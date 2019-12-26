Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2020 на 27 декабря

26 декабря начался Чемпионат России по фигурному катанию, - на этот раз он проходит в Красноярске, городе, ставшем в этом году столицей Зимней Универсиады, а теперь принявшем самые красивые спортивные состязания года.

Сильнейшие спортсмены страны будут бороться за место в сборной и право выступить на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Прямая трансляция чемпионата будет проходить на Первом канале.

Турнир состоится в «Платинум Арене». В город приедут только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.

Расписание телетрансляций (время местное):

27 декабря, пятница

13:30-15:55 – Танцы на льду. Произвольный танец (Текстовая трансляция на kp.ru)

16:15-19:05 - Мужчины. Произвольная программа (Текстовая трансляция на kp.ru)

19:00-21:50 – Женщины. Короткая программа

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Самая жесткая конкуренция ожидается среди женщин, где на три места в сборной претендует сразу семь кандидатов. Причем все – настоящие звезды. (Подробнее)