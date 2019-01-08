Красноярск встретил Рождество: показываем лучшие фото

Один из главных религиозных праздников – Рождество Христово – встретили красноярцы (и, разумеется, не только). В ночь с 6 на 7 января 12 тысяч православных верующих пришли на богослужения в храмы, соборы и монастыри края.

А в храме Рождества Христова (на улице Щорса) празднование возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Всего там молились больше тысячи человек.

Наша елка - самая высокая в России.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну а вечером 7 января многие отправились на Татышев. Здесь подготовили концерт лучших творческих коллективов, затем – фейерверк. Показываем, как это было.

Все на праздник.Фото: Мария ЛЕНЦ

На въезде собрались десятки, а, скорее, даже сотни машин. Кто-то приехал на автобусах. Целыми семьями, с детьми – все спешили в парк.

Плюшка или санки, что лучше?Фото: Мария ЛЕНЦ

На праздник всей семьей.Фото: Мария ЛЕНЦ

Тысячи человек!Фото: Мария ЛЕНЦ

На праздник приехали даже малыши.Фото: Мария ЛЕНЦ

Там их ждала довольно живописная картина: подсвеченные ледяные фигуры, горки и, конечно же, елка. Кто не помнит, наша елка – самая высокая в России, 55 метров, 60 тысяч огней, несколько сценариев подсветки.

Фигуры из льда эффектно подсвечивают.Фото: Мария ЛЕНЦ

Красивое число года.Фото: Мария ЛЕНЦ

На одну из лучших горок даже выстроилась очередь, посмотрите сами! Что называется: кто последний за адреналином? Но это мало ли кого останавливало: стояли, дожидались, катались. Эмоции зашкаливали. К слову, на маленьких горках тоже.

На горку - в очередь!Фото: Мария ЛЕНЦ

А кто-то катается на руках у мамы.Фото: Мария ЛЕНЦ

На горке для маленьких тоже полно народа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько эмоций!Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на тепло, ледовые горки "устояли".Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока одни любуются зрелищем, другие катаются.Фото: Мария ЛЕНЦ

Одни фейерверк, другим горки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Главным же событием праздника стал фейерверк. Когда небо озарили огненные всполохи, многие кричали «ура», фотографировались, даже пели.

А вот и фейерверк.Фото: Мария ЛЕНЦ

Высоко сижу, все вижу!Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектное зрелище.Фото: Мария ЛЕНЦ

Посмотреть на всполохи фейерверка приехали тысячи человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

Было здорово!Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, некоторые предпочли не отвлекаться на зрелище. Пока остальные кинулись любоваться фейерверком, быстренько оккупировали горки. Видимо, чтобы потом не ждать в очереди. И накатались от души.

На выезде - обычная пробка.Фото: Мария ЛЕНЦ

Пришлось подождать.Фото: Мария ЛЕНЦ

С праздником всех, с Рождеством!

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Напомним, в 2015 году в Красноярске появилась традиция рождественского салюта, и 7 января в 18.30, на острове Татышев состоится концертная программа с участием творческих коллективов города и праздничный фейерверк. Праздничная программа продлится до 20.30, залпы ожидаются в 19.05 (подробности).

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