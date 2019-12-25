2019-12-25T15:49:35+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция

Представляем онлайн-трансляцию ритм-танцев на чемпионате России по фигурному катанию 2019 в Красноярске
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпионат по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года в ледовом дворце «Платинум Арена». В течение первых трех дней сильнейшие фигуристы страны откатают обязательную программу, 29 декабря - показательные выступления. 26 декабря первый день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Прямая-онлайн трансляция начнется в 16.50 и продлится до 19.05. Покажет соревнования сайт Первого канала. Текстовая трансляция самых интересных моментов будет вестись на сайте kp.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию 2019 в Красноярске. Танцы на льду. Ритм-танец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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