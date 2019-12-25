2019-12-25T12:22:53+03:00
Общество

Приезжайте в гости в Красноярск!

Красноярск, особенно после Универсиады, стал настоящим центром притяжения туристов. Сюда едут из соседних городов и зарубежья, чтобы увидеть живописнейший Енисей – самую полноводную реку в России, полюбоваться видом ночного города с Покровской горы, прогу
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Зимой центр Красноярска особенно привлекает гостей своей иллюминациейЗимой центр Красноярска особенно привлекает гостей своей иллюминациейФото: Мария ЛЕНЦ
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Зимой в Красноярске гостей впечатляет именно незамерзающий Енисей, его мощь и красота никого не оставляет равнодушным. Поэтому мы советуем останавливаться именно в историческом центре. Здесь находится множество гостиниц – больших и маленьких, и приезжающие могут выбрать место отдыха на любой вкус и кошелек.

Мы остановились на трех отелях, которые находятся в самом центре города. В шаговой доступности от них: Набережная Енисея, Коммунальный мост – символ города, изображенный на 10-рублевой купюре, кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и выставочные центры. А также вас привлечет транспортная развязка, благодаря которой вы можете попасти в любой уголок Красноярска.

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Отель «Красноярск» находится в самом центре города, рядом с Театральной площадью

Отель «Красноярск» находится в самом центре города, рядом с Театральной площадью

Гостиница «Красноярск»

Ул. Урицкого, 94,

Служба приема и размещения: тел. (391) 274–94–03, 8-800-770-0427, факс: (391) 274–94–16, reception@hotelkrs.ru

Бизнес–центр: тел. (391) 274–94–21, факс: (391) 274–94–21, info@hotelkrs.ru

Для тех, кто любит классику и хочет провести незабываемые дни в комфортабельном отеле, мы советуем расположиться именно здесь. Трехзвездочный отель «Красноярск» находится в самом центре города, рядом с красивейшей Театральной площадью, на которой расположен Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского.

Интерьер гостиницы выполнен в классическом стиле

Интерьер гостиницы выполнен в классическом стиле

Интерьер гостиницы выполнен в классическом стиле. Здесь понравится тем, кто любит сочетание элегантности с уютом. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi, во всех номерах есть телевизоры, холодильники, кондиционеры. А наличие бесплатной парковки избавит вас от необходимости беспокоиться за свой автомобиль.

Позавтракать можно по системе «Шведский стол», где вам предложат даже вторые блюда. В стоимость проживания можно включить обеды и ужины, что очень удобно для гостей. При гостинице работает круглосуточное кафе и лобби-бар с возможностью доставки заказа в номер.

Конференц-залы гостиницы вмещают от 10 до 90 человек

Конференц-залы гостиницы вмещают от 10 до 90 человек

А для тех, кто любит проводить каникулы с пользой и хочет встретиться с коллегами, имеются многофункциональный бизнес-центр и конференц-залы вместимостью от 10 до 90 человек.

Администрация отеля «Красноярск» с радостью предложит вам экскурсионную программу с посещением самых знаковых мест города.

Узнать подробную информацию, а также забронировать номер, вы можете на сайте гостиницы hotelkrs.ru

Отдыхайте с удовольствием и комфортом!

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Милости просим в самый просторный хостел в центре Красноярска!

Милости просим в самый просторный хостел в центре Красноярска!

Enisey Hostel

ул. Дубровинского, 43

Администратор: тел. 8 (391) 293-23-00, eniseyhostel@gmail.com

Если вы мечтаете, чтобы из вашего окна открывался вид на Енисей? Милости просим в самый просторный хостел в центре Красноярска! Он расположен в центре города, на берегу Енисея, рядом с парком им. Горького, отсюда можно уехать в любую точку города.

Здесь вы на свое усмотрение можете заказать и обычное место за 550 рублей, где вы можете просто отдохнуть и переночевать, и индивидуальный уютный номер. А также вас смогут принять, даже если вы приехали очень большой компанией - комнаты вмещают до 80 человек!

В хостеле есть большая зона отдыха

В хостеле есть большая зона отдыха

В хостеле есть большая зона отдыха с огромным уютным диваном, LED телевизором и большим выбором каналов, быстрый и бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела и множество настольных игр. А утром вам предложат вкусный завтрак и ароматный кофе.

Также среди преимуществ:

- огромная, полностью оборудованная кухня – как дома, только лучше.

- душ без очередей - 7 душевых комнат, 7 санузлов.

- всегда чисто — уборка проходит ежедневно.

- бесплатная парковка в самом центре города.

- скидки при длительном заселении.

Всем гостям предоставляются отчетные документы. В хостеле ведется видеонаблюдение. Администрация тщательно следит за безопасностью своих жителей. А также делает все возможное, чтобы у гостей нашего города остались только положительные впечатления от посещения столицы Сибири!

Узнать о наличии свободных мест можно на сайте хостела: eniseyhostel.ru

Остановитесь один раз в Enisey Hostel, и вы станете нашим постоянным гостем!

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Уютный хостел "Гости" расположен в самом центре города

Уютный хостел "Гости" расположен в самом центре города

Хостел "Гости"

ул. Урицкого, 111,

Служба бронирования: т. 8 (906) 915-75-75, gosti-hostel@mail.ru

Тех, кто хочет провести время в прогулках по городу и увидеть как можно больше интересного, приглашает гостеприимный Хостел "Гости".

Этот уютный хостел расположен в самом центре города, в 100 метрах от Красноярского государственного Театра оперы и балета. Вы можете выйти из гостиницы и прогуляться до самых популярных городских достопримечательностей, пройтись по Набережной Енисея, посетить кино и театры. Можно посетить любой ресторан – их поблизости около 20! Автобусные остановки также находятся рядом, отсюда можно без труда добраться до «Столбов», парка флоры и фауны «Роев ручей» и фан-парка «Бобровый лог», а также съездить на Покровскую гору, где каждый полдень стреляет пушка.

Здесь каждый гость почувствует себя, как дома

Здесь каждый гость почувствует себя, как дома

Здесь каждый гость почувствует себя, как дома. У вас будет возможность приготовить еду на общей кухне, заварить чай, посмотреть телевизор, ознакомиться с местной прессой, зайти в интернет. В центре хостела обустроен небольшой гостиный холл с диваном, камином и TV, где вы можете отдохнуть и развлечься в компании друзей и соседей.

Владельцы отеля трепетно относятся к вопросам чистоты и безопасности. В светлых, современных комнатах хостела установлены запирающиеся шкафы, в которых ваши вещи будут неприкосновенны. Также хостел имеет свою бесплатную охраняемую парковку. Это очень важно для гостей, приезжающих в Красноярск на своих автомобилях – и машина под рукой, и волноваться не нужно.

Подробнее - www.hostel-gosti24.ru

Добро пожаловать к нам в гости!

ИСТОЧНИК KP.RU

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