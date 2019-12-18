2019-12-18T11:33:35+03:00
Общество

В Красноярске эксперты искали лучшую туалетную бумагу: разматывали, смывали и проверяли на содержание цинка

Какая из марок оказалась в лидерах и аутсайдерах рейтинга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске эксперты искали лучшую туалетную бумагу: разматывали, смывали и проверяли на содержание цинк. Фото: сайт Красноярского ЦСМВ Красноярске эксперты искали лучшую туалетную бумагу: разматывали, смывали и проверяли на содержание цинк. Фото: сайт Красноярского ЦСМ
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Специалисты Красноярского центра стандартизации и метрологии проверили качество туалетной бумаги, которая продается в торговых сетях города. К работе привлекли и студентов Торгово-экономического института СФУ. Сделали контрольную закупку 12 образцов – от эконом-класса до премиум.

Традиционно проверяли по двум направлениям: сначала по химико-физическим свойствам в лаборатории, затем по органолептическим. В процессе тестируемые образцы растворяли в реагентах, измеряли, растворяли в воде, оценивали показатели белизны, мягкости, аромата. В общем, проводили все возможные опыты, чтобы выявить, какая из 12 марок «ленты жизни» самая качественная и безопасная.

Итак, от плохого к хорошему, по нарастающей. Минусы получили самые дешевые марки «Наш лидер» (однослойная) и «Сибирская», в них обнаружил свинец в опасной концентрации. Токсичной признали бумагу марки «Белый лотос».

Чуть лучше показатели были у марки «К», но она оказалась непрочной.

Бумага Papia (трехслойная) не прошла по красителям, эксперты нашли компоненты, вредные для здоровья. Нарекания по длине рулона вызвали Zewa Deluxe, «Сибирская», «К»: на упаковке указана одна длина, когда размотали и замерили – оказалась другая, меньше заявленной (по ГОСТу допускается отклонение в 2%, но тут было намного больше).

Не нашли повода для нареканий эксперты с самой демократичной бумаге – «Набережные челны». А лучшей туалетной бумагой оказалась марка Veiro (цена 79,90 рублей за 4 рулона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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