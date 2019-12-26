2019-12-26T06:59:47+03:00
Общество

МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте

Поделиться:
Изменить размер текста:

Красноярск, РФ – МТС объявляет о старте всероссийского волонтерского проекта «Культурный код» в Красноярском крае. На первом этапе проекта МТС создала книгу о наиболее значимых петроглифах Шалаболинской писаницы. Уже в начале 2020 года книга будет доступна в большинстве библиотек края региона.

Электронную версию книги можно найти на портале gnkk.ru. Познакомиться с изображениями писаницы и узнать больше о древней истории региона из видеоролика, созданного МТС. Кроме того, МТС в начале года проведет серию мастер-классов для школьников края, которые познакомят их с явлением наскальной живописи.

Шалаболинская писаница - уникальный исторический объект, который не раз становился объектом научного интереса различных ученых, находится под угрозой исчезновения. МТС собрала фотографии наиболее значимых петроглифов галереи древнего наскального творчества. Изображения были объединены в книгу, послужив иллюстрацией истории региона – от древнейших времен и до наших дней. Книга создана при поддержке Красноярского краевого отделения Русского географического общества, а консультантом проекта стал историк Александр Заика.

«В декабре 2019 года исполнилось 85 лет с момента образования Красноярского края. В это время нам показалось особенно важным вспомнить о древней истории места, в котором мы живем, которая насчитывает много тысяч лет. Книга о Шалаболинской писанице рассказывает о том, какой была окружающая жизнь людей на протяжении множества исторических периодов. Книга издана в рамках проекта «Культурный код», который поддерживает культурные и исторические ценности региона. В следующем году мы планируем продолжить поддерживать важные объекты региона, вкладываясь таким образом в сохранение его истории», - пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

«Немногие знают об этом интересном и загадочном месте – Шалаболинской писанице. На протяжении почти двух километров на скальном массиве расположены петроглифы - рисунки древних людей. Компания МТС поддержала задачу сохранения и популяризации этого исторического объекта. Мы рады, что бизнес присоединяется к социальным проектам, поддерживающим историческое и культурное наследие региона», -- председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко.

О проекте «Культурный код»

«Культурный код» – это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов.

В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны, в 2019 году еще 40 регионов страны присоединились к проекту МТС «Культурный код».

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Приезжайте в гости в Красноярск!
Красноярск, особенно после Универсиады, стал настоящим центром притяжения туристов. Сюда едут из соседних городов и зарубежья, чтобы увидеть живописнейший Енисей – самую полноводную реку в России, полюбоваться видом ночного города с Покровской горы, прогу
Новости 24
Анна Щербакова готовится прыгнуть три четверных на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком
Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр
Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева
Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову
В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера
Мэрия выясняет, куда торговые центры Красноярска вывозят мусор
В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля
Решается судьба старейшего в Красноярске завода – электровагоноремонтного
В Красноярске начинается чемпионат России по фигурному катанию. Как добраться до «Платинум Арены»?
Красноярцы спасли раненного браконьером редкого орла
В Абакане скрутили мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую
Зараженную кишечной палочкой икру обнаружили в Красноярске
Евгения Медведева заявила четыре каскада прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Празднуя освобождение из колонии, мужчина насмерть забил соседа разделочной доской
Висел на лоскутке кожи. 8-летней девочке оторвало палец в бассейне Красноярска
Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Из 16 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал»
Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Босиком по снегу тушил пожар. Полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу
В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб
Террористов из «спящей» ячейки в Красноярске отправили в колонию