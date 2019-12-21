Сотни красноярцев пришли на Театральную площадь на открытие елки и «Белой ярмарки»

На Театральной площади Красноярска 20 декабря состоялось открытие елки и «Белой ярмарки» (совместный проект администрации Центрального района и медиагруппы «Прима»).

- На этой неделе открылся ряд районных елок и ледовых городков, - сказал на праздничном мероприятии глава города Сергей Еремин. - Красноярск постепенно «накрывает» праздник! Пусть 2020 год принесет в ваши семьи только счастливые события, а нашей большой красноярской семье подарит множество поводов для гордости за родной город!

Главная тема ярмарки в этом году - сибирская сказочная деревня, которая расположилась сразу на двух ярусах. Волшебный лес из елок и двадцать избушек, в которых можно купить подарки близким и различные вкусности – шашлыки, плов, супы в стаканчиках, чай, кофе и многое другое. Каждый желающий мог отправить открытку по всей России в Новогодней почте.

Все очень красиво, необычно и празднично Фото: администрация города

- Все очень красиво, необычно и празднично - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Ольга. – Мы пришли на открытие с 10-летним сыном и даже немного растерялись от обилия развлечений. Уже скатились с горки, сфотографировались возле елки и наелись шашлыков и сладостей. А сколько сувениров накупили!

В 17:00 началась концертная программа. Заработали все праздничные локации - золотой каток от золотодобывающей компании «Полюс. Красноярск», самая большая горка города (115 метров и сразу три желоба), зона обогрева с каминами от компании СГК, ледяной городок для детей, ледяное иглу, семь каруселей от парка «Остров сокровищ» и засверкала разноцветными огнями огромная елка.

Снова заработала самая большая горка города длинной 115 метров Фото: администрация города

На фан-локации от Чемпионата России по фигурному катанию можно было сфотографироваться с Дедом Морозом. Здесь можно будет также посмотреть трансляции состязаний, которые пройдут в Красноярске с 26 по 29 декабря.

В 19:00 стартовала специальная программа на главной сцене. Гости ярмарки могли передать приветы друзьям с главной площади Красноярска. Перед зрителями выступил Красноярский духовой оркестр.

В 20:00 в небо взмыли сотни искрящихся огней праздничного салюта. После на главной сцене продолжил праздничную программу ди-джей сет от DJ Oldboy из ROXY AGENCY.