Главная елка Красноярска откроется сегодня с фейерверком

Дождались! Сегодня, 25 декабря, в Красноярске с фейерверком откроется главная городская елка на острове Татышев. Обещают, зрелище будет ярким. Напомним, наша елка – самая высокая в России, 55 метров. Ее украшают 60 тысяч огней.

И, конечно же, не обойдется без фейерверка, это уже традиция. Открытие елки и ледового городка с 12 горками будет в 19 часов. А в 19.40 в небо взметнутся огненные всполохи. А после гостей ждет концерт. Но приходить можно и раньше - развлекательная программа стартует в 16.30.

Фейерверк будет виден с любой высокой точки Красноярска – на левобережье. Но лучше всего за ним наблюдать с площадки у ТРЦ «Июнь», возле медакадемии или на самом острове Татышев.

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