производство тепловой энергии. Они позволяют отапливать микрорайоны, целые малые населенные пункты практически без участия человека:

- Сегодня современная котельная – это блок-модуль, в котором установлено технологическое оборудование, отсутствует какой-либо углезапасник и традиционная схема золо- и шлакоудаления. Все это переведено на аутсорсинг: приезжает специалист, который совершает загрузку угля и выгрузку шлака раз в три дня. За процессом сжигания топлива следит компьютер. Режим работы котлов зависит от температуры воздуха. Экономия – до 60 %. Это направление сейчас активно развивается в крае. У нас около 400 электрокотельных, которые планируем замещать на такие котельные, в том числе используемые биотопливо.

Красноярская ШЭСФото: Мария ЛЕНЦ

Испытание универсиадой

Главным событием энергетиков в 2019 году стала подготовка к универсиаде, которая прошла в Красноярске в марте. Более 5 миллиардов рублей было направлено на реконструкцию и модернизацию систем электроснабжения силами компаний ФСК ЕЭС», «МРСК Сибири», «КрасЭКо» и «РСК сети».

Вы только представьте объемы: того, что было сделано, Красноярску хватит на 10-15 лет для подключения новых потребителей. Объем доступных энергомощностей краевого центра увеличился в три раза, с 146 до 464 МВА. В частности:

- построена новая подстанция «Озерная» на 110 кВ;

- реконструированы 11 городских подстанций, 115 кабельных линий, 206 воздушных линий и 127 трансформаторов;

- приобретены 35 дизельно-генераторных установок, которые остались в наследство краю и используются для резервного электроснабжения социально значимых объектов города и края.

Львиная доля ТЭЦ в городах края успешно справляются со своей задачейФото: Мария ЛЕНЦ

Диспетчерская служба на ТЭЦ в круглосуточном режиме следить за сетями в миллионном городеФото: Мария ЛЕНЦ

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