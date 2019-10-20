Сельчанами славен Ачинский район

Россия всегда была страной аграрной. На сельчанах держатся и мелкие города, и крупные мегаполисы - именно сельчане их кормят и одевают.

- Я низко кланяюсь людям, живущим в Ачинском районе, - признается глава Ачинского района, Евгений Розанчугов. - Они отличаются и своим патриотизмом, и трепетным отношением к делу, и крепкой дружбой. На них всегда можно положиться. Наши сельчане очень талантливы, они как красиво поют, так и безупречно работают на благо своей малой родины. Благодаря им территория развивается, хорошеет, уверенно идет в будущее. Ачинский район – в первую очередь сельскохозяйственный. Мы в очередной раз одними из первых в Красноярском крае завершили уборочную. И с очень хорошими показателями – средняя урожайность у нас составляет более 24 центнеров с гектара. И это притом, что четвёртый год обрабатываемые площади только увеличиваются.

Евгений Розанчугов, глава Ачинского района

Хозяйствами района за 2018 год произведено более 1,3 тыс. т молока, данный показатель имеет стабильную положительную динамику в основном за счет прироста поголовья коров в хозяйствах. Сегодня каждая бурёнка даёт в среднем 8,5 литров отборнейшего продукта. Почему продукта? Да потому что молоко - это и сыр, и брынза, и сметана, и творог. Увидев на этикетке «Произведено в Ачинском районе», можете не сомневаться – товар качественный.

Это касается и мяса, которого, к слову, поставили к столу горожан и жителей края около 100 тысяч тонн. Крупные хозяйства, мелкие фермеры – основа территории. И помогать им, а значит, помогать району – прямая обязанность руководства. Для удобства сельчан в сельских советах устанавливаются модульные фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные более современным оборудованием. В Ачинском районе их уже 5, и все они построены за счет средств, выделенных из краевого бюджета. Наш район единственный в Красноярском крае, где реализуется муниципальная программа «Чистая вода». Современные модульные станции очистки воды установлены в 5 населенных пунктах Ачинского района. Люди уже почувствовали, насколько улучшилось качество воды в их домах. Безусловно, работа в этом направлении не окончена. Это её начало.

А ещё сами жители активно помогают делать свои территории – лучше и комфортнее. Они несколько лет участвуют в краевом конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство». В минувшем году сразу семь сельсоветов Ачинского района получили краевые гранты на благоустройство населенных пунктов на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Благодаря этому в поселках появляются новенькие детские игровые и спортивные площадки, модернизируется освещение, благоустраиваются парки, озеленяются улицы… Район буквально расцветает на глазах.

Экс-председатель исполкома Ачинского районного Совета депутатов, депутат краевого Совета депутатов, «Почетный гражданин Ачинского района» Юлия Ивановна Щелканова:

- Я много лет своей жизни отдала Ачинскому району. Мне повезло работать с выдающимися, замечательными людьми, которые здесь живут. Не жалея собственных сил, с душой они выполняли и выполняют свою работу. Наш район всегда был и остается в передовиках. Это и доярки, и трактористы, и дорожники, строившие наши дороги на совесть и на века. Я до сих пор помню имена и фамилии людей, не сходящих с досок Почета. Именно эти люди всегда прославляли наш родной Ачинский район на весь Красноярский край и всю Россию. Очень приятно слышать, что и сегодня им на смену пришли не менее трудолюбивые и успешные люди».

Чулымские встречи

Жизнь ветеранов и заслуженных работников Ачинского района, их трудовой путь является добрым примером для всех жителей территории, и в особенности для подрастающего поколения.

В Ачинском районе обучается 1682 детей. 346 из них – победители районных, краевых и даже федеральных конкурсов и олимпиад.

- Я родилась в прекрасном поселке, который называется Каменка, - рассказывает выпускница Каменской школы, Валерия Смалькова. - Каждое утро я спешила в школу: мне нравилось изучать родной край и район, его историю, природу, традиции. Сейчас я – выпускница, и точно знаю, какие специалисты требуются, для развития моей Каменки. Я мечтаю поступить в Сибирский Федеральный Университет на И как только получу диплом, сразу же вернусь домой… Мне не нужны большие города, ведь я знаю, что нужна тут.

Семье Матвеенко в этом году удалось приобрести квартиру благодаря программе «Молодая семья».

- Самостоятельно бы купить точно не смогли, - делится глава семейства Матвеенко. - Раньше нашим родителям было проще: помогали совхозы. А сейчас молодежи очень тяжело с жильём. И такая помощь от администрации – большой плюс! Единственное, хотелось бы, чтобы как можно больше семей получали сертификаты на покупку.

Федеральная программа Молодая семья, успешно реализуется на территории Красноярска и Красноярского края с 2011 года. В этом году в Ачинском районе по региональной программе поддержки молодых семей сертификаты на покупку жилья получили 22 недавно созданных ячеек общества. В следующем планируется увеличить эту цифру до 28. Ранее же содействие оказывалось лишь 1-3 – семьям ежегодно.

Ачинский район останется и в будущем красивым, уютным и спокойным — таким, каким его сделали и продолжают делать местные жители своим трудолюбием, творчеством и неуемной энергией.