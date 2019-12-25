2019-12-25T05:05:03+03:00
Общество

30-градусные морозы ударят в Красноярске уже завтра

Аномальное для декабря тепло на время отступит
Ася ЖУКОВА
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30-градусные морозы ударят в Красноярске уже завтра.30-градусные морозы ударят в Красноярске уже завтра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск нагрянут 30-градусные морозы. Причем резко похолодает уже завтра, в ночь с 26 на 27 декабря, предупреждают в гидрометцентре.

А пока в городе держится аномально теплая для зимы погода. Сегодня, 25 декабря, столбики термометров поднимутся до отметки минус 7, в четверг будет чуть прохладнее – минус 10.

Повторимся: подморозит в ночь с четверга на пятницу, будет до минус 28. Днем 27 декабря минус 22. А следующая ночь – на субботу – выдастся еще более студеной, до минус 31.

Самым морозным днем недели станет суббота: днем минус 24, ночью минус 27. А в воскресенье опять потеплеет – до минус 16.

Следующая неделя начнется тоже с относительно комфортной погоды. Днем минус 15-17. Кстати, есть предварительный прогноз на 31 декабря: в светлое время суток минус 17, а в новогоднюю ночь до минус 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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