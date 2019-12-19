Убил и принимал участие в поисках. 17-летнего подростка отправили в колонию за жестокую расправу над мальчиком

В Красноярском крае суд вынес приговор 17-летнему подростку, который жестоко убил 9-летнего мальчика. Произошло все летом прошлого года в деревушке Лопатино, под Красноярском. 22 июня пропал Кирилл Б. Мальчишка весь день играл во дворе с друзьями, а потом просто испарился. Жил он с бабушкой, которая и начала бить тревогу. Сначала деревенские сами искали ребенка, но на вторые сутки стало понятно: с Кирюшкой случилась беда. Тут-то и начали вскрываться страшные детали истории.

Ушел в сторону леса

Кирилл Б. был пареньком очень спокойным и аккуратным. Друзей у мальчишки было много – вся деревенская орава мальчишек. Обычно играли возле дома. Если куда отходили, Кирюшка обязательно сообщал об этом бабушке, которая и была его самым близким человеком. Мать мальчика умерла от тяжелого заболевания, а отец обзавелся другой семьей. Живет на соседней улице. Не сказать что совсем сына от первого брака забросил, но новая семья тоже времени требует.

С бабушкой Кирилл жил в арендованной квартире небольшой многоэтажки – их в Лопатино по пальцам пересчитать можно. Почему крышу над головой приходилось снимать? Несколько лет назад, когда мальчик был еще совсем маленький, он играл со спичками и случайно поджег дом. Так они остались без всего. Отец его после этого не забрал. Бабушка Кирилла не винила в беде – слишком любила, да и маленький он еще был, не понимал, что творит. В общем, пришлось снимать жилье. Соседи говорят: жили небогато, но при этом Кирилл всегда был чистенький, в наглаженных рубашках, ухоженный и сытый.

В день исчезновения мальчик пообедал, натянул футболку и сланцы и унесся на улицу – лето же, чего дома сидеть. Последний раз его видели живым вечером, около 19.00. Он шел в сторону леса. Местная детвора близлежащие леса давно освоила: строили там убежища, дома на деревьях – в общем, все как полагается детворе.

Когда на улице начало темнеть, бабушка мальчика начала переживать. Вызвала полицию. На утро следующего дня уже вся деревня гудела: Кирюшка пропал.

Погибший мальчик Фото: соцсети

Знал, где искать

Поначалу мальчика искали только взрослые: отец с друзьями, полиция. Затем присоединились и волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск», начали прочесывать лес. Дети тоже в стороне не остались. Их собрал на поиски тот самый 16-летний паренек Витя (сейчас он уже на год старше): мол, полиция вон ищет, и мы пойдем.

И направились они сразу в лес, разделились. Витя вел с собой приятеля помладше, будто знал, куда идти. Шли, шли и тут…

- Я увидел, что сланец лежит, - вспоминал позднее младший «поисковик».

А старший: «Чего встал, бери сланец и пошли по траве».

А там вся трава примятая и так до леса. И вдруг... увидели труп.

- У Кирилла голова была свернута, мальчик тот младший его затылок увидел и бросился бежать, - рассказывала позднее «Комсомольской правде» - Красноярск одна из жительниц Лопатино, она первой встретила его в деревне.

Подозрение почти сразу пало на Виктора, ведь он явно знал, где тело было. Подключился Следком. В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Выяснилось, что именно он расправился с Кириллом.

Почему убил? Местные говорят: о том, что Витя парень грубый и жестокий, в деревне знали все. За год до убийства, как рассказали соседи семьи, он сильно избил 10-летнего Максима. Так его отколошматил, что мальчишка потом в больнице в себя приходил.

- На ровесников он никогда не кидался в драку, - рассказал Егор, парень из местных, - попробовал бы только! А мелюзгу лупил почем зря. Когда Максима бил, его насилу успокоили, как бес в него вселился.

- Почему же родители не заявили в полицию?

- А у Макса мать одна, она попивает, да бабка старая, живут небогато. Может, миром с родителями Витьки как-то решили – не знаю.

Ребятишки в один голос твердил, что Витя - парень очень жестокий. А Кирилл был мальчиком худеньким, силу еще не набрал, вот и не смог защититься. Местные поговаривают, что Кирюшка отцу своему жаловался, что Витя его донимает. Но… отец отрицал это.

- Несовершеннолетний отвел 9-летнего мальчика в безлюдное место недалеко от деревни, где в ходе ссоры причинил ему множественные телесные повреждения, после чего умышленно оставил его на месте преступления без возможности быть обнаруженным, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК России. - От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

У многих в Лопатино эта история вызвала шок. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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