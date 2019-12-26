«Если один просит пистолет, то и другие то же самое»: что загадывают в Новый год малыши в детдомах

Детдомовцы, наверное, больше других ждут Нового года. Самым маленьким из них, как и всем другим детям, хочется машинок, кукол, бантиков, пистолетов – в общем, всего, что приносит в огромном мешке Дед Мороз. И в детдомах Красноярска этого добра с лихвой – благотворители задаривают, особенно на Новый год и Рождество. Конечно, самая заветная мечта детдомовских ребятишек – встретить праздник с мамой и папой, бабушками, дедушками, найти подарок утром под елкой, которую до этого нарядили с родителями. Для некоторых это пока недостижимо, другим, наоборот, уже вот-вот отправляться к родным родителям или в новую семью… Мы побывали в одном из детдомов Красноярска и узнали, как ребята готовятся к Новому году, какие подарки заказывают, чего ждут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751840" frameborder="0"></iframe> Дети в детдоме загадывают желания Деду Морозу.Мария ЛЕНЦ

… По атмосфере детский дом больше напоминает рядовой садик: чистенькие группы с кабинками перед входом, где малышня оставляет одежду, игровые с кучей игрушек всех мастей, маленькими диванами и креслами – специально, чтобы дошколятам было удобно, аккуратные спальни с личной тумбочкой у каждой кровати. По секрету воспитатели рассказали, что именно в таких тумбочках ребята хранят свои сокровища – те подарки, что принесла мама. Иногда это совсем дешевая игрушка или, скажем, браслетик для девочки. Но он самый драгоценный, самый-самый любимый.

Атмосфера здесь, как в обычном детском садуФото: Мария ЛЕНЦ

- У нас сейчас 22 ребенка, шесть девочек, остальные мальчишки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск замдиректора детского дома Валентина Славкина. – Вообще, у нас должно быть 32 ребенка. В этом году в семьи ушли 25 ребятишек.

Игры целый деньФото: Мария ЛЕНЦ

То, что дети здесь редко задерживаются надолго, - особенная радость и гордость для воспитателей. В среднем в семьи отправляются по 25 – 27 человек в год. Это норма. Одних забирают родственники, других – новые семьи, есть и те, кто ждет, когда мама или папа выйдут из мест лишения свободы.

Новый год - самый долгожданный праздник, ведь это время чудесФото: Мария ЛЕНЦ

- Разные ситуации бывают. Иногда семья может оказаться в трудной ситуации, но это не значит, что родители не могут воспитывать ребенка. Если есть возможность – помогаем таким семьям. Тяжело вернуть ребенка в родную семью, если у родителей нет жилья, даже если они снимают квартиру и трудоустроены: оплачивать съемную квартиру, кормить и одевать несколько детей (как правило, в таких семьях по 3-4 ребенка), себя, бегать на несколько работ, чтобы жить, – очень трудно. Поэтому и вернуть ребенка непросто, - продолжает Валентина Славкина. – Конечно, играют роль и все пагубные привычки родителей – на все смотрим. Но на самом деле, ребенка всегда хочется вернуть в кровную семью, но получается не всегда.

Конечно, в группах тишины не дождешься - шум, гам, весельеФото: Мария ЛЕНЦ

Ребятишки разные. Есть те, кто от рождения с патологией, а есть другие - те, кто попал в беду из-за родителей. Часто пьющие мамы или папы бросают малышей одних в квартире на несколько суток, сильно избивают – да много чего творят. После таких родителей ребенку нужна реабилитация, а иногда и помощь медиков. Залечить раны малыша помогают именно в детдоме. Да, здесь не застенки, как принято думать. Вполне семейное место, где с детьми играют, обучают, развивают, кормят и одевают с ног до головы.

Нарядная елка сама по себе - уже волшебствоФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы много лет дружим с московским фондом «Дети в беде. Волонтеры в помощь», который помогает проводить детям высокотехнологичные операции. Таких в Красноярске не делают. Иногда даже если делают, прибегаем к помощи фонда, потому что в лечение включен и длительный уход, и мы точно знаем: доктора берутся – значит, сделают все, чтобы поставить на ноги.

История Насти*.

Сейчас закон запрещает усыновление российских детей иностранцам. Но еще несколько лет назад детей устраивали в семьи за рубежом. Многие красноярцы наверняка вспомнят историю Настеньки. Ребенку в наследство от матери-забулдыги достался целый букет различных болячек. И самое страшное – отсутствие мочевого пузыря.

- Нужен был целый каскад операций, девочке было 5 лет. Депутат Госдумы познакомил нас с доктором Киргизовым, он ее прооперировал, был сформирован мочевой пузырь. Нужна была еще одна операция, а для Насти как раз нашлись усыновители в Америке. И решался вопрос, где повторную операцию делать – у нас в России или же там. Настеньку забрали, за границей прооперировали. И сейчас она настоящая красавица – счастливый и радостный ребенок. Иногда семья присылает фотографии, первое время часто – мы тоже следили за динамикой ее выздоровления. Последний раз присылали фото, где Настя в костюме балерины.

Куклы, бантики, сумочки - мечта любой девочкиФото: Мария ЛЕНЦ

Вообще, детей из красноярского детдома усыновляют родители по всей России – Москва, Нижний Новгород, Красноярск и край, Новосибирск.

История Артема.

Артемка родился с непростым заболеванием. Врачи давали не радужный прогноз – ребенок не ходит и вряд ли когда-нибудь будет ходить. Инвалид. В прошлом году для Артемки нашлась семья в Нижнем Новгороде. Его взяли под опеку.

- Родители там действительно стараются, лечат всеми доступными методиками, - рассказывает Валентина Григорьевна. – И вот нам прислали недавно фотографии, что Артемка наш сам стоит. Представляете? Это настоящее счастье. Конечно, семья, которая приняла его, изначально знала все о его здоровье, понимали, на что идут. Но сейчас видно, что это успех. Есть семья, в которой два ребенка-инвалида: один по слуху, другая – с ДЦП. Тоже говорили, что не пойдет, - а сейчас ходит.

«Мы найдем твою маму»

Не все детдомовцы знают, что у них есть мама. Отказники, которые приезжают из Дома малютки, как правило, вообще не знают, что такое «мама», «семья».

- Мы сразу объясняем, что нет, у тебя будет мама, мы ее ищем. Так случилось, что ты потерялся, или мама твоя потерялась. Но мы ее ищем и обязательно найдем. Единицы у нас задерживаются, почти все уходят в семьи.

Поздравления с Новым годом детдомовцы только и успевают принимать. Их так много, что попечительскому совету пришлось заняться распределением: кто-то сладкие подарки привозит, другие организации (банки, промышленные предприятия – их много) наборы игрушек, популярные у детворы куклы, роботов – в общем, все подряд.

- Раньше нас заваливали сладостями – по 6 подарков на ребенка, да ему не съесть столько. Мы до марта выдавали. Теперь – по два подарка. Этого правда достаточно. Игрушки мы сами не покупаем, мы даже расходов на это не закладываем, - улыбается Валентина Григорьевна. – На Новый год про нас вспоминают многие и на День защиты детей, поэтому игрушек очень много.

Морская фигура, замриФото: Мария ЛЕНЦ

История Димы.

У Димы детский церебральный паралич, мама и папа лишены родительских прав. Когда Димку привезли в детдом, он был совсем тяжелый, – в 7 лет не умел говорить, хотя ходит очень хорошо.

После нескольких месяцев с другими ребятами в детдоме Димка заговорил, рассказывают воспитатели. Это было настоящее событие. Конечно, он не строчит слова, как из пулемета. Но общается с удовольствием, перестал быть замкнутым и больше не вздрагивает и не боится. Его любимый герой – Спайдермен, мальчик всем показывает Человека-паука и с радостью готов часами складывать пазлы, на которых он изображен. «Юридически» Дима свободен, его можно усыновить или взять под опеку.

- Не всех детей у нас можно взять – каждый случай индивидуален, и все нужно уточнять, - поясняет Валентина Славкина.

История Тони.

Мама Тони находится в колонии – осуждена за преступление в сфере наркотиков. Женщина не пьющая и наркотиков не употребляла, в колонии ей дают хорошую характеристику – старается ради дочери, чтобы, когда выйдет, забрать Тоню.

- Мы возим ребенка на свидания с ней – это распространенная практика, ведь девочка знает, помнит и любит свою мать. А для женщины быть с дочерью – дополнительный стимул наладить, переосмыслить жизнь, работать, чтобы по возможности раньше оказаться на свободе, - говорит директор детдома. – Тоня у нас, наверное, дольше всех и живет – ждет маму.

У елкиФото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то скажет, зачем зечке отдавать ребенка? Но в определенных случаях государство дает матери такой карт-бланш – шанс начать жизнь заново.

- Что ты попросил у Деда Мороза, Максим?

- Пистолет и машину. Грузовую, большую.

Как только Макс попросил у Деда Мороза пистолет, все мигом повторили за ним, даже девочки. Танечка, например, срочно хочет - настоящий с патронам.

- Девочкам нельзя пистолеты, - рассуждает 4-летний Ярик.

- Можно! – возражает Таня.

В общем, рады они будут любому сюрпризу.

Самые главные сокровища дети хранят в тумбочках, в общей спальне - это подарки от мам и папФото: Мария ЛЕНЦ

- Жалко вам их? – спрашиваю у Валентины Григорьевны, когда заходим в группу, и ребятишки гурьбой бегут обнимать ее.

- Нет, жалости тут не место. Сострадание, сочувствие, помощь – да, обязательно. А жалость – это не то, не нужно им этого. Потому что ни обязательно найдут семьи, вырастут счастливыми и успешными людьми.

Если вы хотите сделать подарок ребятишкам из детского дома, или заинтересовались условиями опеки и усыновления, обращайтесь в редакцию «Комсомольской правды» - Красноярск по тел.: 8 (391) 206-96-52/

* Имена детей в материале изменены.