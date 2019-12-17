Откровение судьи: профессия накладывает отпечаток. Блатная песня есть: «у нас и общество не то, у нас одни подонки».

- Никогда не поверю, чтобы положительному во всем, с ваших слов, человеку ранее не судимому, не совершившему развратных действий, был вынесен столь суровый обвинительный приговор, в 12 лет лишения свободы, - в «Комсомолку», которая подробно рассказывает о приговоре Алексею Бугаю (зашел в подъезд пописать, и был обвинен в педофилии, его увидела 11-летняя девочка в самый пикантный момент), неожиданно позвонил судья, из Красноярска, Виталий Пшеничников. Правда, бывший, сейчас в отставке, но на должности отработал 25 лет, а в прошлом – следователь и районный прокурор.

У него своя точка зрения на нашумевшее дело. Разговорившись, рассказал и о другом: почему выносятся те или иные приговоры, можно ли засудить невиновного, и почему судьи даже после отставки так боятся совершить проступок.

Шумиха, кому она нужна?

- Я поражен, но не приговором, а тем, как это преподносится, - причина, по которой Пшеничников позвонил нам. – Никто не был на суде (такие дела слушаются в закрытом режиме), не видел материалы допросов, результатов экспертиз, и прочего. Как на основании этого делать какие-то выводы? Чтобы дать 12 лет строгого режима, у судьи должны быть веские аргументы.

Откуда такие истории появляются в СМИ? Чаще всего это деньги. Адвокатам платят, начинается шумиха из ничего. За раздутые дела обычно кто-то заплатил. И не обязательно ради смягчения наказания. Часто такие якобы «несправедливые» приговоры используют манипуляторы, раскачивающие общественные настроение, чтобы вызвать протесты.

На одном из мероприятий «правозащитников» на стенде фотографий жертв политических репрессий, увидел фотографию ученого-физика, Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая. На вопрос, как на стенде оказалось фото человека, совершившего тяжкое преступление, не моргнув глазом, известный правозащитник начал утверждать, что Данилов осужден необоснованно, передача сведений о защите спутников от излучения Солнца и звезд китайцам не нанесла ущерба России. Я в годы безоблачной юности собирал и испытывал ракетные двигатели на Красмаше. Знаю, что спутник Земли с хорошей защитой от излучений прослужит более десяти лет, без такой защиты несколько месяцев. Передача секретных сведений представителям другой страны, уже образует состав преступления – шпионажа. Не думаю, что меня послушали, позднее узнал, что эта правозащитная организация получила грант одной из зарубежных стран. Отрабатывали полученный гонорар.

Непопулярное мнение

- Сейчас много говорится про мораторий на смертную казнь. Считается, что большинство судей за это, потому что взять на себя ответственность и отнять у кого-то жизнь – это очень непросто. Расскажу об одном деле. В доме случился пожар: с начальником милиции и пожарным инспектором выехали в поселок Бараит, Новоселовского района, где горел дом. Я осматривал вынесенных через окно детей, черепа были раздроблены, в доме лежали еще трое убитых, две женщины и мужчина. Убийство явно совершено близким человеком, который имитировал пожар, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный глава семьи, ночью, якобы находившийся на дежурстве, все категорически отрицал, угрожал жалобами во все инстанции за ложные обвинения. А потом сознался, что убил всех пятерых, тестя и детей ударами обуха топора по голове, жену и сестру ударил ножом, после чего поджог дом. Но вопрос, за что так, ответил: жена изменяла, сестра и тесть не давали мирно жить, детей убил, чтобы не оставить сиротами...

Его приговорили к высшей мере, и тогда еще моратория не было (его наложили в 1999-м году – прим. Ред.).

Высшая мера наказания была сильным сдерживающим фактором разгула преступности. Все приговоренные к смертной казни обжаловали приговор до Верховного Суда, просили помилования в Президиуме Верховного Совета СССР, который окончательно утверждал смертный приговор. Все надеялись на помилование. Никто не хочет умирать, даже самый отъявленный серийный убийца, на руках которого кровь нескольких жертв. Пожизненное осуждение, либо лишение свободы на большие сроки способствует и массовым убийствам, где жертвы исчисляются десятками. Убийца надеется, что отбыв часть назначенного пожизненного, выйдет на свободу, и это практически заложено в нашем уголовном законодательстве.

Защищаясь, убил – оправдать?

Резонансное дело 28-летней москвички Александры Иванниковой: поздно вечером возвращалась домой, подвернулся частник. В тот день за рулем «десятки» был студент юрфака Сергей Багдасарян. Начал заигрывать, внезапно стал агрессивным: схватил за волосы, заблокировал дверь: «Тебе что, трудно? Отвезу к друзьям, пустим по кругу». Тогда Саша вспомнила: в сумочке нож. Годами возила его с собой - после того, как в 16 лет стала жертвой насильника. Левой рукой нащупала рукоятку и ударила, куда придется. Сама не знает, как попала в бедренную артерию. Кровь фонтаном. Выскочила, стала звать на помощь: человеку плохо! На следующий день Багдасарян умер. А женщине, которая попыталась себя отстоять, дали два года условно (плюс крупный штраф).

Приговор расколол общество надвое. Были такие, кто поразился его мягкости. Но большинство людей, примерив ситуацию на себя, возмущались: «Защищаться от насильника – преступление?!». Был апелляционный суд. И прокуратура отказалась обвинять Иванникову, в ее действиях не нашли состава преступления.

- Превышение пределов необходимой обороны – в судах немало таких дел, считаю, есть несовершенство нашего закона. Если девушка защищается от насильника, скажем, почему она должна рассчитывать свою оборону так, чтобы не превысить пределы ее? Как это определить, тем более в эмоциональном возбуждении? Это глупость! А потом судья и следователи сами должны нащупывать эту самую грань. Но вот недавно был внесен проект в Госдуму, если человек защищает свою жизнь, может делать это любым способом, вплоть до убийства. Считаю совершенно правильный закон, но законодатели не торопятся с его принятием.

Если потеряешь работу, второй раз такую уже не найдешь

- Принято считать - судья неприкасаем. Это заблуждение, он такой же, как все, надзирающих над ним масса. Надзирает за законностью приговоров прокурор, адвокат, осужденный, потерпевший, право обжалования есть в вышестоящих инстанциях. Над судьей всегда висит дамоклов меч, всегда тебя могут отправить в отставку. Если в приговоре, решении судья допустил ошибку, кассационная инстанция, краевой, или Верховный суд (высшая инстанция), ее, исправит. А судье минус - если твои приговоры, решения отменяются одно за другим. И это касается не только работы. Нельзя оказаться где-то в неподобающем виде (нетрезвым). Судья всегда на виду, нельзя ничего нарушить.

Если сложили полномочия, больше никогда не станешь судьей, конец карьере. Все льготы при этом аннулируются.

Единственное, в адвокаты, но и там не очень рады разжалованным судьям. И очень суровый отбор. Каждый председатель до безумия рад, если ему добавят в штат единицу судьи в несколько лет. Но почему вакансии судей долго не заполняются? В Москву посылают документы на согласование, Москва – отказ, отказ, отказ. Проверяются не только кандидаты, а до третьего колена все родственники. Сын у одного не заплатил штраф за ДТП, - все!

Закон есть закон, но личность судьи имеет значение

- Почему, бывает, разные решения принимаются в похожих случаях? Конечно, ты не можешь смотреть, нравится тебе подсудимый или не нравится. У судьи полный расклад – заключения экспертиз, характеристики, собранные доказательства. Но, наверное, личность судьи имеет значение. По мне считалось, что я выношу строгие приговоры. Когда у меня были отмены, то в части смягчения наказания: «Суд не признал смягчающим обстоятельством то и то». Но разве я хочу, чтобы у меня какие-то отмены были? Просто считаю, что такое преступление должно иметь такое наказание.

Хотя бывает по-разному. В одном деле за убийство прокурор требовал 9 лет строго режима. Стали рассматривать – в гости к сестре обвиняемого пришли трое друзей. Когда ее брат вернулся домой, начали выступать, началась драка, по сути, трое на одного. На него замахнулись табуреткой, он попятился спиной к столу, нащупал на нем нож, и одного просто зарезал. Убийство? Чистой воды. Но стали допрашивать свидетелей, соседей снизу, те слышали, как все происходило, человек защищался. Когда я выносил оправдательный приговор, конечно, прокурор возмущался. Но, простите, девять лет, за что? Убил, да. Но за дело.

А вообще, приговор зависит далеко не только от судьи. От квалификации и порядочности оперативника, дознавателя, следователя, собирающего доказательства. От полноты и качества исследования доказательств в судебном заседании. Судья только арбитр...

Дела возят тележками

- Конечно, людям хочется, чтобы судья вникал в дело, входил в положение, принимал во внимание все детали. Но сейчас то количество дел, которые рассматривает один, должны рассматривать трое. Дела секретарь уже не разносит по судьям, она их развозит в тележке, такой, как в супермаркетах. Преступления более изощренно совершаются, дела становятся многотомными.

Завал, особенно гражданских дел. В субботу-воскресенье ты изучаешь документы, пишешь решения. Вроде бы, по закону судья не ограничен по времени, рассматривай сколько хочешь. Но они же копятся, вот и крутишься. До сего времени ничего в работе судей не изменилось, кроме роста нагрузки, объема и сложности дел.

Любая профессия налагает отпечаток какой-то. Как это, блатная песня есть: «у нас и общество не то, у нас одни подонки». Смотришь на человека, и невольно оцениваешь. На первый взгляд определяешь - кто он, порядочный или нет. Не знаю. Моя дочь смотри на все это и говорит: Папа! Ни. За. Что. Я не пойду на юрфак...

История бабушки-растратчицы:

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОМОГЛА ОТМЕНИТЬ «КОМСОМОЛКА»

Эта история 2019 года. Одна из наших, считаем, побед. На 70-летнюю Надежду Булатову из маленького села под Шушенским ополчилась целая система: прокуратура, суд, полиция. Ее, «поднимающую» двух внуков (один из которых инвалид), обвинили в крупной растрате. Прогуляла миллион! Завели дело уголовное дело, тяжкая статья, до 10 лет лишения свободы.

Судья признал ее виновной, назначил 2,5 года условно и обязал выплачивать в пользу внука-инвалида всю якобы растраченную сумму 22 лет. На самом же деле, - и это выяснили журналисты «КП», пенсионерка просто не отчитывалась по чекам, покупая еду и одежду. Десять лет тянула в одиночку тяжело больного сироту с его сестрой, не предполагая, что должна фиксировать каждый потраченный в магазине рубль.

После наших материалов историю бабушки-«растратчицы» обсуждали в соцсетях, федеральных СМИ. Как итог, прокуратура опротестовала приговор в вышестоящем суде. И отозвала обвинение.

Надежда БулатоваФото: соцсети

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Чтобы потом в тебя пальцами не тыкали: педофила оправдал...»

Николай Алмаев, адвокат первой Красноярской краевой коллегии адвокатов.

- Когда человек обвиняется в педофилии, то можно предположить, что ни один суд его не оправдает, виновен априори. Шумиха в СМИ только подогревает ситуацию: судьи становятся жестче, и приговор, наверняка, вынесут более строгий. Общественное мнение – дело такое, найдется много тех, кто подумает: а вдруг и правда педофил? Я полагаю, что точно также рассуждают и судьи. Уж лучше вынести обвинительный приговор, чем оправдать, чтобы потом в тебя пальцами не тыкали: педофила оправдал.

Сегодня человека могут признать виновным на основании показаний одного заявителя.

Адвокаты шутят, кто быстрее написал заявление, тот и будет прав. По делу, по которому практически нет доказательств, проще вынести обвинительный приговор, чем оправдательный. Ведь за каждый оправдательный судьи отчитываются, докладывают в вышестоящие инстанции. И не факт, что там погладят по голове. А то еще и этот оправдательный приговор отменят.

Притом сама система написания оправдательного приговора очень сложная. Судье нужно опровергнуть каждое доказательство, обосновывающее обвинение. Это трудоемкий процесс, требующий усилий. Ведь гораздо проще «спустить дело на тормозах» и вынести обвинительный приговор.

К тому же есть установка председателя Верховного суда о том, что «нужна стабильность судебных решений». (Можно считать ее директивой). Если суд первой инстанции вынес какое-то решение, значит, при любых обстоятельствах оно должно «устоять».

В обществе сегодня много говорят о деградации системы судейства и прокуратуры, где слепо поддерживают обвинительный уклон. В старом уголовно-процессуальном кодексе было понятие «всестороннее, полное и объективное расследование». А в новом его нет. И получается, что с самого начала заложено: дело будут расследовать с обвинительным уклоном. Потому что закон теперь не обязывает делать это «объективно и всесторонне».

У прокуратуры убрали функции надзора за предварительным следствием. Прокуратура не надзирает за ходом расследования, как это было раньше. А получают его только с обвинительным заключением, когда следствие по делу закончено. Посмотрели: вроде бы все доказано, подписали. И в суде просто вынуждены поддержать обвинение.

Некоторые судьи в кулуарах так и говорят: «Ну, не выносим мы оправдательных приговоров, можете это понять? Но не беспокойтесь, мы вынесем приговор, который устроит всех!». И подсудимый в лучшем случае получит условный срок. Конечно, такой приговор он обжаловать не будет, хотя доказательств его виновности и не было.

В 2003-м году отменили такой институт, как возвращение дела для дополнительного расследования. Происходило это в том случае, когда судья не находил достаточных доказательств виновности подсудимого, тогда выносил определение о возвращении дела.

Это было довольно-таки эффективно с точки зрения борьбы с незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Но потом эту норму отменили. Сейчас судья не может вернуть дело на дополнительное расследование на основании того, что не добыто достаточных доказательств виновности. Нет доказательств, принимай решение на основании имеющихся. А оправдательный приговор он вынести не может, или не хочет.

Как следствие: в места лишения свободы попадают люди, которые находиться там не должны.

КСТАТИ

Зарплаты судей – от 150 000 рублей

- Зарплаты у судей 150-250 тысяч рублей. Плюс надбавки, так что может доходить до 300 тысяч. Пенсия – от 50% от оклада – зависит от выслуги.

- Судью (действующего) могут лишить статуса за любые поступки, умаляющие авторитет судебной власти (например, фривольные фото в соцсетях); ДТП (особенно с пострадавшими/жертвами); совершение преступлений;

- Судьи выходят на пенсию в 65 лет. Главе Верховного суда разрешается работать до 70.

- Судье в отставке запрещено заниматься коммерческой деятельностью, входить в составы правлений и даже работать адвокатом. Разрешено творческая, преподавательская, научная деятельность.

- Даже судью в отставке, если поймают на нарушениях, лишат статуса. В таком случае он теряет пожизненное содержание, пенсию, гарантии неприкосновенности и все последующие привилегии.

- Сколько дел в день рассматривает судья? Точного ответа здесь невозможен, очень неравномерная нагрузка. Но есть такой показатель: окончено в месяц на одного судью (районного) гражданских дел 22,4, уголовных – 3,1, административных – 2,1. Это только те дела, что окончены, вынесен приговор, а сколько еще в процессе. Есть еще и материалы (рассмотрение ходатайств, представлений, определений, разрешений). Это еще 26,3 в среднем, на каждого.