2019-12-26T13:58:49+03:00
Спорт

«Не кричите имена фигуристов на разминке, это может их сбить»

Оригинальную памятку раздали болельщикам на чемпионате России по фигурному катанию [фото]
Ася ЖУКОВА
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Чтобы обеспечить фигуристам горячий прием, организаторы постарались – подготовили памятку – наказ для болельщиков.Чтобы обеспечить фигуристам горячий прием, организаторы постарались – подготовили памятку – наказ для болельщиков.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не кричите фигуристам, пусть катаются – они умеют! Нетривиальную памятку раздали болельщикам чемпионата России по фигурному катанию. Кто не помнит, состязания в одном из самых эффектных видов спорта проходят в Красноярске с 26 по 29 декабря. А накануне в Сибирь съехались самые титулованные спортсмены страны. Чтобы обеспечить им горячий прием, организаторы постарались – подготовили памятку – наказ для болельщиков.

Причем получилось все не формально, а наоборот – нетривиально. И душевно, и со смыслом. Главный посыл – поддержи и не мешай.

Впрочем, приводим весь текст, оно того стоит:

Уважаемые болельщики, будьте внимательны к фигуристам:

- не кричите имена фигуристов во время разминки, это может их сбить;

- приветствуйте фигуристов и выполненные ими элементы аплодисментами;

- при объявлении имен фигуристов кричите «вперед» и другие поддерживающие слова, аплодируйте;

- не кричите, когда фигуристы встают в стартовую позу;

- не кричите, когда фигуристы заходят не элементы и после первого прыжка в каскаде (если вы не знаете, выполняет фигурист каскад или нет, просто подождите выезд);

- не сдерживайтесь после выступления, активно поддерживайте всех фигуристов вне зависимости от того, удачным вышел прокат или нет;

- увидев спортсмена, к которому вы хотели бы подойти, убедитесь, что он свободен, что вы не причините ему дискомфорт своим неожиданным появлением;

- не беспокойте настраивающихся на прокат фигуристов просьбами о фото или автографах.

Спасибо за понимание!

... Уяснили? Теперь можно и «поболеть»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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