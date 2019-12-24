2019-12-24T06:11:59+03:00
Общество

В Новый год с полным кошельком: где взять деньги накануне праздников

Предновогодняя пора – время крупных расходов и постоянных трат: подарки и наряды, новогодний стол или оплата ресторана, развлечения и путешествия, закрытие долгов и оплата налогов. Выручить с деньгами может сервис займов под залог «Ваш инвестор»
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Быстрые деньги доступны владельцам транспортных средств: заём выдаётся под залог автомобиля или спецтехники. Цели займа могут быть абсолютно любыми как для личных нужд заемщика, так и для бизнеса. При получении займа под залог транспорта можно выбрать тариф «под ПТС», при котором автомобиль или техника остается в пользовании собственника.

Заявку на заём можно отправить, не выходя из дома. Предварительное рассмотрение заявки происходит оперативно, а процесс подписания договора занимает не более часа.

Заём под авто или спецтехнику – это абсолютно безопасно, потому что отношения заёмщика и компании «Ваш инвестор» регулируются прозрачным договором, информация о залоге попадает в официальный источник, а деятельность компании осуществляется в строгом соответствии законодательству и регулируется Центральным Банком Российской Федерации.

Компания «Ваш инвестор» – это надёжный партнер, услугами которого за 6 лет уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Офисы компании действуют в 12 городах России, и их число непрерывно растёт.

Подать онлайн-заявку на заём можно на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» сервис комфортных займов под залог

г. Красноярск, ул. Молокова, 37а, офис 1206

тел.: +7 (391) 228-71-73

vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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