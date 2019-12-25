«Почти даром, в хорошие руки»: жители сибирской деревни узнали, что их... продают

«Продам село Васильевка. Около 45 домов, построен животноводческий комплекс, нефтебаза, гусеферма. Кругом тайга, где заготавливался папоротник. Кругом темнохвойная дикая тайга! Отличное место для охоты и рыбалки! Продам в хорошие руки, почти даром!!! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!»

И это не шутка. Такое объявление, размещенное о продаже деревни Васильевка в Идринском районе Красноярского края появилось сразу на нескольких популярных порталах. Инициатор - известный на юге Красноярского края предприниматель Вадим Федяев, которому якобы принадлежит деревня.

А вслед за объявлением понеслись новости о сходе жителей той самой деревни.

- Нас, как крепостных, вместе с домами, под продажу?!

Как говорится, ну и ну...

Жители в шоке от объявления устроили сход

«Небольшой торг уместен»

На карте Васильевку найти, прямо скажем, непросто. Деревушка настолько глухая, что сюда даже интернет еще не пришел – невероятно, но факт. Хотя от Красноярска до Васильевки по сибирским меркам рукой подать – около 500 километров. Прогремела деревня на всю страну неожиданно для самих жителей.

- У нас-то интернета нет, а у родственников да друзей по всей стране есть, конечно, - рассказывает местная жительница Ирина Земцова. – Вот нам и стали звонить родные и рассказывать, что в интернете объявление это висит, что нас продают. Мы в шоке, конечно, были.

После резонанса объявление «собственник» деревни убрал, но – спасибо технологиям – текст все же сохранился:

Объявление на сайтах по продаже недвижимости

Потемкинская деревня

Судя по объявлению, не деревня – картинка. Правда, сами жители как-то не чувствуют сказочных условий. Говорят, фасад «собственник» деревни показал красиво, а на деле всего этого в Васильевке нет. Ни гусефермы, ни животноводческого комплекса, домики - и те разваливаются.

- Дома половина почти в разобранном виде – окошек нет, полов нет, окон и дверей тоже, - продолжает Ирина Земцева. – Стоят пустые по восемнадцать лет. 16 домов приватизировано было, из них два люди разобрали и переехали на новое место. У остальных документы на руках – 12 приватизировано и две квартиры, жители которых имеют разрешение на приватизацию.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

И все-таки как оказалось, что деревня попала в собственность бизнесмена? И разве ее можно продать? Звоним в администрацию Идринского района. И вот что проясняется:

- До начала 90-х существовало государственное предприятие «Минусинскагропромстрой».

- Приказом агропромышленного комитета Красноярского края в 1991 году «Минусинскагропромстрою» были выделены деньги на создание колхоза «Васильевский». Под колхоз был отведен земельный участок.

- В 1993 году «Минусинскагропромстрой» был акционирован – образовался ОАО «Сельский строительный комбинат».

- В 1998 году колхоз преобразовался в ООО «Васильевский» и был переведен в подсобное хозяйство этого комбината (работники колхоза его передали сами).

- Поскольку было создано предприятие – колхоз, «Сельскомому строительному комбинату» было выдано свидетельство о постоянном пользовании земельным участком.

- В 2001 году земельное законодательство изменилось, и права на землю должны быть переоформлены. То есть юридические лица – те, кто не является государственными или муниципальными предприятиями, должны были переоформить свое право постоянного пользования на право аренды, либо выкупить данные земельные участки в собственность.

- До сегодняшнего дня «Сельский строительный комбинат» не сделал ни того, ни другого. Таким образом, по сути, правами на данный земельный участок он не располагает.

Пытается продать то, чего нет?

- Какие гусятники, курятники и коровники?! Они давно разрушены, брошены и никак не эксплуатируются. Правоустанавливающие документы на них отсутствуют, - пояснил ситуацию Алексей Крашников, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Идринского района. – Жилых домов в Васильевке сейчас всего 22, остальные заброшены. Все электрические сети и водопровод были предпринимателем переданы в Никольский сельский совет, к которому Васильевка относится, и поставлены там на баланс. Когда для колхозов выделяли землю – туда входили абсолютно все участки: и населенный пункт, и земли под стайками для скота, и дороги, и участки лесного фонда. Но после реформ и обновления законодательства в нулевых годах, площади населенных пунктов, дороги, лесфонд и прочее были убраны. Остались только земли сельхозназначения, на которые предприниматель сегодня может претендовать. С 2003 года предприниматель землей не пользуется вообще. То есть, по сути, он пытается продать то, чего у него нет.

Вадим Федяев Фото: соцсети

«Барин»

На понимание: Вадим Ф. – достаточно крупный предприниматель с серьезным весом в бизнес-сообществе юга Красноярского края. Помимо ООО «Васильевский» у бизнесмена есть и регалии: он заслуженный строитель России, занимается общественной деятельностью – отстаивает экологию Минусинска, является директором санатория «Сосновый бор» на озере Тагарское. В общем, человек уважаемый. И тут – такой выпад.

А что же неприватизированные дома, которые строил предприниматель, но в которых живут люди?

- Я наш дом приватизировала, а в неприватизированном у меня дочь живет. При этом я не один раз за все эти годы обращалась к Вадиму Федяеву с предложением оплачивать аренду, но ни ответа, ни привета от него не дождалась, - сетует Ирина Земцова. – Нам сказали, что эти дома нигде на балансе не состоят – ни у предпринимателя, ни как муниципальное жилье. Они ничейные. Такие дела. Люди, с 90-х которые живут в таких домах, приезжали в деревню под эгидой возрождения Васильевки, которую тогда озвучивали. Кто-то из Тувы приехал, из Киргизии, мы вот из Хакасии – думали, работать будем в успешном хозяйстве, а оно вон как вышло. Годы прошли, люди постарели. Куда им теперь идти?

КОММЕНТАРИЙ

У предпринимателя своя точка зрения на взаимоотношения с жителями Васильевки и администрацией Идринского района. Идут суды. Кажется, нескончаемые.

Наталья Скворцова, юрист «Минусинского сельского строительного комбината»:

- История очень длинная и двумя словами ее не объяснить. Все, что прозвучало по телевидению, наизнанку вывернуто. Администрация Идринского района почему-то не хочет говорить о том, сколько лет мы с ними судимся по земельным вопросам – передача в собственность или передача в аренду. Информация извращена до крайности. Пока шли суды с администрацией района, имущество в Васильевке разворовывалось. На нескольких жителей были возбуждены уголовные дела, мы через газету к ним обращались – не воруйте. Бесполезно. Теперь они говорят, а чего тут продавать? Конечно – если своровано. Объявление о продаже выставляется с периодичностью лет пять уже. И речь в нем идет не о продаже деревни с жителями, а о продаже уставного капитала. К нам на работу устроилась новая сотрудница, которая, не согласовав текст с юристом, с такими формулировками выложила в Сеть. А вообще, задайте себе вопрос: если застройщик построил дома – это чьи дома? Застройщика! И по закону это так. Мы платим налог на эту землю, а с людей никогда ни копейки не взяли за то, что они ее используют. Так что была озвучена порочащая информация, которая действительности не соответствует. Единственное, что мы пытаемся сделать много лет уже, - найти на эту землю инвестора. Но понимания у администрации Идринского района не находим. Все объекты, которые там есть, построены нашей организацией, они принадлежат ей на праве собственности. И что теперь это подарить нужно кому-то?

Делом занялся Следком

История запутанная, но разбираться в ней взялись специалисты, прямо скажем, высочайшего уровня. Информация дошла до федерального следкома. Глава Следкома Александр Бастрыкин уже дал следователям на месте поручение разобраться в ситуации.

- Журналисты озвучили в эфире ситуацию в Красноярском крае, где местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу – вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.