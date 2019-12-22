2019-12-22T06:02:24+03:00
Общество

20-градусные морозы придут в Красноярск в конце недели

Необычное для декабря тепло сменится холодами
Ася ЖУКОВА
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Перед Новым годом в Красноярск придут 20-градусные морозы.Перед Новым годом в Красноярск придут 20-градусные морозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За несколько дней до Нового года в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы. Это произойдет в конце следующей недели, обещают в гидрометцентре.

Весь месяц в городе стояла аномально теплая погода: от минус 5 до минус 10 градусов.

- Сибирь уже, как Москва стала, - писали в соцсетях. – На улице, считай, теплынь, на тротуарах – снежная каша. А где морозы?

Скоро будут! Правда, первая половина недели выдастся такой же теплой: в понедельник, 23 декабря, минус 9, во вторник минус 7. А в среду и вовсе минус 6. Холодать начнет в четверг, 26 декабря, будет уже минус 11.

А в ночь на пятницу ударят морозы: до минус 21 градуса! В субботу минус 22, почти без ветра, временами небольшой снег. Так что готовимся встречать морозы – утепляемся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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