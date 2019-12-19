2019-12-20T08:59:50+03:00
Новый год 2019

Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь 31 декабря 2019-2020 года в Красноярске

В новогоднюю ночь 2019-2020 года в Красноярске традиционно будут работать более десятка автобусных маршрутов
Александр МАКАРОВ
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В администрации Красноярск рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь 2019-2020 в КрасноярскеВ администрации Красноярск рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь 2019-2020 в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Большая концертно-развлекательная программа на острове Татышева в новогоднюю ночь 2019-2020 года пройдет с 23.00 до 3.00. Организаторы обещают много песен, танцев, конкурсов, живой музыки и даже караоке.

В 23.50 на большом экране покажут праздничное видеообращение мэра Красноярска Сергея Еремина и новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. После боя курантов праздничную эстафету подхватят Дед Мороз и Снегурочка. Точку в новогодних торжествах в Татышев-парке поставит большой фейерверк.

Автобусы в Красноярске в новогоднюю ночь будут ходить с 22.30 до 4.00 утра по специальным маршрутам, сформированным таким образом, чтобы доставить горожан с острова Татышева максимально близко к месту жительства в любой точке города.

В настоящее время «КП в Красноярске» известно о следующих новогодних автобусных маршрутах:

№ 2а – автовокзал «Восточный» - остров Татышев

№ 6а – Столовая (улица Тимошенкова) – Татышев

№ 7а – микрорайон Северный - ДК Кировский

№ 32а – 3-я Дальневосточная – Татышев

№ 50а – Турбаза – Татышев

№ 52а – Мясокомбинат – Татышев

№ 53а – Ветлужанка – Татышев

№ 68а – СФУ – Татышев

№ 61а – Солнечный – Татышев

№ 63а – Академгородок – Татышев

№ 71а – поселок ГЭС – Татышев

№ 74а – Кардиоцентр – Татышев

№ 94а – ЛДК – Татышев

№ 95а – Автостоянка (Борисевича) – Татышев

№ 98а – Спортзал – Татышев

Точное расписание движения автобусов, которые будут работать в Красноярске в новогоднюю ночь, городской департамент транспорта сформирует до 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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