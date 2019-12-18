2019-12-18T08:03:03+03:00
Общество

Молния в декабре: в Красноярском крае на видеорегистратор попало необычное для зимы природное явление

Но на самом ли деле это молния? [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на видеорегистратор попало необычное для зимы природное явление. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае на видеорегистратор попало необычное для зимы природное явление. Стоп-кадр видео
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Мощный луч то ли белого, то ли фиолетового цвета на секунду осветил небосвод. Пронзил вертикально и растворился в темноте. Необычная для декабря молния попала на видеорегистратор жителя Лесосибирска вчера, 17 декабря, ранним утром, на объездной дороге в районе ЖД. Автор поделился видео с подписчиками паблика «ЧП Лесосибирск».

В Красноярском крае на видеорегистратор попало необычное для зимы природное явление.

Однако на самом ли деле это молния? И может ли быть такое явление зимой?

Начальник отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск, что молния в декабре – явление редкое, но имеет место быть. Но вчерашний случай в Лесосибирске – скорее всего нет, вряд ли это была она. Там была сплошная облачность, температура воздуха -11 градусов. Наверняка что-то другое, не связанное с природными событиями.

Впрочем, внимательный зритель сразу же понял, что никакая это не молния: разряд поднимается снизу вверх. Большая вероятность, что «бахнуло» что-то на земле. Подписчикам паблика видео подняло настроение (орфография сохранена):

- Я вас умоляю, как молния, терминатора не смотрели.

- 31 декабря 1999-го года видел такую молнию, потом пол города заморозили... Ещё и морозяка -40° стоял...

- Вторжение инопланетян.

- Тор Одинсон по ходу, следующая разборка мстителей в Лесике (Лесосибирске – прим. ред.) будет

- Вспомнил фильм «война миров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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