Афиша Красноярска на неделю с 25 декабря 2019

Международный день кино

Программа

18.30 - Экскурсия в «Музей кино» 0+

19.00-21.00 - «СинемаКвиз» 18+

21.00 - Новогодний кинопоказ, комедия «До нового года осталось…» 12+.

«Енисей кино»

Ул. Пролетарская, 153

27 декабря

Стоимость участия – 100 рублей (в стоимость входит посещение ВСЕХ мероприятий).

Ретроспектива фильмов Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского 16+

Она входит в официальную программу XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств. Перед первым показом первого фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», который состоится 28 декабря в 16.30, пройдет открытие выставки «Властелин времени» на тему творчества Сурикова от Сибирской школы дизайна.

В рамках ретроспективы зрители также смогут увидеть следующие фильмы мастеров: «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (29 декабря), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (11 января), «Дядя Ваня» (12 января), «Утомлённые солнцем» (18 января), «Романс о влюблённых» (19 января), «12» (25 января), «Глянец» (26 января).

Дом кино

Пр. Мира, 88

С 28 декабря по 26 января

Музейный центр: праздничная программа

В декабре на финальный этап выйдет второй сезон образовательного цикла «Опыты искусства». 26 декабря пройдет «Новогодняя вечеринка в стиле стим-панк». Начало в 19.00, стоимость 350 рублей.

Детям и их родителям музей предложит полюбившийся всем проект «КнигоИгры» – творческий проект, связывающий книги, искусство и музей, который пройдет 29 декабря и 4, 5, 6 января, и новую обучающую программу Art English School in Museum, где вместе с динозавром Боливаром дети будут читать, петь, играть, посещать экскурсии вместе с русскими и англоязычными преподавателями – с 6 по 10 января.

Внимание!

С 30 декабря по 2 января музей будет закрыт для посещения!

Музейный центр «Площадь Мира»

Площадь Мира, 1

«Как Митя счастье свое искал» 0+

Под руководством регента Дмитрия Васяновича коллектив малого состава Архиерейского хора Покровского кафедрального собора представит музыкальную сказку с духовным сюжетом «Как Митя счастье свое искал» — на основе оригинального сказа старожилов Кежемского района.

Архиерейский дом

ул. Горького, 27

29 декабря и 5 января, 12.00

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: +7 (923) 303-33-73.

Гастроли января

Хор Турецкого 0+

Уникальные голоса, музыкальная сказка, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене со знаменитым «Хором Турецкого» – такое бывает только под Новый Год.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

5 января, 19.00

Билеты 1600-5500 рублей.

Группа «Мельница» 16+

В основе песен группы лежат самые увлекательные легенды былого и настоящего; по сути, работой лидера коллектива Хелависы является настоящее современное мифотворчество, не ограниченное временными или культурными рамками.

«Мельница» приедет в Красноярск с «Рождественским концертом».

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

11 января, 19.00

Билеты 1800-3200 рублей.

Ну и фрукт ты! 16+

В ролях Андрей Ургант, Елена Борщева, Александр Стекольников, Марина Доможирова, Алексей Васильев

Авантюрная комедия от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других, в которой жуликоватый чиновник Бибиков из некого региона «N», оказывается в столице, чтобы «порешать» возникшие проблемы.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

18 января, 19.00

Билеты 1500-4000 рублей.

В Абакане

Театрализованный концерт «Пока часы 12 бьют» 12+

Программа пройдет по мотивам знаменитой новогодней музыкальной комедии «Чародеи». В концерте примут участие симфонический оркестр, солисты и творческие коллективы Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

Хакасская Республиканская Филармония

ул. Ленина, 76

28 и 29 декабря, 16.00

Билеты 350-500 рублей.

В Кызыле

Концерт «Чылды чажыттары» («Тайны года») 12+

В концерте участвуют все артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва им. В. Кок-оола, они отобрали для этой встречи самое лучшее - музыкальные, театральные и юмористические номера!

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Музыкально-драматический театр

Ул. Ленина, 35

30 декабря, 18.00

31 декабря, 17.00

Билеты 500 рублей.