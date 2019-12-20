2019-12-20T04:42:16+03:00
Общество

Бюджет Красноярска на 2020 год принят с дефицитом в 1,4 миллиардов рублей

Куда пойдут эти деньги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярска на 2020 год принят с дефицитом в 1,4 миллиардов рублейБюджет Красноярска на 2020 год принят с дефицитом в 1,4 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Бюджет Красноярска на 2020 год принят. Накануне, 19 декабря, депутаты Горсовета рассмотрели главный финансовый документ города. Работа над его формированием велась несколько месяцев. Сначала его обсуждали на публичных слушаниях, затем депутаты рассматривали на заседаниях профильных комиссий. В результате общие параметры бюджета по расходам увеличились на 66,6 миллионов рублей. В конечном итоге выглядит бюджет так:

- доходы – 31,7 миллиардов рублей; - расходы – 33,1 миллиардов рублей;

- дефицит – 1,4 миллиарда.

Покрывать дефицит планируется за счет кредита с минимальной процентной ставкой – 0,1% годовых.

Ключевыми приоритетами в трехлетнем периоде являются:

– реализации национальных проектов: строительство детских садов и школ, переселение граждан из аварийного жилья, строительство и ремонт дорог и проездов, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств;

- расширение муниципальных спортивных школ за счет использования площадей объектов универсиады;

- содержание города;

- подготовка к 75-летию Победы.

На компенсацию зеленых насаждений, утраченных по техническим причинам, в бюджете предусмотрено 9 миллионов рублей – на посадку новых крупномерных деревьев.

- Отмечу, что принятый бюджет по своим параметрам больше стартового бюджета прошлого года. Есть серьёзный рост, несмотря на то, что блок по социальной защите населения переходит на уровень края. Одна из главных задач – совместно с правительством региона работать над уменьшением муниципального долга, - прокомментировал глава города Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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