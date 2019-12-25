Александра Трусова начинает, Евгения Медведева завершает. В Красноярске прошла жеребьевка на короткую программу чемпионата России по фигурному катанию

В фигурном катании, даже в детских соревнованиях, жеребьевка всегда проходит очень торжественно. Спортсмены пришли как на светский прием. Дамы в открытых платьях, на высоких каблуках, кавалеры немного попроще: чаще в джинсах, кроссовках.

Евгения Медведева у красноярской елки!Фото: Мария ЛЕНЦ

Журналисты приглашали фигуристов на фотосессию к елке, возле которой установили пару коньков, играл духовой оркестр, работала фотозона, на сцене – творческие коллективы, - словом, атмосфера праздничная. Ведь не спортом единым живы. Официальные лица так и говорили: всем победы, но и удовольствия от выступления, позитивных эмоций от Красноярска, а уж мы постараемся, чтобы вам понравилось!

Александра Трусова расстается со своей собачкой Тиной только на льду!Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако собрались все же для того, чтобы определить очередность выступления в короткой программе.

Сначала первый из списка в каждом виде программы вытягивал букву, с которой начнется жеребьевка, а потом спортсмены, по списку, тянули жребий.

Номера были написаны на подарочной упаковке елочных игрушек от единственной за Уралом красноярской фабрики игрушек «Бирюсинка». Специально к чемпионату была заказана эксклюзивная партия елочных шаров с символикой чемпионата, зимы, Сибири и каждый спортсмен теперь сможет повесить дома на елку игрушку из Красноярска!

Самое сложное – выступать первым. Те, кто вытягивал первые номера, получали аплодисменты поддержки от своих друзей-соперников.

Особая интрига жеребьевки – в женском одиночном катании. Итог таков: открывает короткую программу Александра Трусова, подробности ее программы можно увидеть здесь.

Похоже, первый номер ничуть не расстроил Александру Трусову.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ее подруги по команде выступят позже: Анна Щербакова выйдет на лед под третьим номером, Алена Косторная – под шестым.

Елизавета Туктамышева выходит на сцену последней, когда остается единственный незанятый номер, четвертый.Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева вытянула четвертый номер, а завершает выступления фигуристок под последним 17-ым номером Евгения Медведева. Подробности ее программы можно увидеть здесь.

Евгения Медведева тоже довольна. Она выйдет на лед последней, уже зная результаты всех соперниц.Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередность выступления в женском катании такова:

1. Трусова Александра (г. Москва)

2. Саханович Серафима (г. Санкт-Петербург)

3. .Щербакова Анна (г. Москва)

4. Туктамышева Елизавета (г. Санкт-Петербург

5. Гулякова Анастасия (г. Санкт-Петербург)

6. Косторная Алёна (г. Москва)

7. Шульская Валерия (Оренбургская обл.)

8. Талалайкина Мария (г. Санкт-Петербург)

9. Самодурова Софья (г. Санкт-Петербург)

10. Губанова Анастасия (г. Санкт-Петербург)

11. Нугуманова Елизавета (г. Санкт-Петербург)

12. Губанова Анастасия (г. Санкт-Петербург)

13. Синицына Ксения (г. Москва)

14. Цибинова Ксения (г. Москва)

15. Фролова Анна (г. Москва)

16. Константинова Станислава (г. Санкт-Петербург)

17. Медведева Евгения (г. Москва)