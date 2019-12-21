После проигрыша за титул WBC Silver Денис Лебедев не видит смысла продолжать карьеру

Российский боксер Денис Лебедев 21 декабря проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Поединок проходил в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Лебедев проиграл бойФото: Мария ЛЕНЦ

Как боксеры сами оценили свое выступление на ринге? Об этом они рассказали на пресс-конференции.

- Если оценивать выступление по пятибалльной системе, то поставлю себе тройку, - рассказал Денис Лебедев. - Даже плюса себе не поставлю. Уже на сборах у меня не получалось, хотя у меня были хорошие спарринг-партнеры. И я бы не сказал, что Табисо был быстрее них. У меня был настрой только на победу. Знаете, все сошлось – жена должна рожать, ребенка выгнали из кадетского корпуса за плохое поведение. Фокуса не было. Но вы не подумайте, я ни на кого не сваливаю, виноват я сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751013" frameborder="0"></iframe> Пресс-конференция после боя Дениса Лебедева и Табисо Мчуну.Боксеры рассказали о своих впечатлениях о поединкеМария ЛЕНЦ

Но все вместе события не давали мне концентрироваться, поэтому все и получилось так. Хотя психологически был настроен хорошо. Даже дочку успел забрать и только потом уехал. И в поединке будто бы тумблер щелкнул: зажался… Ну не получается у тебя одно, ну сделай как-то по-другому. А я все одно и то же делал. В общем, ничего у меня не получилось. Наверное, нет смысла продолжать карьеру. Зачем? Посмешить людей, начав проводить бои проводить такие бои, как поединок между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко. Хотя это тоже шоу. Но я немного по-другому мыслю, я не вижу себя в таких боя. А вообще у меня есть другая работа. Наверное, ей нужно уделить больше внимания.

В свою очередь Мчуну очень доволен собой.

Табисо Мчуну гордится своей победойФото: Мария ЛЕНЦ

- Я бы хотел поблагодарить организаторов турнира Федерацию бокса России, мне все очень понравилось, - сказал боксер из ЮАР. - А я был на многих турнирах. Что касается самого боя с Денисом, то я знал, что он будет сложным. Я приложил все усилия, чтобы победить. И думаю, что мою руку подняли заслуженно. На данный момент это самая важная победа в моей карьере. Я счастлив, что смог победить такого соперника, как Лебедев. Теперь я могу претендовать на чемпионский бой.

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Бой состоялся в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и длился 12 раундов. В итоге Российский боксер единогласным решением судей проиграл (120-107, 119-108, 115-112) южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе (подробности).

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Да, уходил, когда сделали финансово неинтересное предложение. А ему, говорит, семью кормить нужно. Недавно стал отцом в пятый раз: в начале декабря жена родила четвертую дочку, а еще у него маленький сын. К тому же Денис воспитывает племянника: после смерти брата взял его к себе. Почему решил возобновить карьеру? Просто не смог без бокса (подробности).