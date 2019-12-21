2019-12-21T06:08:46+03:00
Спорт

В Красноярске именитые боксеры Денис Лебедев и Табисо Мчуну сразятся на ринге за титул WBC Silver

Бой состоится уже сегодня, 21 декабря
Ольга КОСТИНА
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Спортсмены уже сегодня сойдутся на красноярском ринге Фото: КрайспортСпортсмены уже сегодня сойдутся на красноярском ринге Фото: Крайспорт
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21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (ул. Остров Отдыха, 12) Денис Лебедев проведет бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе против южноафриканца Табисо Мчуну.

Для 40-летнего Дениса Лебедева, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, предстоящий поединок станет первым после возобновления карьеры.

- Мотивация моего возвращения очень простая – бокс в моих венах и жилах, - пояснил свое желание вернуться спортсмен. - Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу. Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу. И первой это стало интересно Федерации бокса России, в частности Умар Кремлев сразу предложил обсудить эту идею. И мы сразу же пришли к соглашению, и я тут же приступил к подготовке. Но по ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу, и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу – Табисо Мчуну.

Вес Табисо Мчуну - 90,6 килограммов Фото: Крайспорт

Вес Табисо Мчуну - 90,6 килограммов Фото: Крайспорт

Уже состоялась официальная процедура взвешивания боксеров и перед боем. Вес Дениса Лебедева составил 90,5 килограммов, а Табисо Мчуну - 90,6 килограммов. Российский боксер оказался на 0,1 килограммов легче своего соперника. Лимит первого тяжелого веса – 90,7 кг.

Всего сегодня в Красноярске пройдут десять поединков. В рамках этого шоу Сергей Воробьев встретится с Вазиром Тамояном, Магомед Мадиев – с Дмитро Богдановым. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, в андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой бой проведет бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и чех Вацлав Пейсар. Для Дмитрия этот поединок станет первым после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.

Вес Дениса Лебедева составил 90,5 килограммов Фото: Крайспорт

Вес Дениса Лебедева составил 90,5 килограммов Фото: Крайспорт

Добавим, что вечер бокса в краевом центре организован промоутерской компанией «Патриот» при поддержке Федерации бокса России и губернатора края. Турнир стартует в 18.00 по красноярскому времени.

Для тех, кто не сможет присутствовать на боях, будет организована видеотрансляция на телеканале «Матч.Боец» с 19.00 до 00.00 и с 22.00 до 00.00 на Матч ТВ.

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Да, уходил, когда сделали финансово неинтересное предложение. А ему, говорит, семью кормить нужно. Недавно стал отцом в пятый раз: в начале декабря жена родила четвертую дочку, а еще у него маленький сын. К тому же Денис воспитывает племянника: после смерти брата взял его к себе. Почему решил возобновить карьеру? Просто не смог без бокса (подробности).

В Красноярске после боя Дениса Лебедева против Табисо Мчуну можно будет уехать домой на шаттлах

Предполагается, что это мероприятие посетят сотни людей. А после окончания боя с острова Отдыха зрители смогут уехать на автобусах-шаттлах по четырем направлениям. Стоимость проезда по городскому тарифу - 26 рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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