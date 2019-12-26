2019-12-26T05:08:58+03:00
Спорт

В Красноярске создадут центр фигурного катания

Планы вполне реальные, учитывая современную спортивную базу, оставшуюся после универсиады
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске создадут центр фигурного катанияВ Красноярске создадут центр фигурного катанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске создадут центр фигурного катания. Пока что это планы, которые вполне реальные для воплощения. Об этом стало известно накануне, 25 декабря, на встрече губернатора Александра Усса и министра спорта Павла Ростовцева с президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым и заслуженным тренером СССР, тренером-консультантом Федерации фигурного катания России Татьяной Тарасовой.

- В Красноярске есть хорошая тренировочная арена. Здесь нужно обязательно сделать центр фигурного катания. Со своей стороны мы обещаем сделать все возможное, чтобы в центре страны развивалось фигурное катание, которое так любимо нашим народом, – заявила Татьяна Тарасова.

Глава региона поддержал инициативу руководства Федерации, отметив, что в краевом центра благодаря Зимней Универсиаде сформирована современная спортивная база, в том числе и для активного развития фигурного катания.

- Мы бы хотели, чтобы Красноярск и его спортивная база стали вашим вторым домом. Уверен, мы оправдаем ваши ожидания. Хватит у нас и сибирского гостеприимства, и душевного тепла, и стремления отвечать самым высоким требованиям, которые вы нам предъявляете, - сказал Александр Усс.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходи в Красноярске с 26 по 29 декабря. По итогам соревнований будет утвержден окончательный состав сборной России по фигурному катанию, которой предстоит уже в конце января 2020 года выступить на чемпионате Европы в Австрии и в марте – на чемпионе мира в Канаде.

Всего за награды чемпионата и, соответственно, за место в сборной страны будут бороться 17 спортсменов в мужском одиночном катании и столько же - в женском одиночном. В парном катании примут участие 12 пар, а в танцах на льду – 14 дуэтов, рассказали в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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