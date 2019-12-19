Сибирская генерирующая компания «Поделись теплом-2019»

Проект «Поделись теплом» СГК проводит в Красноярске с 2013 года.

- Когда-то накануне Дня энергетика, который традиционно празднуется 22 декабря, наши сотрудники собрали подарки для тех, кто особо нуждается во внимании и заботе. Эта история настолько нас зарядила, что теперь проект стал круглогодичным, разным, состоит из нескольких акций и в них по-прежнему участвуют те, кто особенно нуждается в заботе, опеке и тепле, — рассказывает заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

С каждым годом круг участников шире. Участниками теплого проекта в этом году стали приемные и многодетные семьи - подопечные краевого Центра развития семейных форм воспитания, городских управлений социальной защиты, «Эдельвейса», «Радуги» и «Ростка».

«Комсомолка» рассказывала своим читателям о старте новогоднего марафона СГК. Начались приключения в ноябре. Энергетики пригласили приемные семьи в парк флоры и фауны на день рождения к Деду Морозу. Еще одна теплая и… вкусная история случилась в пресс-центре «Комсомолки»: дети и родители научились разукрашивать имбирное печенье - пряничных человечков.

В декабре - новые встречи в интересных местах с интересными людьми, горячим чаем и домашними пирогами с брусникой.

Вкусное утро

9.00, воскресенье. В «Нетипичной пельменной» маленьких кировчан и их родителей уже ждут накрытые для лепки столы: скалки, мука, мясо для начинки и… разноцветное тесто.

- Мама, мы хотим зеленое.

- А мы - розовое.

- А нам - любого, побольше!

Повар Катерина Никитина рассказывает секреты теста: как правильно добиться насыщенного цвета с помощью свеклы или шпината.

Кулинарный мастер-класс начинается. Большинство, конечно, лепит впервые и пельмени видели только готовые - в магазине. Но есть и «опытные» лепщики, а заслуга в этом обычно бабушек.

Через час все готово, повара довольны: пельмени маленькие, большие, аккуратные, «ушастые», похожие на вареники, а у кого-то на чебуреки. Зато мы видим, что такое дружба и взаимовыручка: пельмени - двухцветные! Семьи по инициативе детей объединились в творческом процессе и смешали тесто.

Выставка достижений и обмен опытом продолжаются недолго, официанты уже несут готовые пельмени, а на десерт - мороженое.

После обеда - импровизированный концерт: танцы, зимние стихи, песни. Дети сами готовят номера. Родители подключаются, хором исполняют «Голубой вагон», малыши поют «В лесу родилась елочка», а подростки отвечают Бастой.

Аплодисменты - всем, а еще сладкие подарки и фирменные сувениры от теплоэнергетиков.

- Мы рады, что наше сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией и фондом «Согреваем сердца»– это всегда теплая, важная, нужная история. Будь-то «Комната радости» - место психологической разгрузки, «Квартира тренировочного проживания» для подростков с ментальными нарушениями или новогодний марафон «Поделись теплом», - говорит Людмила Сафонова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района. - Очень здорово было сегодня, посмотрите, какие довольные наши подопечные. Это отличная возможность собраться всей семьей и прийти в хорошее, комфортное пространство и что-то сделать вместе, заняться творчеством. Семейная лепка пельменей - это наши традиции, увы, утраченные, купил в магазине и съел. Поэтому очень важны такие форматы семейного общения, возвращения к семейным ценностям: взрослые и дети объединились за одним столом и общим делом.

Знакомство с Рождеством

В литературном музее участникам «Поделись теплом» приготовили рождественскую елку. Самую настоящую, с игрушками, которым больше 100 лет, и рождественскими историями. Получилось целое приключение и масса открытий, сделанных собственными глазами и… руками.

- Пластиковые шары - легкие, а стеклянные - тяжелые. Почти в два раза!

- Елку до революции наряжали сладостями, конфетами, самодельными или ватными игрушками, грецкими орехами, завернутыми в фольгу.

- Бонбоньерка - это коробочка для конфет, от французского «бонбон» - конфета.

В конце познавательного урока - мастер-класс: каждый ребенок вырезал рождественского ангела для своей домашней елки.

В завершение - чаепитие с пирогом.

- Очень вкусный, - выражает общее мнение шестилетний Максим Дубровинский, а его мама Галина добавляет:

- Все понравилось. Доступный интересный рассказ о Рождестве, хороший мастер-класс, где дети что-то сделали своими руками, и у них получилось.

- Ангел у меня красивый! - резюмирует Максим.

Раз, два, три - гори!

В новогоднем марафоне «Поделись теплом» - все мастер-классы и встречи разные, обычно не повторяются. Одно из исключений - интерактивный музей науки «Ньютон-парк». Во-первых, по просьбам детей, а во-вторых, Сибирская генерирующая компания и «Ньютон-парк» много лет сотрудничают и при поддержке энергетиков делают уникальные для Красноярска образовательные проекты. К примеру, полностью бесплатный для старшеклассников проект «Ученые будущего» - это сегодня двухнедельная летняя школа за городом, вечерние курсы MakerSpace для желающих научиться делать собственные hi-tech проекты. Недавно здесь появилось новое направление Мейкертон (от слов Maker и Marathon) по ситифермерству - это серия образовательных лекций и мастер-классов, где итог - созданные школьниками собственные умные ситифермы для выращивания растений. Кстати, будете в музее «Площадь мира», где и находится «Ньютон-парк», обратите внимание на первые модели «ферм», они находятся на первом этаже. Участники нашего мастер-класса были в восторге, так им понравились теплицы.

- Оказывается, тархун - это растение, и именно из него делают газировку, я не знал, - признается пятиклассник Кирилл Юнаков.

В этот вечер в «Ньютон парке» были десятки открытий. Причем и у взрослых, и у детей.

«Ньютон-парк» специально придумал программу, чтобы было познавательно для всех.

Для взрослых экскурсия по экспозиции с руководителем проекта «Ученые будущего» Иваном Тимофеенко.

Как устроен человеческий организм, как он работает, каковы резервы, как с ним обращаться, чтобы не было «поломок»? Каждый экспонат парка - интерактивный: можно потрогать, разобрать, собрать.

- На картинке - одно, а посмотреть и проверить, как это работает, совсем другое.Мы здесь впервые, очень понравилось, - говорит Елена Шигабиева, мама троих детей.

Пока взрослые вспоминают уроки биологии, дети увлеченно творят на мастер-классе. Сначала теория - законы физики, зная которые, понятно даже пятилетке, почему снежинки так блестят на солнце, фланируют, опускаясь на землю. Потом практика - делаем снежинки со светодиодным выключателем для домашних елок.

В качестве помощников сегодня - выпускницы «Ученых будущего» Дарья Ядринкина и Настя Ровина. Помогают, объясняют.

Терпение и труд - ура, снежинки готовы.

Выключаем свет - горят. Волшебно… Праздник начинается. Угощение уже на столе, и даже пришел Дед Мороз - Иван с большим мешком подарков.

- С наступающим! Хорошего всем Нового года!