Оставить под арестом! Подозреваемая в крупной взятке чиновница мэрии Красноярска останется в СИЗО

Замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирина Тюрина останется под арестом. Железнодорожный районный суд продлил срок содержания под стражей чиновницы.

Напомним, Ирину Тюрину задержали 6 октября. Чиновницу, которая до скандала имела репутацию не берущей взятки, задержали с крупной суммой денег. Как заявила Тюрина, брала она не себе, а кому-то из вышестоящих. Женщина была одним из членов организованной преступной группы, которая занималась махинациями с муниципальной недвижимостью, заключая контракты с предпринимателями по заниженным ценам.

Железнодорожный районный суд арестовал женщину на время следствия. А сейчас – продлил арест до 4 февраля. Новогодние праздники Ирина Тюрина встретит в СИЗО.

Известно также, что еще одному фигуранту скандального дела суд позволил встретить Новый год дома – мера пресечения изменена с на домашний арест.