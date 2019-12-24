2019-12-24T09:06:02+03:00
Общество

Кормить людей – особая миссия!

Дорогие земляки! Приближается радостная Новогодняя пора. От всей души поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством всех, кому выпала не простая, но очень почетная миссия - трудиться на земле, превращать ее дары и плоды своего труда в продукты питани
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Развитие сельского хозяйства является приоритетным направлениемРазвитие сельского хозяйства является приоритетным направлениемФото: Мария ЛЕНЦ
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Аграрный сектор – не просто отрасль экономики, это основа благосостояния людей, живущих на сельских территориях. Красноярский край входит в число регионов, где развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением. У нас модернизируется сельхозпроизводство, создаются инновационные направления, осваиваются перспективные виды продукции, строятся новые дома для селян и объекты социальной инфраструктуры. Конечно, в этом большая заслуга губернатора края Александра Усса.

Благодаря грамотным решениям главы региона мы, руководители сельхозпредприятий, уверены в завтрашнем дне, имеем все возможности для развития, и продвижения нашей сельхозпродукции. Прекрасно представляя, какой груз лежит на плечах нашего губернатора, сколько времени и сил это отнимает. Дорогого стоит личное внимание руководителя региона к каждому из нас. Подписанные им ко дню рождения, Новому году, или другому торжеству поздравительные открытки очень ценны для нас. Пользуясь возможностями прессы, хотим и мы пожелать Александру Викторовичу всего самого наилучшего, политической стабильности, сил и всех благ!

Красноярский края входит в число передовых регионов по производству и переработке молочной продукции.

Красноярский края входит в число передовых регионов по производству и переработке молочной продукции.

Поддержка и опора сельхозпредприятий региона – министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в лице главы ведомства Леонида Шорохова. Вместе с Леонидом Николаевичем мы решаем первоочередные задачи, которые привели наш регион в число передовых по производству и переработке молочной продукции. Хотим поблагодарить и депутатский корпус Законодательного собрания края. Руководителя комитета по делам села и агропромышленной политике Сергея Зяблова. Законодательная власть внимательно относится к поддержке молодых специалистов и начинающих фермеров, к реализации программ развития сельских территорий, что, несомненно, и составляет основу благосостояния наших сельчан. Пусть наступающий год станет временем добрых свершений, созидательного труда и творчества, принесет удачу, стабильность и подарит оптимизм.

Руководителям сельскохозпредприятий желаем мудрости и терпения. За прожитый год мы сделали много хорошего, доброго, полезного. Мы гордимся нашими успехами, но еще больше нужно сделать в наступающем 2020 году. В нашей системе работают только профессионалы с большим опытом и крепкими нервами, другие здесь просто не задерживаются. Роль руководителя — это и круглосуточная ответственность, и бессонные ночи, и очень сильная эмоциональная нагрузка. Поэтому сил вам, своевременных, стабильных осадков и хороших погодных условий!

Все наши достижения - результат работы обычных тружеников Фото: Мария ЛЕНЦ

Все наши достижения - результат работы обычных тружениковФото: Мария ЛЕНЦ

Особые слова хочется сказать простым труженикам села, из каждодневного труда которых и складывается благосостояние аграрного сектора края. Ваш труд – непростой, но такой важный и значимый. Все наши сегодняшние и завтрашние достижения – ваша заслуга! Желаем, чтобы в Новом году вас не покидала вера в себя и в наше общее дело! Пусть начинания будут успешными, перемены – добрыми, здоровье не подводит, а труд вознаграждается в полной мере. Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а жизнь наполняется радостью!

Отдельные поздравления - дорогим покупателям. Мы работаем для того, чтобы у вас всегда была возможность купить качественную полезную продукцию местного изготовления. Спасибо, что отдаете предпочтение именно нашим продуктам. Мы это ценим и стараемся, чтобы у вас на столах всегда была вкусная и здоровая пища.

Счастья вам, здоровья и благополучия! Пусть Новый год наполнится только радостными днями, а в ваших семьях навсегда поселятся уют, мир и доброта!

От имени руководителей сельхозпредприятий Канского района Евгений Левковский, генеральный директор АО «Канская сортоиспытательная станция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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