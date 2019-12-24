От моногородов к поливозможностям: в Мурманской области внедряют уникальную экономическую модель развития

Проблемы экологии в последнее время у всех на устах. Интересуют они и жителей городов-миллионников, и глубинку. Промышленные предприятия усиленными темпами модернизируют производства, снижая нагрузку на окружающую среду. И это не просто слова – дела. Например, один из крупнейших в мире промышленных гигантов «Норникель» ликвидирует устаревшие производства: в 2016 году был закрыт Никелевый завод в Норильске, сейчас принято решение о закрытии плавильного цеха (Кольской ГМК) в поселке Никель Мурманской области.

Такие решения открывают большие перспективы, при которых вчерашним моногородам открывается огромное поле развития возможностей. Об этом шла речь в визит-центре заповедника «Пасвик» (поселок Никель, Мурманская область) на двухдневной стратегической форсайт-сессии «Никель: от моногорода к поливозможностям». Цель – объединить усилия основных скейтхолдеров развития поселка с тем, чтобы в дальнейшем на месте одного производства возникло множество других – разного масштаба и направления. Решение прогрессивное – от него и экология выиграет, и люди сохранят рабочие места.

Лариса Зелькова Фото: пресс-служба "Норникеля"

- На начальном этапе наша цель состоит в том, чтобы сформировать пул идей и инструментов, которые в течение ближайших трех месяцев должны превратиться в программу развития Печенгского района и поселка Никель, — рассказала о форсайт-сессии Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля» - Для участия в разработке привлечены все заинтересованные стороны: только совместными усилиями, «обсудив сложности и синхронизировав возможности, можно получить жизнеспособный план.

Плавильный цех в Никеле остановят в 2021 году. Стратегическое решение об этом уже принято руководством компании. Остановка будет проводиться не одним махом, а поэтапно. Пока же плавильный цех продолжает работать в обычном режиме. Остановка цеха не станет концом Никеля. Кроме того, «Норникель» и в дальнейшем планирует поддержать создание новых предприятий и реализацию проектов на территории Печенгского района Мурманской области.

- Вместе с компанией «Норникель» и Кольской ГМК мы очень плотно ведем отработку мероприятий, связанных с реструктуризацией производственной цепочки и закрытием плавильного цеха. В режиме ежемесячной сверки мы четко держим на контроле все процессы, связанные с закрытием цеха. Все наши договоренности выполняются, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О чем речь? В ближайшие несколько лет на территории района и поселка может появиться целый кластер небольших современных компаний, в том числе производственных. Вместе с властями района и поселка эксперты «Норникеля» разрабатывают возможности реализации такого технопарка. К процессу привлекут и Фонд развития моногородов - в области реализации программ поддержки социальной и производственной инфраструктуры и поселка Никель, и всего Печенгского района.

В «Норникеле» говорят, что сотрудники компании в курсе предстоящей модернизации, - информацию от рабочих не скрывают. Более того, после остановки плавильного цеха сотрудники будут трудоустроены. Компания применят в поселке уже наработанную практику, по которой закрывали Никелевый завод в Норильске в 2016 году. Пока остановлен один плавильный агрегат. Из 65 человек, которые там работали, 58 уже получили новые рабочие места.

- Бо льшая часть сотрудников уже трудоустроены на предприятиях «Норникеля», еще часть — в процессе, — сказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

В «Норникеле» своих не бросают. Но те из рабочих, кто не хочет продолжать карьеру в компании, получат выгодные выходные пособия. И смогут устроиться на те предприятия, которые откроются в районе или в самом поселке. Это начало формирования новой экономической модели в Печенгском районе, и этот уникальный опыт может быть использован и для решения аналогичных задач в других российских моногородах.

- В нашей стране довольно большое количество городов, в которых постиндустриальная жизнь создает множество проблем и вопросов. И если нам с вами удастся решить их и найти инструменты, которые позволят вдохнуть жизнь в постиндустриальное развитие таких территорий, то, могу быть уверена, что наш кейс будет востребован не только в Мурманской области, — подчеркнула Лариса Зелькова.

СПРАВКА «КП»

Компания «Норникель» реализует беспрецедентную экологическую программу, которая сведет к нулю нагрузку на окружающую среду. Президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит совместно сформировать программу постиндустриального развития региона. До 2023 года компания готова инвестировать в проекты Мурманской области около 140 миллиардов рублей.