Истории Рождества, тепла и света

Обо всем этом красноярцам рассказали на экскурсиях «Красноярские огни: история Рождества». Так Сибирская генерирующая компания поздравила горожан с Днем энергетика и наступающими новогодними праздниками.

«Комсомолка» тоже приняла участие в этом образовательном проекте и готова сегодня вам рассказать и показать его самые интересные моменты.

Все экскурсии начинались в Доме офицеров, продолжались в исторических местах города, а финишировали на красноярских ТЭЦ.

Вместо предисловия…

Полдень, наша группа, где есть и молодежь, и семьи с детьми, и старшее поколение, - в сборе. Чтобы погрузиться в атмосферу царской России, сразу вспоминаем прежний календарь: 25 декабря - Рождество, 1 января - Новый год, потом Крещение. Так что праздники и в те времена были длинными - три недели.

Рождество - семейный праздник, а Новый год - время походов в гости, уличных гуляний, маскарадов.

Первые публичная елка появляется в Санкт-Петербурге в 1852 году. Можно предположить, что через какое-то время, конечно, не быстро новшество «добирается» до Сибири.

Красноярцы любили маскарады

Рассказ о новогодних праздниках в Красноярске неслучайно начинается на перекрестке Перенсона и Мира или в переулке Почтамтском и Воскресенской, если вспомнить их названия во времена, о которых идет речь.

Почти весь первый ряд - гномы! Фото: СГК

Помните деревянный дом с колоннами и высокими окнами по соседству с Домом офицеров? Это здание Благородного, а позже Общественного собрания. Здесь в 19-м веке собирались именитые красноярцы, в том числе и на новогодние маскарады.

Цитата из устава: «Красноярское Общественное собрание имеет целью доставить своим членам, их семействам и гостям возможность проводить свободное время с удобством, приятностью и пользой».

- Приятность и польза? Так и было. Музыкальные и литературные вечера, драматические представления, лекции, игры - лото, домино, бильярд и, конечно, новогодние маскарады, - рассказывает наш экскурсовод Елена Бершадская. - Красноярцы их очень любили, можно было спрятаться под маской и насладиться этой игрой - мужчинам дозволялось пригласить на маскарад несколько дам.

Было весело и вкусно. Читаем меню от 4 января 1911 года: «На маскараде буфет Общественного собрания предлагает ужин из трех блюд на выбор и бокалом крюшона с ананасом за 1 рубль 50 копеек». Красноярцы любили праздники. Могли начать в 5 вечера, а закончить в 3 утра.

Здание было построено для городского Общественного собрания (Перенсона,20), вплотную к деревянному корпусу Благородного собрания (пр. Мира, 67). В их общем внутреннем дворе был небольшой сад «Эдем» с фонтаном

В 1915 году для Общественного собрания построено роскошное кирпичное здание, на том момент одно из самых красивых в городе - нынешний Дом офицеров.

Вплоть до революции все праздники проводятся здесь.

Благотворительные елки

В Рождество было принято помогать, навещать приюты, больницы, тюрьмы, устраивать благотворительные праздники. А первую общественную елку на свои средства организовал в Красноярске в 1891 году городской голова Переплетчиков Николай Кириллович для 500 мальчиков и девочек из городских училищ. Говорят, по домам их развезли извозчики.

Маскарады устраивали и дома, и в клубах, и в гимназиях, и в театре. Костюмы делали сами, шили на заказ или покупали готовые в магазинах на декабрьских рождественских базарах. Да, да, наши прабабушки были и лисичками, и снежинками. Сохранила история и любимый костюм красноярской ребятни 1891 года. Есть фото Рождества в Ольгинском приюте: почти весь первый ряд - гномы! В колпаках и с бородами до пояса.

В революционное лихолетье праздник и все его атрибуты уйдут в подполье. Рождество окончательно запретят в 1929 году. В 1936 году елку реабилитируют. Но вместо Рождества советские люди будут отмечать Новый год, и он станет любимым праздником страны, но это уже другая история. А наша экскурсия продолжается.

Подарок с рождественской елки

Сюрприз от энергетиков для экскурсантов в холле Дома офицеров - елка, наряженная в дореволюционных традициях. Фонарики и «мишура» из бумаги, игрушки из ваты или самодельные, яблоки, шишки, грецкие орехи, завернутые в фольгу. Вместо гирлянд - свечи. Конечно, в каждом доме была своя елка. У одних - скромная, у других богатая, с дорогими стеклянными шарами из Германии. Но то, что праздника хотели, ждали и готовились, - это факт: в каждом номере декабрьской газеты есть реклама елочных украшений и рождественских сладостей.

За месяц, как сейчас, елку не наряжали, взрослые делали это после рождественской всенощной службы и обычно втайне от детей. Рождественским утром те бежали к елке и находили там подарки.

Идем на площадь за… дровами

Наша следующая точка - Театральная площадь. Она имеет прямое отношение к истории тепла в Красноярске: до революции здесь были дровяные склады, шла торговля и называлась площадь Дровяная. Дрова, кстати, стоили недешево.

Отопление и свет в домах долгое время были экзотикой. Первая электрическая лампочка в Красноярске зажглась в доме купца Гадалова (сейчас магазин «Детский мир») в октябре 1891 года. Посмотреть на это собрался весь тогда небольшой город.

Газета «Красноярец», декабрь 1912 г.

По примеру Николая Герасимовича установили электростанции и другие богатые люди Красноярска. Ставили столбы, тянули провода - их дома и магазины сияли огнями.

Первая водопроводная электрическая станция торжественно открылась только через 20 лет, 18 марта 1912 года. Уже 24 марта вместо керосиновых фонарей на улицах загорелись электрические лампочки, в первый день их было 262, а к концу 1912 года уже 12 000.

В это время во многих купеческих особняках, магазинах, гостиницах, доходных домах уже есть паровое отопление: горячая вода или пар по трубам «поднимается» в жилые помещения. В подвальных помещениях стоят большие печи. Правда, светло и тепло только в домах состоятельных горожан, но прогресс уже не остановить.

В советском Красноярске в подвалах многоэтажек тоже установят кочегарки. Эта система останется на несколько десятилетий. Централизованное отопление появится в Красноярске только когда построят ТЭЦ. А чтобы в квартирах было не 16-18 градусов, как в 70-х, потребуется не одна ТЭЦ, а минимум две.

Самая большая елка - наша!

Гуляем по площади. Чуть в стороне монтируют елку. Когда-то она была главной елкой Красноярска, правда, стояла на месте нынешней парковки у Коммунального моста.

А еще раньше, до 1970 года, пока на площади Революции не установили памятник Ленину, общегородская елка была там.

Сейчас 55-метровая красавица - самая высокая в России, расположена на острове Татышев.

История энергетики - история города

Первый час пролетает, садимся в автобус - вперед! Маршрут экскурсии меняется каждый день, а зависимости от того, на какой ТЭЦ мы финишируем. Но каждая остановка, а их три - это новая история о рождении тепла и света в Красноярске, о развитии теплоэнергетики.

Мальчишкам нравится современное производство: особенно гигантские котлы и главный щит управления.

1. Отправляясь на ТЭЦ-1, делаем остановку на Вавилова, изучаем теплоэнергетику 30-х годов. Тут, на Вавилова, 35 в 1934 году появился один из первых многоэтажных «каменных» домов правобережья. В нем жили сотрудники гидропорта, полярные и военные летчики — пилоты трассы Аляска — Сибирь. Поэтому пятиэтажку называли «Авиадом». Свет, тепло, телефоны - все бытовые условия на «отлично». По легенде в войну сюда, в гостиницу авиаторов, звонил из Кремля сам генералиссимус Иосиф Сталин.

2. Впечатляет экскурсантов остановка под Николаевским мостом по пути на ТЭЦ-2. Грандиозное сооружение и мощь Енисея легко создают особую атмосферу. Задираем головы. В «теле» моста в обе стороны проложены трубы. Когда магистраль заработает в полную силу, тепла хватит всем новостройкам левобережья и в ближайшие годы, и в перспективе. Плюс мощности рассчитаны, чтобы заместить малые котельные, которые закроют.

3. Во время экскурсии, где финальная точка - ТЭЦ-3, заезжаем в Военный городок на улицу Малиновского, и история оживает на наших глазах. Когда-то здесь размещался Красноярский Сибирский стрелковый полк, сформированный по указу адмирала Колчака. В домах из красного кирпича были офицерские квартиры, казармы, рядом - конюшни. На крышах сохранились трубы, во дворах - сараи для хранения дров. В середине прошлого века после строительства ТЭЦ трехэтажки получили отопление и горячую воду. Старожилы, с которыми нам удалось пообщаться, помнят, как подростками разбирали в квартирах голландские печи.

Можно селфи? Конечно!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям:

- Энергетическая отрасль - это преемственность, это династии, это традиции наставничества, особое отношение к ветеранам. Мы чтим и храним историю станций, создаем музеи. Рождение и становление каждой ТЭЦ - это история развития Красноярска в целом. И мы хотим, чтобы красноярцы об этом знали, хотим поделиться частью своей жизни. Интерес есть, и огромный. Если в прошлом году на экскурсиях побывали 1500 человек, то в этом более 2000 - это и производственные экскурсии, и тематические «Красноярские огни».

Конечно, напрямую Рождество к теплоэнергетике не относится, разве что мы говорим о тепле во всех его смыслах. Но Рождество - это всегда сказка, волшебство, и нам хотелось создать эту атмосферу и поделиться ее с красноярцами.

Участники на три экскурсии набраны очень быстро, многие хотели бы, но не могут в рабочие дни. Поэтому мы решили повторить серию экскурсий «Красноярские огни»: история Рождества» в новогодние каникулы. Следите за анонсами в наших социальных сетях и на сайте https://sibgenco.ru

** Меню ужина в Общественном собрании:

— cижки кокиль «Ришелье».

— филей «Шатобриан», соус беригюль.

— плов де валяйль.

— сотэ из рябчиков волован.

— бризоль де кошон, соус субиз.

— котлеты дево натюрель.

— жаркое: индейки, утки молодые.

— гурьевская каша с каймаком.

— мороженое кофейное «Микадо».

Цена ужина из трёх блюд (на выбор) и с бокалом крюшона с ананасом — 1 рубль 50 копеек.

В буфете получены: сёмга двинская, балык белорыбица, икра свежая и паюсная, закуски и вино лучших фирм.

Отзывы

Татьяна Логинова:

- Конечно, огромное впечатление производит современное производство. И то, что такой махиной с помощью компьютеров управляют всего несколько человек. Я вам скажу, очень непростая у них, ответственная работа. А еще мне очень понравилась наш экскурсовод и то, что есть связка исторических сведений о городе и развитии теплоэнергетики в нем.

Карина Рехерт:

- Я учусь в техникуме, и мы давно хотели посмотреть ТЭЦ. Но то, что я увидела и услышала, меня сильно удивило. Во-первых, ТЭЦ-3 - такая большая, современная, вроде же уголь кругом, а снег везде - белый. А какие полы? Они блестят! Во-вторых, экология. Все говорят, вот «черное небо». А здесь стоят огромные электрофильтры, улавливают 99%. Еще я не знала, что в Красноярске самая высокая елка России. Здорово!

Наталья Рябова:

- Я живу в Красноярске с 1968 года, закончила Политех «Электрические сети и системы» и даже проходила практику на ТЭЦ, поэтому мне было безумно интересно, спасибо огромное организаторам. Отдельная благодарность - за атмосферу, пирожки и подарки - неожиданно, а потому, особенно приятно.

Там, где рождается тепло

Каждая ТЭЦ Красноярска особенная: от истории строительства до технических особенностей и атмосферы.

ТЭЦ-1

Легендарная ТЭЦ-1 - гордость Красноярска. Здесь остались старые здания, построенные в военные годы, а в цехе стоит та самая первая турбина (турбогенератор), с которой и началась красноярская теплоэнергетика. Ее привезли со второй Ленинградской электростанции и вручную, при помощи лебедок, подняли на высоту семиэтажного дома. Турбина сегодня музейный экспонат, все гости станции с удовольствием фотографируются рядом на память.

В мае 1943 года ТЭЦ-1 дала первую энергию эвакуированным в Сибирь оборонным предприятиям. И в наше время обеспечивает тепловую энергию заводам, тепло и горячую воду более 400 000 жителям Красноярска и Березовки.

Сюда обязательно стоит прийти и все увидеть своими глазами. Вот она, стройплощадка новой трубы. Тот случай, когда история пишется на наших глазах. Новая труба станет одним из самых высоких сооружений в Красноярске. Сейчас ее высота уже 267,5 метра, а будет 275. Участников нашей экскурсии удивило, что работы идут и зимой. Оказывается, есть специальное сооружение - «тепляк», в котором с помощью калорифера поддерживается плюсовая температура - можно строить, заливать бетон.

Кроме технических особенностей, люди задают вопросы о модернизации. Чем выше труба, тем экологичнее станция: дымовые газы будут рассеиваться в верхних слоях атмосферы, а значит, меньше выбросов попадет в приземный слой воздуха, которым мы дышим.

После переключения оборудования станции на новую трубу будут демонтированы оставшиеся две высотой 105 и 120 метров. Появится место для установки электрофильтров, способных улавливать частицы золы с эффективностью свыше 99,7%. Экологическая задача - снижение общего объема выбросов станции на 25%.

ТЭЦ-2

Идем по станции - химический цех, котельный и турбинный, угольный склад, главный щит управления - слушаем с открытым ртом. Удивляет, что сотрудников в цехах немного. Оказывается, практически все процессы автоматизированы, это одна из самых современных станций в стране. А еще ТЭЦ-2 - суперэкономичная. В доказательство нам приводят пример: на отопление «девятиэтажки» требуется одна гигакалория. Чтобы ее выработать, станции нужно 170 кг угля, а на котельных - в два-три раза больше.

Школьников больше всего впечатляет угольный склад. Огромный. Поражает детей и цифра - 7-8 вагонов угля в час, необходимых ТЭЦ, чтобы отопить свою часть города в зимние морозы.

Взрослым интереснее экологические параметры. Так, зольность угля Бородинского разреза - 6%. С тонны с учетом очистки электрофильтрами остается 600 грамм золы, которая вылетает в атмосферу.

В этом году у ТЭЦ-2 юбилей. Ее запустили в эксплуатацию 22 декабря, в День энергетика, 1979 года. В финале экскурсии в сердце станции - главном щите управления - наша группа поздравила всех сотрудников станции с юбилеем аплодисментами. И отдельные аплодисменты - нашему сопровождающему на ТЭЦ Юрию Ланцову, руководителю группы наладки и испытаний, и Сергею Калинину, начальнику смены. Они отмечают личный юбилей - 40 лет работы на станции, единственная запись в трудовой книжке.

У многих красноярцев побывать на ТЭЦ - давняя мечта. Раньше это было закрытые, режимные предприятия. Сейчас на экскурсиях в год бывает больше 2000 человек.

ТЭЦ-3

Самая молодая станция Красноярска «с порога» поражает гостей просторными, светлыми цехами, похожими на танцевальные залы, с плиткой на полу. А если серьезно, ТЭЦ-3 удивляет сразу, уже в блочном цехе управления. Управляют режимом работы котла и турбины три специалиста. Всего три! Ну и, конечно, поражает воображение одна из трех труб теплоцентрали высотой в 275 метров.

Энергоблок ТЭЦ-3 - самый современный в Красноярске, с самым новым электрофильтром, он улавливает 99,7% золы.

У многих красноярцев побывать на ТЭЦ – давняя мечта. Раньше это были закрытые, режимные предприятия. Сейчас на экскурсиях в год бывает больше 2000 человек.