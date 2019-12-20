Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21 декабря 2019 года: где пройдет бой, где смотреть прямую трансляцию, кард

Долгожданный фанатам бой Лебедев - Мгуну пройдет в Красноярске 21 декабря в Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Билеты на бой все можно купить в онлайн кассах (тут и тут), минимальная цена билета 1500 рублей, максимальная доходит до 30000. В наличии билетов еще достаточно.

Бой Белого Лебедя с южноафриканцем Табисо Мчуну (экс-претендентом на звание чемпиона мира по версии WBO) начнется около 11.00 по местному времени. Само шоу начнется в 18.00.

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса – бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.

Кард бокса 21 декабря в Красноярске

Бой №1

Максим Чернышев (РФ) - Данило Савченко (Украина) - 6 раундов

Бой №2

Одиджон Аслонов (Узбекистан) - Вараздат Черников (РФ) - 6 раундов

Бой №3

Степан Диюн (РФ) - Акави Камани (Тайладн) - 6 раундов

Бой №4

Магомед Мадиев (РФ) - Дмитро Богданов (Украина) - 8 раундов

Бой №5

Рустам Тулаганов (Узбекистан) - Константин Питернов (РФ) - 8 раундов

Бой №6

Кармона Самуэл (Испания) - Энрике Магсалин (Филиппины) - 8 раундов

Бой №7

Аайдос Ербосынулы (Казахстан) - Омар Гарсия (Венесуэла) - 10 раундов

Бой за титулы: WBC ASIA, WBO GLOBAL и WBA INTERNATIONAL

Бой №8

Дмитрий Кудряшов (РФ) - Вацлав Пейсар (Чехия) - 10 раундов

Бой №9

Сергей Воробьев (РФ) - Вазир Тамоян (РФ) - 8 раундов

Бой №10

Денис Лебедев (РФ) - Мчуну Табисо (Южная Африка) - 12 раундов

WBC SILVER Cruiserweight

КОНКРЕТНО

Где смотреть прямую трансляцию

Трансляцию боя можно будет посмотреть на каналах Матч и Матч-Боец. Начало в 14.45 по московскому времени.