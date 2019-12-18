Как будут работать медицинские учреждения в новогодние праздники в Красноярске

Красноярск вновь на пороге длительных новогодних каникул, они продлятся с 1 по 8 января. Горожане будут отдыхать во всю мощь: кто-то займется спортом на свежем воздухе и будет покорять «Столбы» и «Гремячую гриву», кто-то на целые дни зависнет на катках или лыжных базах. А некоторые проваляются на диване все 8 дней с пультом от телевизора в руках.

Однако от проблем со здоровьем не застрахован никто. Получить травму можно на ровном месте, как и подхватить вирус, проехавшись в автобусе или посидев в кинотеатре рядом с больным. Поэтому в обычном круглосуточном режиме будут работать все травмпункты, служба скорой помощи и стационары в городе.

- Что касается поликлиник, в выходные дни они станут принимать пациентов 3, 6 и 8 января, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом минздраве. – С 08:00 до 16:00 часов амбулаторно будут принимать врачи: участковый терапевт, хирург, участковый педиатр, акушер-гинеколог (в женской консультации), стоматолог взрослый и детский (в стоматологической поликлинике), а также процедурный и перевязочный кабинеты.

Записаться на плановый прием к врачу нужно заблаговременно. 3, 6 и 8 января до 14.00 будут осуществляться и вызовы на дому ,

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны травмпунктов Красноярска:

- № 1 на Баумана, 20 «б», телефон: (391) 243-16-89;

- № 2 на Ленина, 150, корп.1: 221-03-62;

- № 3 на Джамбульской, 19: 224-29-92;

- № 5 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 48 «в»: 262-51-02 (регистратура детская), 262-01-55 (регистратура взрослая); 262-02-55 (кабинет первичного взрослого приема);

- ЛОР-травмпункт для детей на Юшкова, 22 «а»: 247-80-28;

- ЛОР-травпункт для взрослых на Инструментальной, 12: 264-01-00;

- глазной травмпункт для взрослых и детей на Никитина, 1 «в»: 228-07-14.

Телефон горячей линии «Право на здоровье» - 8-800-700-000-3.