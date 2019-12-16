«В сентябре сломала ногу, а через месяц – вторую!»: мать ребенка, искалеченного массажисткой, рассказала шокирующие подробности

Это не укладывается в голове: в Красноярске у 7-месячной девочки, совсем крохи, после сеансов массажа сломаны обе ноги, правая - в трех местах. Ребенок провел в гипсе месяц, до этого мучился от боли. Произошло все еще в начале ноября, однако прогремела история совсем недавно, после того, как родители обратились в СМИ. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Пока – подчеркнем, не в отношении кого-либо, а, как говорится, по факту.

Вопросов немало и у следователей, и у простых людей. И самый первый из них – как вообще такое могло произойти, и почему родители не заметили переломов без малого месяц?! «Комсомольская правда» - Красноярск пообщалась с Оксаной, мамой 7-месячной Сонечки, чтобы найти на них ответ. И вот что мы узнали.

«Куда смотрели врачи?»

В семье у Оксаны и ее мужа растут трое детей – старшая дочка, сын и долгожданная Сонечка. Семья вполне обычная: Оксана работает парикмахером (сейчас выполняет только частные заказы, поскольку все время отнимают дети), у мужа небольшой бизнес – не роскошно живут, но и не бедствуют. Все стараются делать для детей. Соня родилась в апреле этого года в перинатальном центре Красноярска. Несколько раньше срока. И с первых дней родители и врачи хлопотали вокруг нее, чтобы поскорее окрепла.

Массажистка Оксана отказалась общаться с семьей и ушла в глухую оборону Фото: ТВК

- Первый раз мы к этой массажистке обратились со вторым ребенком, ему было 2,5 месяца на тот момент, - рассказывает Оксана. – Нам ее порекомендовали очень хорошие знакомые – у них ребенок с проблемами по здоровью, и именно эта массажист его выходила. Второй раз водили старшую дочь – ей 2 года было. Массажист рассказывала, что медик, в каких клиниках работала, с какими тяжелыми детьми, но документов не показывала. Мы доверились, и ответственности я, как мать, с себя не снимаю.

Началось все еще в конце сентября - после первого курса массажа Соня стала вести себя беспокойно. Мать обратилась к массажистке (ее, к слову, тоже зовут Оксана).

- Оксана, у Сони тремор подбородка, вздрагивает постоянно, температура скачет…

- Она маленькая - просто реагирует на погоду. Животик может давать болевой, - убеждала массажистка. По-видимому, отнесла клиентку к разряду тревожных мамочек, - тех, что из-за любого чиха малыша, готовы бежать сломя голову по врачам.

Интуиция же Оксане говорила совсем другое, и она вызвала дочке педиатра на дом. Врач сказала, что никаких вирусов нет. Родители все равно повели ребенка по врачам, но результат был нулевой. Позднее, уже в ноябре, когда у дочки выяснились переломы, Оксана с мужем детально просматривали сентябрьские фотографии Сони: практически на всех она поджимает ножку.

- Правая нога сломана была еще в сентябре, а узнали мы об этом только в ноябре, и то – случайно, - говорит Оксана. – Две недели в сентябре мы ходили по врачам, пытались выяснить, что с дочерью – у меня все выписки есть. И ничего! Сейчас мне в соцсетях пишут столько оскорблений – мать-кукушка, горе-мамочка, куда, мол, смотрела. Да я всех враче обежала, и никто из них ни слова не сказал, что у ребенка перелом. Я же не медик! А куда врачи смотрели тогда?! 16 октября мы пошли к неврологу. И только невролог заметил, что ноги у ребенка разной длины. Я ему еще говорю: «Быть не может!» Мы - к педиатру. Педиатр на приеме мне говорит: «У ребенка все в порядке». У меня миллион подтверждающих выписок!

«Локти кусать будете»

В ноябре, когда после первого курса прошло больше месяца, объявилась массажистка.

- Она позвонила 4 ноября моему мужу и сказала: «Завтра могу прийти». Я перезвонила и сказала, что в планах пока второго курса массажа нет, потому что финансово мы были не готовы. Один сеанс у нее стоит 2,5 тысячи рублей – не самое дешевое удовольствие. Но она всегда давила на то, что дети до года податливы лечению. Говорила: «Вам годы закатают диагноз к году. Будете всю жизнь с этим жить, локти кусать». Да, я знаю, что дети до года хорошо восстанавливаются, если им помогать. Да мы любые деньги готовы были отдать, чтобы ребенка поднять! В итоге, 5 ноября она пришла к нам и начала делать массаж. 5 и 6 ноября Соня на массаже плакала, но все было относительно в порядке. 7 ноября… она делает массаж, а я понимаю, что ну не то что-то с ребенком.

Соня проходит лечение Фото: ТВК

8 ноября Соня уже не плакала – просто стонала…

- Ну, вот видишь, она затихла, - отметила массажистка.

А у Оксаны сердце было не на месте, но вырвать ребенка из рук массажистки она не решилась.

- Ну, как я это сделаю, если массажист, медик, который имеет опыт, мне говорит, что все в порядке. 8 и 9 ноября я ей звонила, говорила, что Соне плохо, рассказывала симптомы. Потом у меня не было уже сил ей ничего говорить, потому что на любое мое слово – сразу же противоречие и сто аргументов: погода, вирусы – все, что угодно. Нога начала отекать у Сони, и муж снял видео, отправил ей. Она говорит: «Да, это растяжение мышцы». Она сказала мужу купить «Траумель». Он мне перезвонил, я как раз в дороге была, и сказал, чтобы я зашла в аптеку и купила эту мазь.

Фармацевт поинтересовалась – для кого Оксана покупает мазь. Она ответила, что для 7-месячной дочки. Фармацевт очень удивилась, ведь мазь эта показана детям только от 3 лет и посоветовала идти к врачу. 11 ноября утром Оксана перед походом к врачу отлучилась. По ее словам, в это время в квартиру пришла массажистка и в течение двух часов втирала Соне «Траумель» в отекшую ножку.

- Нога у ребенка была, как камень. Я обыватель, не медик. Но она-то должна разбираться. Она, насколько я знаю, посещает не только грудничков – универсальный массажист. 11 ноября Соне наложили лангетку на левую ногу - от талии до щиколотки… Я с себя ответственности и вины не снимаю, обратиться к ней – это был мой выбор, за который я себя, конечно, казню теперь. Но мы обратились в СМИ не потому, что хотели ее наказать. Мы просто хотели, чтобы она хотя бы извинилась и вернула деньги – Соне после ее услуг нужна реабилитация.

Чего хотели или не хотели родители – теперь столь не важно. Делом занимается СК, и следователи обещают выяснить все обстоятельства произошедшего. В том числе разобраться, все ли меры приняли родители и врачи для того, чтобы обезопасить малышку. Что касается массажистки, то она отказалась от дачи показаний. А по данным источника «Комсомольской правды» - Красноярск, на допрос пришла с личным адвокатом. Пока что по уголовному делу массажистка проходит, как свидетель.

КОММЕНТАРИЙ

«Нет навыка»

Вячеслав М., педиатр с 20-летним стажем работы:

- Детский массаж – это золотое дно по многим причинам. И основная - это сейчас модно. Сложно сказать, как именно нанесены переломы ребенку, не видя снимков, но тут, вероятнее всего, имеем массажиста, который работает не только с детьми. Если массажист сегодня работает с бабушкой, завтра с подростком, а после – с грудничком, у него не может быть нужного навыка. Почему? Когда массажист работает только с грудничками, у него вырабатывается нужная чувствительность рук, пальцев, он интуитивно контролирует силу. Эмоционально могу понять родителей, но если оставить эмоции, со стороны массажистки – это банальная неосторожность. Ее вина действительно может быть. Но бывают и наследственные заболевания - хрупкость костей, остеохондропатии. Это нужно устанавливать и, думаю, следствие это выяснит.

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Следком проводит проверку по ситуации с переломами ног у 7-месячной малышки. История, что и говорить, шокирующая. Напомним, жительница Красноярска Оксана водила на массаж свою дочку Сонечку. Малышка родилась на несколько недель раньше срока, и врачи перинатального центра порекомендовали общеукрепляющий массаж. Во время очередного сеанса и случилась беда, которую мать поначалу не заметила. У крохи подскочила температура. Несколько суток Соня не спала и сильно плакала (подробности).