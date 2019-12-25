Приезжайте в гости в Красноярск!

Зимой в Красноярске гостей впечатляет именно незамерзающий Енисей, его мощь и красота никого не оставляет равнодушным. Поэтому мы советуем останавливаться именно в историческом центре. Здесь находится множество гостиниц – больших и маленьких, и приезжающие могут выбрать место отдыха на любой вкус и кошелек.

Мы остановились на трех отелях, которые находятся в самом центре города. В шаговой доступности от них: Набережная Енисея, Коммунальный мост – символ города, изображенный на 10-рублевой купюре, кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и выставочные центры. А также вас привлечет транспортная развязка, благодаря которой вы можете попасти в любой уголок Красноярска.

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Отель «Красноярск» находится в самом центре города, рядом с Театральной площадью

Гостиница «Красноярск»

Ул. Урицкого, 94,

Служба приема и размещения: тел. (391) 274–94–03, 8-800-770-0427, факс: (391) 274–94–16, reception@hotelkrs.ru

Бизнес–центр: тел. (391) 274–94–21, факс: (391) 274–94–21, info@hotelkrs.ru

Для тех, кто любит классику и хочет провести незабываемые дни в комфортабельном отеле, мы советуем расположиться именно здесь. Трехзвездочный отель «Красноярск» находится в самом центре города, рядом с красивейшей Театральной площадью, на которой расположен Театр оперы и балета им. Д. Хворостовского.

Интерьер гостиницы выполнен в классическом стиле

Интерьер гостиницы выполнен в классическом стиле. Здесь понравится тем, кто любит сочетание элегантности с уютом. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi, во всех номерах есть телевизоры, холодильники, кондиционеры. А наличие бесплатной парковки избавит вас от необходимости беспокоиться за свой автомобиль.

Позавтракать можно по системе «Шведский стол», где вам предложат даже вторые блюда. В стоимость проживания можно включить обеды и ужины, что очень удобно для гостей. При гостинице работает круглосуточное кафе и лобби-бар с возможностью доставки заказа в номер.

Конференц-залы гостиницы вмещают от 10 до 90 человек

А для тех, кто любит проводить каникулы с пользой и хочет встретиться с коллегами, имеются многофункциональный бизнес-центр и конференц-залы вместимостью от 10 до 90 человек.

Администрация отеля «Красноярск» с радостью предложит вам экскурсионную программу с посещением самых знаковых мест города.

Узнать подробную информацию, а также забронировать номер, вы можете на сайте гостиницы hotelkrs.ru

Отдыхайте с удовольствием и комфортом!

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Милости просим в самый просторный хостел в центре Красноярска!

Enisey Hostel

ул. Дубровинского, 43

Администратор: тел. 8 (391) 293-23-00, eniseyhostel@gmail.com

Если вы мечтаете, чтобы из вашего окна открывался вид на Енисей? Милости просим в самый просторный хостел в центре Красноярска! Он расположен в центре города, на берегу Енисея, рядом с парком им. Горького, отсюда можно уехать в любую точку города.

Здесь вы на свое усмотрение можете заказать и обычное место за 550 рублей, где вы можете просто отдохнуть и переночевать, и индивидуальный уютный номер. А также вас смогут принять, даже если вы приехали очень большой компанией - комнаты вмещают до 80 человек!

В хостеле есть большая зона отдыха

В хостеле есть большая зона отдыха с огромным уютным диваном, LED телевизором и большим выбором каналов, быстрый и бесплатный Wi-Fi на всей территории хостела и множество настольных игр. А утром вам предложат вкусный завтрак и ароматный кофе.

Также среди преимуществ:

- огромная, полностью оборудованная кухня – как дома, только лучше.

- душ без очередей - 7 душевых комнат, 7 санузлов.

- всегда чисто — уборка проходит ежедневно.

- бесплатная парковка в самом центре города.

- скидки при длительном заселении.

Всем гостям предоставляются отчетные документы. В хостеле ведется видеонаблюдение. Администрация тщательно следит за безопасностью своих жителей. А также делает все возможное, чтобы у гостей нашего города остались только положительные впечатления от посещения столицы Сибири!

Узнать о наличии свободных мест можно на сайте хостела: eniseyhostel.ru

Остановитесь один раз в Enisey Hostel, и вы станете нашим постоянным гостем!

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Уютный хостел "Гости" расположен в самом центре города

Хостел "Гости"

ул. Урицкого, 111,

Служба бронирования: т. 8 (906) 915-75-75, gosti-hostel@mail.ru

Тех, кто хочет провести время в прогулках по городу и увидеть как можно больше интересного, приглашает гостеприимный Хостел "Гости".

Этот уютный хостел расположен в самом центре города, в 100 метрах от Красноярского государственного Театра оперы и балета. Вы можете выйти из гостиницы и прогуляться до самых популярных городских достопримечательностей, пройтись по Набережной Енисея, посетить кино и театры. Можно посетить любой ресторан – их поблизости около 20! Автобусные остановки также находятся рядом, отсюда можно без труда добраться до «Столбов», парка флоры и фауны «Роев ручей» и фан-парка «Бобровый лог», а также съездить на Покровскую гору, где каждый полдень стреляет пушка.

Здесь каждый гость почувствует себя, как дома

Здесь каждый гость почувствует себя, как дома. У вас будет возможность приготовить еду на общей кухне, заварить чай, посмотреть телевизор, ознакомиться с местной прессой, зайти в интернет. В центре хостела обустроен небольшой гостиный холл с диваном, камином и TV, где вы можете отдохнуть и развлечься в компании друзей и соседей.

Владельцы отеля трепетно относятся к вопросам чистоты и безопасности. В светлых, современных комнатах хостела установлены запирающиеся шкафы, в которых ваши вещи будут неприкосновенны. Также хостел имеет свою бесплатную охраняемую парковку. Это очень важно для гостей, приезжающих в Красноярск на своих автомобилях – и машина под рукой, и волноваться не нужно.

Подробнее - www.hostel-gosti24.ru

Добро пожаловать к нам в гости!