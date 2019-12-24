Финансовые итоги 2019 года: на что обратить внимание красноярцам

До конца 2019 года остается всего несколько дней, самое время продумать свои финансовые планы на новый 2020 год. Что было главным в минувшие 12 месяцев и на что обратить внимание в следующие, мы спросили у специалистов, которые знают о финансах абсолютно все!

1. Снижение ставок по ипотеке

Это одна из главных тенденций года. Сейчас средняя ставка составляет 8-10%, но на самом деле, есть варианты и существенно выгоднее.

- Для молодых семей, до 35 лет, есть жилищные программы со ставкой от 4,9%, на Дальнем Востоке от 1,75% до 2%, - поясняет Инна Верещагина, начальник отдела розничного бизнеса в г. Красноярске «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

- Для наших действующих клиентов (включая зарплатных) условия по кредитным продуктам, в том числе ипотечным – гораздо более привлекательны, – добавляет Александр Логинов, заместитель директора Красноярской территориальной дирекции ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

- Мы готовимся к сельской ипотеке, и в 2020 году уже предложим варианты кредитов для тех, кто постоянно живет в селе или хочет там поселиться, - говорит Надежда Киюта, руководитель службы развития партнерского канала продаж Красноярского РФ АО "Россельхозбанк".

Снижение ставки означает, что больше людей смогут воспользоваться ипотечным кредитом. Те, кто сейчас «не проходит» по доходам, пройдут в 2020 году.

Еще одна особенность ипотечного кредитования: решения по выдаче кредита принимаются все быстрее, в некоторых банках буквально за два часа.

2. Развитие удаленных сервисов.

Клиенты банков все больше пользуются интернет-банками и мобильными банками – там они решают почти все свои финансовые вопросы: берут и погашают кредиты, оплачивают услуги, налоги, штрафы, делают переводы и т.д.

- Наш сервис для ипотечных заемщиков «ДомКлик» становится все популярнее, - отмечает Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка. – По итогам 2019 года 30% наших клиентов решили свой жилищный вопрос с помощью именно этой электронной платформы. 97% наших клиентов используют сервис безопасных расчетов для проведения взаиморасчётов между продавцами и покупателями, более 50% - систему электронной регистрации недвижимости.

- Активно работает и будет развиваться сервис для корпоративных клиентов «Сбербанк бизнес онлайн», - говорит Наталья Сопова, начальник отдела продаж корпоративным клиентам Красноярского отделения Сбербанка. – Например, взять кредит здесь можно всего за семь минут.

Продолжит развиваться и система быстрых платежей ЦБ. Сейчас в нее вошли около 15 банков, остальные войдут в 2020 году. Для потребителей это важно тем, что снизятся комиссии за переводы. Сейчас это может быть 1-3% от суммы перевода или минимальная комиссия, например, 30-100 рублей. В системе быстрых платежей ЦБ комиссия будет намного меньше, всего 4-6 рублей.

3. Появление эскроу-счетов

С 1 июля 2019 года вступил в силу ФЗ №214, теперь участники долевого строительства хранят вложенные в будущую квартиру деньги на специальном эскроу-счете. Застройщик сможет их получить только после сдачи дома в эксплуатацию.

Это хорошо для потребителей, потому что обманутых дольщиков больше не будет, - так считают все наши эксперты.

4. Особые предложения для особых категорий.

Предложений у банков становится все больше, и некоторые предназначены для отдельных категорий.

- Трендом 2020 года станут кредиты для самозанятых, - считает Оксана Ошивалова, начальник отдела Розничных продаж Красноярского филиала АО "Россельхозбанк". – Мы уже сделали такое предложение своим клиентам. Поскольку у самозанятых нет справки о доходах, им нужна регистрация в налоговой инспекции.

Также у многих банков есть особые предложения для пенсионеров: кредитные карты, кредиты, бонусы, акции и пр.

- Сбербанк стремится удовлетворять потребности клиентов, связанные не только с областью финансов. Мы стремимся стать технологической компанией и предлагаем нашим клиентам не только традиционные банковские, но и небанковские услуги – целую экосистему, благодаря которой и бизнес, и частные лица могут получить все инструменты, необходимые для развития», - говорит Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка. – Сегодня экосистема Сбербанка включает компании, которые работают в самых разных сферах -это и доставка продуктов, сотовая связь, телевидение, медицинские услуги – всего 38 разных компаний.

5. Клиенты стремятся заработать и сэкономить с помощью банка.

В 2019 году произошло снижение ставок по вкладам, сейчас это 4-6% годовых (для сравнения: в 2015 году было около 10%). Держать деньги на депозите становится не так уж и выгодно. Однако для тех, у кого есть сбережения, есть вариант их сохранить и преумножить.

- Мы предлагаем воспользоваться индивидуальными инвестиционными счетами, которые позволяют получать доход по инвестициям, плюс ежегодный налоговый вычет до 52 000 рублей, - поясняет Тимур Ожегов, директор Красноярской территориальной дирекции ПАО "БАНК УРАЛСИБ", приводя расчеты. – ИИС открывается на 3 года. Если в декабре 2019 года вы положили на счет, например, 400 тысяч, то уже в апреле 2020 года сможете оформить налоговый вычет, 13%, а это 52 тысячи рублей. В течение 2020 года добавите еще, например, 400 тысяч, в 2021 году получите еще 52 тысячи рублей. Для открытия индивидуального счета нужно минимум 100 тысяч рублей. При этом, при открытии ИИС клиент может выбрать инвестиционную стратегию – от консервативных до более рисковых.

Второй вариант преумножения своих средств с помощью банковских продуктов –карты с кэшбэком и начислением процентов на остаток. Практика показывает, что когда повышенный процент возврата денег только на отдельные категории товаров и услуг, такие карты не приносят ощутимого дохода. Гораздо выгоднее получать фиксированный процент, но абсолютно на все покупки.

– Среди дебетовых карт наибольшим спросом пользуется карта с начислением процентов на остаток и/или кэшбэком. В Банке УРАЛСИБ несколько таких продуктов, но на текущий момент самым интересным является карта «Прибыль», которая объединяет в себе 2 преимущества. Первое – ежемесячное начисление процентов на остаток средств на карте – до 6 %, и второе преимущество – кэшбэк до 3% на все покупки, – рассказывает Александр Логинов. Подобрать свой вариант можно на нашем сайте uralsib.ru – там представлены все карты, или с помощью консультанта на ул. Взлетной,57, вам также помогут в call-центре 8-800-250-57-57.

С помощью банка можно и сэкономить. Для этого есть такой инструмент как рефинансирование кредитов. Им следует воспользоваться, если, во-первых, ваши кредиты взяты по ставке на 1,5-2% выше, то с помощью рефинансирования вы уменьшите платежи.

Во-вторых, если платеж для вас велик, то с помощью рефинансирования вы сможете продлить срок кредите и тем самым уменьшить ежемесячный платеж.

Ну и, наконец, если у вас несколько кредитов в разных банках, то их можно объединить в один.

Тенденция более рационального подхода к доходам и расходам продолжится и в 2020 году.

Как не отдать свои деньги мошенникам?

Участники «круглого стола» отметили, что «квалификация» мошенников растет: они звонят с номеров телефонов, похожих на официальные номера банков, обращаются по имени-отчеству, называют якобы свою должность, говорят убедительно.

Важно ни в коем случае не сообщать НИКАКИХ персональных данных: серию и номер паспорта, номер карты и пр. У вашего банка все эти данные есть, они их никогда не спрашивают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В среднем у каждого красноярца 2 кредита, а с учетом кредитной карты – 3.

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