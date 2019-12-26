В Красноярске начался чемпионат России по фигурному катанию 2020

26 декабря начался Чемпионат России по фигурному катанию, - на этот раз он проходит в Красноярске, городе, ставшем в этом году столицей Зимней Универсиады, а теперь принявшем самые красивые спортивные состязания года. Самая жесткая конкуренция ожидается среди женщин, где на три места в сборной претендует сразу семь кандидатов. Причем все – настоящие звезды: двухкратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, действующая чемпионка России и серебряный призер юниорского чемпионата мира Анна Щербакова. Также среди претендентов блестящая дебютантка, призер чемпионата России и чемпионата мира среди юниоров Алена Косторная, которую включили в список кандидатов в сборную в последний момент. Для этого Федерация РФ по фигурному катанию пошла на беспрецедентный шаг и забрала одно место у мужчин. По установленным правилам кандидатов в сборную может быть не более шести человек или пар.

Александра Трусова прилетела в Красноярск с собакойФото: Мария ЛЕНЦ

Достижения фигуристов-мужчин, претендующих на место в сборной России, пока заметно скромнее. На соревнованиях выступят серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году Дмитрий Алиев, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года среди команд Андрей Лазукин и серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин.

Чемпионат, день первый:

Первыми на красноярский лед вышли мужчины. Были и падения, и неточности, прокатом недовольна даже первая тройка, что уж говорить об остальных. Первая тройка: Макар Игнатов, Адрей Мозалев и Петр Гуменник. Они рассказали журналистам, что о местах не думали, думали о прокате и о том, что короткая программа – лишь малая часть того, что предстоит сделать в произвольной программе.

Тиффани Загорски и Джонатан ГурейроФото: Мария ЛЕНЦ

- Зрителей на трибунах не так много, мы понимаем, что все на девочек придут, но обиды никакой нет и не может быть, они делают фантастические вещи, - сказал лидер в короткой программе Макар Игнатов.

В произвольной программе тройка лидеров выйдут на лед последними. По медицинским показаниям снялся с соревнований Глеб Лутфуллин, возможно, именно по состоянию здоровья он не показал сегодня высокий результат.

Софья Евдокимова и Егор БазинФото: Мария ЛЕНЦ

ЖЕРЕБЬЕВКА

Александра Трусова начинает, Евгения Медведева завершает

В фигурном катании жеребьевка всегда проходит очень торжественно. Спортсмены пришли как на светский прием. Дамы в открытых платьях, на высоких каблуках, кавалеры немного попроще: чаще в джинсах, кроссовках. Самое сложное – выступать первым. Те, кто вытягивал первые номера, получали аплодисменты поддержки от своих друзей-соперников. Особая интрига жеребьевки – в женском одиночном катании. Итог таков: открывает короткую программу Александра Трусова. Анна Щербакова выйдет на лед под третьим номером. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева вытянула четвертый номер. Алена Косторная – шестым. Завершает выступления фигуристок под последним 17-м номером Евгения Медведева.

Евгения Медведева у красноярской елки!Фото: Мария ЛЕНЦ

КТО ЧТО ЗАЯВИЛ

Александра Трусова заявила пять четверных прыжков: это рекорд

Самую сложную готовится откатать Александра Трусова.

Александра Трусова расстается со своей собачкой Тиной только на льду!Фото: Мария ЛЕНЦ

В короткой программе она решила обойтись без четверных прыжков, заявила только тройные: аксель, флип и каскад из лутца и риттбергера. Зато произвольная программа претендует на звание самой сложной в этом виде программы чемпионата России. Александра готовится показать сразу пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц и два тулупа. Плюс каскады из двойных и тройных прыжков. Плюс дорожки и вращения.

В короткой программе Анна Щербакова покажет четыре тройных прыжка, все самое главное – в произвольной программе. Откроет ее каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Еще два четверных дополнят пять тройных прыжков. Всего в произвольной программе Анна заявила 11 прыжков разной степени сложности.

Трусова, Косторная и ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

Алена Косторная, произвольная программа воспитанницы Этери Тутберидзе буквально напичкана тройными прыжками, их будет 8! Также будет один прыжок в двв оборота и в один – он «разбавит» каскад из тройных флипа и сальхова. Четверных прыжков Алена не заявила. Но, напомним, предварительные заявки спортсменов не имеют обязательного характера – фигуристки вольны менять элементы до и во время проката.

Елизавета Туктамышева четверные прыжки освоила, но на чемпионате России их не заявила. Во всяком случае, в предварительном списке их нет. Однако все может и измениться, ведь это всего лишь предварительные планы, которые спортсменка и тренер могут поменять.

Елизавета Туктамышева выходит на сцену последней, когда остается единственный незанятый номер, четвертый.Фото: Мария ЛЕНЦ

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой четверных прыжков нет, но программа очень сложная! В короткой программе Евгения готовится показать каскад из тройных флипа и тулупа, в произвольной таких каскадов три. В начале программы четыре тройных прыжка подряд, два из них в каскаде, это тройной сальхов и тройной тулуп. Еще в двух каскадах тройные прыжки дополняются двойными. Всего в произвольной программе семь тройных прыжков.

Евгения Медведева тоже довольна. Она выйдет на лед последней, уже зная результаты всех соперниц.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Официальная видеотрансляция – 1 канал.

Текстовая трансляция, полное расписание, подробности, фото, видео и комментарии – на kp.ru

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

27 декабря

13:30-15:55 – Спортивные танцы на льду. Произвольная программа

16:15-19:05 – Мужчины. Произвольная программа

19:30-22:00 – Женщины. Короткая программа

28 декабря

16:30-18:40 – Парное катание. Произвольная программа

19:00-21:50 – Женщины. Произвольная программа

29 декабря

12:00-15:30 – Показательные выступления

ДОСЛОВНО

Александр Горшков, Президент Федерации фигурного катания России, первый в истории танцев на льду Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы:

- Именно здесь формируется состав сборной, которая будет выступать на чемпионатах Европы и мира*. Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце, чемпионат мира – в Монреале с 16 по 20 марта. И кто туда поедет – решится в Красноярске. Самое пристальное внимание – к соревнованиям в женском катании. Во-первых, в этом виде у нас самые большие успехи. Впервые в истории весь пьедестал Гран-при 2019 года заняли российские спортсменки, Алена Косторная, Анна Щербаковой и Александра Трусова. С 2015 года чемпионками мира стали Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, дважды – Евгения Медведева. В-вторых, девчонки делают фантастические вещи: четверные прыжки, каскады из четверных прыжков. Но у нас есть хорошие перспективы и в парном катании, и в танцах, мы надеемся вернуть лидирующие позиции в мире. И. конечно, хотелось бы больших успехов от мужчин.

Александр Горшков, Президент Федерации фигурного катания РоссиФото: Мария ЛЕНЦ

*Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце, чемпионат мира – в Монреале с 16 по 20 марта.

Спасибо за понимание!

Уяснили? Теперь можно и «поболеть»!

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