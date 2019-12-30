В Красноярском крае новогодняя неделя будет теплой и снежной

Погода в последнее время, как на горках: то тепло, потом резкое похолодание, а теперь... опять потепление. Уже в понедельник, 30 декабря, зима смилостивится. В центральных и южных районах Красноярского края ожидается не выше минус 12 днем. Также метеорологи прогнозируют снег, небольшой ветер - до 7 метров в секунду, облачность.

Во вторник, 31 декабря, ночь ожидается теплой: столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, днем - до минус 5 градусов, ожидается небольшой ветер - до 9 метров в секунду. Новогодня ночь также будеттеплой - всего лишь минус 8 градусов. Для сибиряка это не мороз! 1 января еще теплее - до минус 5 днем, пасмурно, небольшой снег. В четверг, 2 января, днем обещают до 0 градусов. В пятницу температура будет такой же.

Конечно, в связи с резким потеплением на дорогах ожидается гололед. Водители, будьте внимательны!