Дорожники перейдут на усиленный режим работы

При температуре воздуха ниже - 30 градусов дежурные автомобили дорожников круглосуточно каждые 3 часа патрулируют федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» в Красноярском крае, Тыве и Хакасии. В этих автомобилях есть всё необходимое для оказания помощи водителям, у которых возникли проблемы. Патрульные автомобили укомплектованы теплой одеждой, одеялами, валенками, термосами с горячим чаем и средствами обогрева.

ФКУ Упрдор «Енисей» обращает внимание водителей о необходимости специальной подготовки транспортных средств к дальним поездкам в период аномально низких температур. Обязательно необходимо иметь с собой теплые вещи, буксировочный трос, компрессор для подкачки колес, высоковольтные провода для запуска автомобиля, достаточный запас топлива.

При возникновении внештатных ситуаций на дороге обращаться по телефону экстренных служб 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону (391) 2 650 112